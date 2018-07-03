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Выбор CRM

Автор темы kaarb, Сегодня, 16:40

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#1 kaarb

kaarb

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 16:40

Здравствуйте, уважаемые жители форума

Нужно выбрать CRM небольшую (до 10 человек) главной особенностью которой была прямая интеграция с e-autopay

Кто знает - поделитесь


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