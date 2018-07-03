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ПП LeadCrew – возможность зарабатывать от 5500 р. за покупателя!

Автор темы LeadCrew, Сегодня, 14:14

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#1 LeadCrew

LeadCrew

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Отправлено Сегодня, 14:14

Уважаемые арбитражники и веб-мастера! Рады представить Вашему вниманию партнерскую программу LeadCrew.

 

LeadCrew - это Ваш счастливый шанс стать партнером именитых бутиков элитных аксессуаров Bags Boutique и Vip-Time уже сейчас, и как следствие, получать стабильно высокий доход в сегменте мужских и женских модных аксессуаров.

 

Коротко о нас:               

1.  7 лет безупречной репутации;

2.  100% выполнение любых договоренностей с партнерами;

3.  Элитный сегмент -> Высокая ценовая категория -> Высокий доход наших партнеров;

4.  Стабильные еженедельные выплаты без задержек;

5.  Превосходная конверсия независимо от времени года;

6.  География наших потенциальных клиентов – РФ;

7.  Профессиональная своевременная поддержка и помощь по любым вопросам 24/7 (Skype, Telegram, E-mail);

8.  Мы работаем с сегментом, на котором продукция имеет регулярный спрос;

9.  Если счастливы Вы, счастливы и мы. LeadCrew предлагает своим партнерам гибкую систему вознаграждений и поощрений за стабильность и высокие рабочие показатели.

 

Коротко о главном или условия работы с LeadCrew:

1.  Повышенный бонус к первой выплате;

2.  Прайс постоянных поощрений:

      -> 25% от стоимости первичной покупки клиентом, которого Вы привели;

      -> 5% от стоимости вторичной и последующих покупок клиентом, которого Вы привели.

3. Основные категории аксессуаров:

     -> Сумки премиум-сегмента - средний чек – 22000р. (Ваш доход с 1 продажи – 5500р.);

     -> Часы премиум-сегмента - средний чек - 60000р. (Ваш доход с 1 продажи – 15000р.);

4. Индивидуальные акции (увеличенный процент поощрений, скидки в бутиках Bags Boutique и Vip-Time Club) для эффективных партнеров;

5. Выплаты производятся на WebMoney (WMR и WMZ), частота вывода - еженедельно по четвергам;

6.  Рассмотрим все Ваши варианты привлечения трафика;

7.  Предоставим необходимые промо-материалы.

 

Коротко о Вас:

1.  Вы умеете эффективно работать с трафиком?

2.  Вы мечтаете, чтобы Ваши знания и умения приносили высокий доход?

3.  Вы инициативны, честны и открыты перед новыми задачами?

 

Если Вы утвердительно ответили на эти три вопроса, тогда Вы именно тот, кто нам нужен!

 

LeadCrew - команда профессионалов, которые любят и ценят свое дело. Мы рады амбициозным, ответственным и смелым в своих решениях, людям. Если ты готов идти вместе с нами к новым вершинам и достигать невиданных ранее горизонтов, тогда мы ждем тебя, чтобы творить новую, чудесную историю эффективного и процветающего партнерства.

 

Наши контакты:

 

Skype - bags.boutique

Telegram - @leadcrew

E-mail - manager@supportleadcrew.ru

 

Сайт ПП LeadCrew:

 

http://leadcrew.ru

 

С Уважением, команда LeadCrew.

 

 

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