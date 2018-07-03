ПП LeadCrew – возможность зарабатывать от 5500 р. за покупателя!

Отправлено Сегодня, 14:14

Уважаемые арбитражники и веб-мастера! Рады представить Вашему вниманию партнерскую программу LeadCrew.

LeadCrew - это Ваш счастливый шанс стать партнером именитых бутиков элитных аксессуаров Bags Boutique и Vip-Time уже сейчас, и как следствие, получать стабильно высокий доход в сегменте мужских и женских модных аксессуаров.

Коротко о нас:

1. 7 лет безупречной репутации;

2. 100% выполнение любых договоренностей с партнерами;

3. Элитный сегмент -> Высокая ценовая категория -> Высокий доход наших партнеров;

4. Стабильные еженедельные выплаты без задержек;

5. Превосходная конверсия независимо от времени года;

6. География наших потенциальных клиентов – РФ;

7. Профессиональная своевременная поддержка и помощь по любым вопросам 24/7 (Skype, Telegram, E-mail);

8. Мы работаем с сегментом, на котором продукция имеет регулярный спрос;

9. Если счастливы Вы, счастливы и мы. LeadCrew предлагает своим партнерам гибкую систему вознаграждений и поощрений за стабильность и высокие рабочие показатели.

Коротко о главном или условия работы с LeadCrew:

1. Повышенный бонус к первой выплате;

2. Прайс постоянных поощрений:

-> 25% от стоимости первичной покупки клиентом, которого Вы привели;

-> 5% от стоимости вторичной и последующих покупок клиентом, которого Вы привели.

3. Основные категории аксессуаров:

-> Сумки премиум-сегмента - средний чек – 22000р. (Ваш доход с 1 продажи – 5500р.);

-> Часы премиум-сегмента - средний чек - 60000р. (Ваш доход с 1 продажи – 15000р.);

4. Индивидуальные акции (увеличенный процент поощрений, скидки в бутиках Bags Boutique и Vip-Time Club) для эффективных партнеров;

5. Выплаты производятся на WebMoney (WMR и WMZ), частота вывода - еженедельно по четвергам;

6. Рассмотрим все Ваши варианты привлечения трафика;

7. Предоставим необходимые промо-материалы.

Коротко о Вас:

1. Вы умеете эффективно работать с трафиком?

2. Вы мечтаете, чтобы Ваши знания и умения приносили высокий доход?

3. Вы инициативны, честны и открыты перед новыми задачами?

Если Вы утвердительно ответили на эти три вопроса, тогда Вы именно тот, кто нам нужен!

LeadCrew - команда профессионалов, которые любят и ценят свое дело. Мы рады амбициозным, ответственным и смелым в своих решениях, людям. Если ты готов идти вместе с нами к новым вершинам и достигать невиданных ранее горизонтов, тогда мы ждем тебя, чтобы творить новую, чудесную историю эффективного и процветающего партнерства.

Наши контакты :

Skype - bags.boutique

Telegram - @leadcrew

E-mail - manager@supportleadcrew.ru

Сайт ПП LeadCrew:

http://leadcrew.ru

С Уважением, команда LeadCrew.