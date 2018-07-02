x-cf.com Мониторинг инвестиционных проектов

Отправлено Сегодня, 11:22

Представляю Вашему вниманию мониторинг инвестиционных проектов x-cf.com

Команда Х-CrowdFunding регулярно проводит мониторинг инвестиционных интернет проектов.

Проводит рейтинг таких Инвестиционных проектов как:

- Хайпы

- Игры с выводом денег

- Краудфандинги

- Форекс/ПАММ счета

- различные Мониторинги.

Мы анализируем сроки вложений; процент доходности, который выплачиваются участникам;

ведем диалог с администраторами проектов; изучаем инвестиции администрации в проект;

обращаем внимание на качество дизайна; проверяем работоспособность программного кода проекта;

проверяем уязвимость проекта от хакерских и DDoS атак и защиты Ваших персональных данных.

Мы делаем полный и качественный анализ долгосрочности и надежности каждого нового проекта. И только после этого принимаем решение о сумме инвестиций в данный проект.

На мониторинге x-cf.com Вы можете размещать свои проекты и повышать их рейтинг.

В данной теме будут размещены Топовые Инвестиционные проекты по каждой из категорий Мониторинга.