x-cf.com Мониторинг инвестиционных проектов

Представляю Вашему вниманию мониторинг инвестиционных проектов x-cf.com
Команда Х-CrowdFunding регулярно проводит мониторинг инвестиционных интернет проектов.
Проводит рейтинг таких Инвестиционных проектов как:
- Хайпы
- Игры с выводом денег
- Краудфандинги
- Форекс/ПАММ счета
- различные Мониторинги.
Мы анализируем сроки вложений; процент доходности, который выплачиваются участникам;
ведем диалог с администраторами проектов; изучаем инвестиции администрации в проект;
обращаем внимание на качество дизайна; проверяем работоспособность программного кода проекта;
проверяем уязвимость проекта от хакерских и DDoS атак и защиты Ваших персональных данных.
Мы делаем полный и качественный анализ долгосрочности и надежности каждого нового проекта. И только после этого принимаем решение о сумме инвестиций в данный проект.
На мониторинге x-cf.com Вы можете размещать свои проекты и повышать их рейтинг.
В данной теме будут размещены Топовые Инвестиционные проекты по каждой из категорий Мониторинга.