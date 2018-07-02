Перейти к содержимому

Фотография

x-cf.com Мониторинг инвестиционных проектов

Автор темы sovetnik12, Сегодня, 11:22

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 sovetnik12

sovetnik12

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:22

Представляю Вашему вниманию мониторинг инвестиционных проектов x-cf.com

Команда Х-CrowdFunding регулярно проводит мониторинг инвестиционных интернет проектов.

Проводит рейтинг таких Инвестиционных проектов как: 
- Хайпы
- Игры с выводом денег
- Краудфандинги
- Форекс/ПАММ счета
- различные Мониторинги.

Мы анализируем сроки вложений; процент доходности, который выплачиваются участникам;
ведем диалог с администраторами проектов; изучаем инвестиции администрации в проект; 
обращаем внимание на качество дизайна; проверяем работоспособность программного кода проекта;
проверяем уязвимость проекта от хакерских и DDoS атак и защиты Ваших персональных данных. 
Мы делаем полный и качественный анализ долгосрочности и надежности каждого нового проекта. И только после этого принимаем решение о сумме инвестиций в данный проект.

На мониторинге x-cf.com Вы можете размещать свои проекты и повышать их рейтинг.

В данной теме будут размещены Топовые Инвестиционные проекты по каждой из категорий Мониторинга.

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Прочие партнёрки


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Прочие партнёрки
  5. Правила форума