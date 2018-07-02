HoverSignal - конструктор уведомлений для увеличения просмотров

Отправлено Сегодня, 10:15

Уважаемые коллеги!

Мы запустили бета-версию HoverSignal . Это конструктор интерактивных уведомлений для сайтов. Они похожи на пуш-уведомления и помогают делать сайт более живым, с элементами геймификации.

Такие уведомления доказано помогают:

- Увеличить время просмотра страниц

- Повысить продажи

- Повысить доверие к сайту

Пример уведомления, увеличивающего доверие к сайту

Наверняка многие из вас видели на booking.com различные призывы к действию, вроде "Осталось всего 3 номера" или "Забронировано 15 раз за последние сутки". В HoverSignal можно создавать похожие уведомления, которые подталкивают пользователя совершить действие:

Пример уведомления, увеличивающего время просмотра сайта

Попадая на сайт, посетитель видит медленно увеличивающуюся скидку и больше времени проводит на странице. При клике на уведомление появляется форма для запроса номера телефона либо E-Mail.

Применение

Мы разрабатывали данный сервис для собственных нужд и уже обкатали на десяти клиентах. В ближайшее время выкатим кейсы.

Сейчас мы решили выкатить всё в паблик и запустили бета-тест. Пока что использование системы - бесплатно. В дальнейшем добавим тарифы по мере расширения функционала.

Мы планируем постоянно расширять ассортимент конструктора и добавляя новые типы уведомлений и интеграций.

По всем вопросам: support@hoversignal.com

Ссылка на сервис: HoverSignal.com﻿