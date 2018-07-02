Перейти к содержимому

Фотография

HoverSignal - конструктор уведомлений для увеличения просмотров

Автор темы hoversig, Сегодня, 10:15

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 hoversig

hoversig

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:15

Уважаемые коллеги!
 
Мы запустили бета-версию HoverSignal. Это конструктор интерактивных уведомлений для сайтов. Они похожи на пуш-уведомления и помогают делать сайт более живым, с элементами геймификации.
 
Такие уведомления доказано помогают:
- Увеличить время просмотра страниц
- Повысить продажи
- Повысить доверие к сайту
 
Пример уведомления, увеличивающего доверие к сайту
3.png
Наверняка многие из вас видели на booking.com различные призывы к действию, вроде "Осталось всего 3 номера" или "Забронировано 15 раз за последние сутки". В HoverSignal можно создавать похожие уведомления, которые подталкивают пользователя совершить действие:
 
 
Пример уведомления, увеличивающего время просмотра сайта
2_2.gif
Попадая на сайт, посетитель видит медленно увеличивающуюся скидку и больше времени проводит на странице. При клике на уведомление появляется форма для запроса номера телефона либо E-Mail.
 
 
Применение
Мы разрабатывали данный сервис для собственных нужд и уже обкатали на десяти клиентах. В ближайшее время выкатим кейсы.
Сейчас мы решили выкатить всё в паблик и запустили бета-тест. Пока что использование системы - бесплатно. В дальнейшем добавим тарифы по мере расширения функционала.
 
Мы планируем постоянно расширять ассортимент конструктора и добавляя новые типы уведомлений и интеграций.
 
По всем вопросам: support@hoversignal.com
Ссылка на сервис: HoverSignal.com﻿

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама через рассылки, страницы приземления


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Реклама через рассылки, страницы приземления
  4. Правила форума