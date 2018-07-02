Автоматизированная схема заработка с ежедневным пассивным доходом

Отправлено Сегодня, 09:14

Доброго времени суток друзья!

Представляю вам приватную схему по снятию трафика с одной из крупных соц. сетей, с последующей конвертацией на известной дейтинг партнерке.

В схеме представлен уникальный подход по добыче качественных посетителей. Юзеры сами будут заинтересованы в переходе и будут являться частью вашей схемы, а так же самим трафиком для вашей деятельности. В конечном итоге, вы получите качественный трафик и средства на партнерке, а перешедшие юзеры остануться удовлетворены услугой.

Запустить работу схемы можно как в 1 поток, так и в 10, 50, 100 потоков и более. Каждый поток (группа потоков) будет работать под свой регион. Чем больше потоков, тем соответственно больше трафика и выше пассивный доход.

1 поток это = 1 рабочий аккаунт в соц. сети.

Подготовка и настройка схемы в среднем занимает 2-3 дня. В дальнейшем, она работает полностью в автоматическом режиме без вашего участия 24/7, с заранее заготовленным вами кол-вом потоков. Поэтому работать она может как на вашем ПК так и на VPS (удаленный сервер/дедик).

Статистика работы 10 потоков (в долл.):

b.radikal.ru/b28/1807/05/a8b142d8c01a.png

"Фишкой" схемы являеться то, что чем дольше по ней работать, тем выше отдача от потоков. Это говорит о том, что даже не увеличивая кол-во аккаунтов трафик будет планомерно расти. Выплаты с ПП каждую неделю.

Схема белая.

Конкуренции не боиться. Спрос на данное направление был и будет всегда.

Стартовые затраты для реализации схемы: 1500 руб. В эту сумму входят все затраты связанные с подготовкой и дальнейшей поддержкой работоспособности схемы.

Мануал представляет из себя подробное пошаговое руководство со скринами каждого шага, с описанием всех деталей схемы на 32 страницах без "воды".

Стоимость схемы 3500 руб.

Контакты:

telegram: @maxaver001

icq7604955

maxaver001@yandex.ru