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Создание и ведение РК, директ и эдвордс.

Автор темы Александр Терехов, Вчера, 13:04

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#1 Александр Терехов

Александр Терехов

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Санкт-Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 13:04

Специализируюсь на РСЯ, в меньшей степени КМС. Поиск в Директе считаю дополнением к РСЯ, делаю РК для поиска не более 200 ключей, максимум 300. Вел в основном компании по поиску заказов в строительной сфере, так исторически сложилось.На фриланс только выхожу.Желающие сотрудничать с учетом всего вышеизложенного - пишите, звоните, телеграфируйте.Цены за создание и ведение - от 3тыс.р.(пока).


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#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 7 003 сообщений
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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 14:21

пока. 


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