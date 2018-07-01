Создание и ведение РК, директ и эдвордс.

Отправлено Вчера, 13:04

Специализируюсь на РСЯ, в меньшей степени КМС. Поиск в Директе считаю дополнением к РСЯ, делаю РК для поиска не более 200 ключей, максимум 300. Вел в основном компании по поиску заказов в строительной сфере, так исторически сложилось.На фриланс только выхожу.Желающие сотрудничать с учетом всего вышеизложенного - пишите, звоните, телеграфируйте.Цены за создание и ведение - от 3тыс.р.(пока).