Специализируюсь на РСЯ, в меньшей степени КМС. Поиск в Директе считаю дополнением к РСЯ, делаю РК для поиска не более 200 ключей, максимум 300. Вел в основном компании по поиску заказов в строительной сфере, так исторически сложилось.На фриланс только выхожу.Желающие сотрудничать с учетом всего вышеизложенного - пишите, звоните, телеграфируйте.Цены за создание и ведение - от 3тыс.р.(пока).
Создание и ведение РК, директ и эдвордс.
Автор темы Александр Терехов, Вчера, 13:04
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Вчера, 14:21
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