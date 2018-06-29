Перейти к содержимому

Фотография

Настройка рекламы в РСЯ

Автор темы theSerg, Вчера, 19:12

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 theSerg

theSerg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Киров
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:12

Здравствуйте, приведу для Вас целевых клиентов на ваш сайт с помощью Рекламной Сети Яндекса


  • 0
На правах рекламы

#2 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 7 000 сообщений
4 198
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:26

бесплатно?


  • 0

Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/

Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/

#3 theSerg

theSerg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Киров
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:31

бесплатно?

аудит могу провести бесплатно, а дальше за денежку


  • 0

#4 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 220 сообщений
800
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 05:39

А с поиска что? Слабо? Грант/Гандзия не рассказали?


  • 0

ВидеоУроки по Яндекс.Директ и Google Adwords - Все фишки 2018 года!

#5 theSerg

theSerg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Киров
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 06:23

А с поиска что?

Если я специализирусь на рся. зачем мне делать поиск сейчас?

 

Слабо?

а Вам слабо повежливей быть? Все таки "представитель" форума


  • 0
Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума