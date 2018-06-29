100 000р/месяц на Глопарте автором. Живой менторинг. Доведен

Отправлено Сегодня, 17:31

Приветствую. Продаю высокомаржинальный и доступный интернет-бизнес, а также передам настроенные инструменты.

≈ 90-150 000/месяц рублей, остальные суммы поменьше (40-70к). В качестве доказательства доходов снял видео, кто заинтересован пишите по контактам, скину, посмотрите (детализация: интернет-банкинг, киви кошельки, Яндекс деньги). Больше года я параллельно со своим основным делом занимаюсь запуском инфопродуктов на Глопарте. Всего мной за этот период было запущено порядка 9 проектов ( https://prnt.sc/k0vnh0 - один из аккаунтов), из них 4 последних принесли каждый, остальные суммы поменьше (). В качестве доказательства доходов снял видео, кто заинтересован пишите по контактам, скину, посмотрите (детализация: интернет-банкинг, киви кошельки, Яндекс деньги).

Вложения в запускаемый проект минимальны, все, что требуется это оплата сайта/хостинга, с нуля в рамках обучения научитесь создавать типовые продающие лендинги на LPmotor, тариф стоит 900р/месяц. Домен покупается отдельно, стоит 250р/год. Также понадобится доступ к инструментам email/push рассылок, но оплачивать его не обязательно. Базы, которые вы собираете в процессе открутки проекта потом можно использовать для партнерского маркетинга, за полтора года на всех проектах собрал 25к живых контактов, которые в пассивном режиме приносят по 50-100 000/месяц. То есть если начнете этим заниматься, то в обозримом будущем как и я сможете полностью перейти на более простой заработок, связанный с партнерскими продажами. Также в пункт вложений входят продающие элементы сайты, типа видеоотзывов/аудиотзывов, заказываются на бирже, 3-4 отзыва в сумме стоят 2 000р, но они не обязательны. Так что резюмируя написанное выше, вложения по минимуму ограничиваются в ≈ 1200р. Если по максимуму ≈ 3 200р. Потратить больше по моей схеме не получится, банально некуда.

Проект, даже с нуля, запускается за несколько дней, максимум неделя, даже если вы раннее были не знакомы с инфобизнесом. Это обуславливается тем, что свой первый проект вы будете запускать строго под моим контролем, в рамках той модели обучения/договора, что я вам предложу.

Теперь поподробнее. Моё предложение стоит 10 000р, в него включены записанные мной видеоматериалы на 5+ часов по всем необходимым, для грамотного запуска, блокам, необходимыми ссылками/доступами и т.д. Однако, в рамках предлагаемой мной схемы, они понадобятся разве что только для освежения памяти и для более легкой навигации в массиве информации, которой я буду вас обучать.

Да, я буду обучать вас тет-а-тет в скайпе/дискорде, в любом войс-мессенджере, в котором нам будет удобно сконтактироваться, под моим надзором и с моей помощью вы создадите сайт, упакуете инфокурс (при первом запуске предложенный мной, который гарантированно "зайдет как надо"), пройдете по всем остальным важным моментам и примерно за неделю выйдете на запуск, который гарантированно принесет вам 100 000р + за месяц/два.

Почему гарантированно? Потому что на обучение я возьму максимум двух учеников, с которыми заключу договоры по типу продюссирования, в рамках которого обучающийся обязуется выплатить 50 000р со своего ПЕРВОГО проекта (но не с последующих). Также минимальный порог прибыли для вас за фиксированное календарное время будет учтен в договоре (иначе рефаунд).

То есть, каждый день с поступившей прибыли будете отправлять по обговоренным в договоре реквизитам мне мои 50% дневных до достижения на моем балансе суммы в 50 000р. Вся дальнейшая прибыль идет строго вам в карман. Также в рамках того же договора я обязуюсь помочь вам с вашим вторым проектом, который вы запустите через 2-3 месяца после запуска первого. С него вся прибыль ваша, отправлять мне уже ничего не понадобится. Срок действия договора обговорим, полагаю, что не менее 6-ти месяцев.

За небольшой первоначальный взнос вы получаете возможность из первых рук получить всю необходимую для нового бизнеса информацию, проверенные каналы продаж, проверенные инструменты и многое другое, что позволит вам получать ежедневную прибыль в пассивном режиме, после подготовительных мероприятий под моим строгим контролем, ведь я более чем заинтересован в успехе нашей с вами операции. Затем, после нескольких успешных запусков, у вас появится отличная возможность перейти в партнерский маркетинг, рассылая партнерские ссылки и получая свои 50 000р + на полном пассиве или даже больше, если есть свои проекты куда возможно более эффективно приткнуть трафик, чем по тем моделям, что я вам предложу. С полного нуля обучится создавать продающие лендинги, понять как работают топовые партнеры, научится упаковывать инфокурсы/инфопроекты любого масштаба и начать очень не плохо разбираться в партнерском маркетинге... Звучит круто, не правда ли?

Работы в первую неделю у нас будет очень много, заранее будем обговаривать время выхода в войс связь с показом экрана , полагаю, что это будет вечернее время, но можно и утром, днем, свободного времени у меня предостаточно, после запуска также будет работа, связанная с поддержкой купивших по скриптам, которые я вам также передам. Но никто не мешает вам нанять какого-нибудь студента за 100р в день делать за вас эту работу (как я и делал). Неделю плотно поработаем, вложитесь по минимуму, потом в течении пары месяцев будете просто снимать прибыль и накидывать "дорогу" на следующий проект. Это я в кратце описал свои будни Однако напоминаю, что свободных мест я выделяю только два, так как большее количество учеников в рамках живого менторинга я не потяну., полагаю, что это будет вечернее время, но можно и утром, днем, свободного времени у меня предостаточно, после запуска также будет работа, связанная с поддержкой купивших по скриптам, которые я вам также передам. Но никто не мешает вам нанять какого-нибудь студента за 100р в день делать за вас эту работу (как я и делал). Неделю плотно поработаем, вложитесь по минимуму, потом в течении пары месяцев будете просто снимать прибыль и накидывать "дорогу" на следующий проект. Это я в кратце описал свои будни

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