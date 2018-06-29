3 месяца хостинга БЕСПЛАТНО

Акция по предоставлению бесплатного хостинга от компании MCHOST продолжается. Вы можете получить 93 дня бесплатного хостинга по тарифу МАК-15:
дисковое пространство - 15Gb;
количество сайтов - 15;
число баз данных -15;
Акция бессрочная. После 3 месяцев бесплатного хостинга вы без проблем сможете забрать свои сайты если вас что-либо не устроит или продолжить пользоваться тарифом на платной основе.
Акция проходит совместно с блогом SEOONLY -
Уже больше 5000 человек воспользовалось нашим бесплатным хостингом. Для того, чтобы получить 3 месяца хостинга нужно указать при регистрации промо-код:
SEOONLY-HOSTING
Надеюсь вам понравится. Акция действует с 2015 года! Это реально бесплатный хостинг без ограничений. Будем благодарны если вы расскажите об этой акции друзьям))
*Для активации промо-тарифа необходимо пополнить баланс всего на 100 руб. Активационный платеж не расходуется и остается на Вашем балансе, можно снять после 3х месяцев. НЕ забывайте ввести официальный промокод от макхост-)