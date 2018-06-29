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3 месяца хостинга БЕСПЛАТНО

Автор темы seoglor, Сегодня, 06:42

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#1 seoglor

seoglor

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Отправлено Сегодня, 06:42

Акция по предоставлению бесплатного хостинга от компании MCHOST продолжается. Вы можете получить 93 дня бесплатного хостинга по тарифу МАК-15:
дисковое пространство - 15Gb;
количество сайтов - 15;
число баз данных -15;
Акция бессрочная. После 3 месяцев бесплатного хостинга вы без проблем сможете забрать свои сайты если вас что-либо не устроит или продолжить пользоваться тарифом на платной основе.
 
Акция проходит совместно с блогом SEOONLY - 
 
 
Уже больше 5000 человек воспользовалось нашим бесплатным хостингом. Для того, чтобы получить 3 месяца хостинга нужно указать при регистрации промо-код:
 
SEOONLY-HOSTING
 
Надеюсь вам понравится. Акция действует с 2015 года! Это реально бесплатный хостинг без ограничений. Будем благодарны если вы расскажите об этой акции друзьям))
*Для активации промо-тарифа необходимо пополнить баланс всего на 100 руб. Активационный платеж не расходуется и остается на Вашем балансе, можно снять после 3х месяцев. НЕ забывайте ввести официальный промокод от макхост-)

 


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