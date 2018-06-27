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Помогаем вернуть ваши деньги от брокеров и продавцов-мошенников

Автор темы HelpChargeback, Сегодня, 06:04

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#1 HelpChargeback

HelpChargeback

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Отправлено Сегодня, 06:04

Если Вам нужна помощь с возвратом денег от брокера или продавца-мошенника, советуем обратиться в Help Chargeback. Профессионалы с большим опытом и высоким процентом успешных возвратов помогут в разрешении вашей проблемы. Help Chargeback не только оформят и отправят все необходимые документы за Вас, но и сделают все возможное, чтобы брокер вернул Вам все до копейки. В список предоставляемых услуг также входит общение с регуляторами и следственными органами для ускорения процесса оспаривания транзакций. Проводятся возвраты по платежным системам VISA и МИР. Сотрудники компании подберут для Вас оптимальные условия сотрудничества и проведут бесплатную консультацию. Обратившись в Help Chargeback, вы сэкономите время и нервы.

 

Для связи с сотрудниками Вы можете выбрать любой из удобных для Вас способов:


телефон, WhatsApp, Telegram: 89510680947

группа в вк: https://vk.com/chargeback116

в Фейсбуке: https://www.facebook...CHelpChargeback

в Твиттере https://twitter.com/nail777_2008

электронная почта: helpchargeback@gmail.com

сайт: www.help-chargeback.ru

 

Торопитесь, время по оспариванию транзакций ограничено.


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