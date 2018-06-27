Налоги с самозанятых граждан

Отправлено Сегодня, 00:38





С 1 января 2019 года в четырех регионах - Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях - появится новый налог для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников.

Ставка нового налога будет колебаться от 3 до 6% . В зависимости от того, кому предприниматель оказывает услуги, физическим лицам или юридическим.



Еще одно условие - доходы не должны превышать 10 млн рублей в год. Иначе придется выбирать другой налоговый режим.

Кроме того, новый налог не подойдет тем, кто занимается определенными видами бизнеса. Например, розничной торговлей. Исключения пропишут в законе...