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Налоги с самозанятых граждан

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:38

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 00:38

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С 1 января 2019 года в четырех регионах - Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях - появится новый налог для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников.
Ставка нового налога будет колебаться от 3 до 6%. В зависимости от того, кому предприниматель оказывает услуги, физическим лицам или юридическим. 

Еще одно условие - доходы не должны превышать 10 млн рублей в год. Иначе придется выбирать другой налоговый режим. 
Кроме того, новый налог не подойдет тем, кто занимается определенными видами бизнеса. Например, розничной торговлей. Исключения пропишут в законе...
 

 

 


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