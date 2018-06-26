Партнерская программа Glass Statics - официальная тема

Отправлено Сегодня, 11:10

Добрый день, уважаемые форумчане.

Представляю партнерскую программу GS.

Я представитель (администратор группы https://vk.com/glass_statics) приложения Glass Statics - по расчету прочностных характеристик стекла и стеклопакетов, объединяющее информацию по вопросам связанным с проектированием светопрозрачных конструкций - ознакомиться можно в группе или на сайте.

Результаты работы приложения могут представлять интерес для сотрудников проектных отделов, работников оконной и стекольной промышленности, студентов строительных специальностей, архитекторов и дизайнеров и пр.

Аналогов приложения на данный момент не существует. Некоторые методики уникальны - собственная разработка автора приложения.

Наш проект известен и доступен широкому кругу пользователей уже более года (ранее развивался только в узком кругу специалистов), за это время он уже заработал сложившуюся положительную репутацию, как среди рядовых пользователей так и профессионалов данной отрасли.

Сам продукт скорее не инфотовар, а рабочий инструмент, не требующий высокой квалификации пользователя - создан инженером - для инженеров и менеджеров.

Сейчас нам необходимы партнеры в ком. сфере.

Что мы предлагаем для партнера:

- возможность работать на себя или совместно с нами (это даже лучше);

- никаких криптовалют или клик-оплат;

- абсолютно прозрачные условия работы, как для вас - так и для нас;

- условия долговременного сотрудничества;

- исходя из предлагаемых условий работы "невыплат комиссионных партнёрам" или "тянучки с выплатами" - просто не может быть как явления - это невозможно;

- отсутствие конкуренции (мы сознательно ограничиваем количество партнёров);

- нет никакой автоматизации процесса, Вам тоже придется поработать или продумать свою автоматизацию самостоятельно - это без ограничений на ваше усмотрение;

- проверенный и пользующийся успехом цифровой и интеллектуальный продукт;

- техническая и консультативная поддержка с нашей стороны.

Для предполагаемой работы, от вас потребуется - или много энергии и свободного времени (при работе "вручную") или определенного уровня грамотности в использовании современных интернет-технологий.

Как построить свою работу и с применением каких тех. средств - решать вам.

Я не буду выкладывать информацию по ком. предложению непосредственно для партнеров в данном посте, т.к. все развивается и меняется... условия партнерства тоже могут в дальнейшем быть пересмотрены по соглашению сторон в связи с развитием и совершенствованием услуг и экономической ситуацией вообще.

В бесчисленном множестве "партнеров" - тоже нет необходимости (ограниченное предложение).

Достаточно 2-х или 3-х человек... максимум 5 опытных партнеров - специализирующихся на продажах уникальных цифровых продуктов.

Предлагаю специалистам заинтересованным в нашем предложении - написать мне в личные сообщения или лучше в ВК - https://vk.com/svechin_a