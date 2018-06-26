Партнерская программа Glass Statics - официальная тема

Добрый день, уважаемые форумчане.
Представляю партнерскую программу GS.
Я представитель (администратор группы https://vk.com/glass_statics) приложения Glass Statics - по расчету прочностных характеристик стекла и стеклопакетов, объединяющее информацию по вопросам связанным с проектированием светопрозрачных конструкций - ознакомиться можно в группе или на сайте.
Результаты работы приложения могут представлять интерес для сотрудников проектных отделов, работников оконной и стекольной промышленности, студентов строительных специальностей, архитекторов и дизайнеров и пр.
Аналогов приложения на данный момент не существует. Некоторые методики уникальны - собственная разработка автора приложения.
Наш проект известен и доступен широкому кругу пользователей уже более года (ранее развивался только в узком кругу специалистов), за это время он уже заработал сложившуюся положительную репутацию, как среди рядовых пользователей так и профессионалов данной отрасли.
Сам продукт скорее не инфотовар, а рабочий инструмент, не требующий высокой квалификации пользователя - создан инженером - для инженеров и менеджеров.
Сейчас нам необходимы партнеры в ком. сфере.
Что мы предлагаем для партнера:
- возможность работать на себя или совместно с нами (это даже лучше);
- никаких криптовалют или клик-оплат;
- абсолютно прозрачные условия работы, как для вас - так и для нас;
- условия долговременного сотрудничества;
- исходя из предлагаемых условий работы "невыплат комиссионных партнёрам" или "тянучки с выплатами" - просто не может быть как явления - это невозможно;
- отсутствие конкуренции (мы сознательно ограничиваем количество партнёров);
- нет никакой автоматизации процесса, Вам тоже придется поработать или продумать свою автоматизацию самостоятельно - это без ограничений на ваше усмотрение;
- проверенный и пользующийся успехом цифровой и интеллектуальный продукт;
- техническая и консультативная поддержка с нашей стороны.
Для предполагаемой работы, от вас потребуется - или много энергии и свободного времени (при работе "вручную") или определенного уровня грамотности в использовании современных интернет-технологий.
Как построить свою работу и с применением каких тех. средств - решать вам.
Я не буду выкладывать информацию по ком. предложению непосредственно для партнеров в данном посте, т.к. все развивается и меняется... условия партнерства тоже могут в дальнейшем быть пересмотрены по соглашению сторон в связи с развитием и совершенствованием услуг и экономической ситуацией вообще.
В бесчисленном множестве "партнеров" - тоже нет необходимости (ограниченное предложение).
Достаточно 2-х или 3-х человек... максимум 5 опытных партнеров - специализирующихся на продажах уникальных цифровых продуктов.
Предлагаю специалистам заинтересованным в нашем предложении - написать мне в личные сообщения или лучше в ВК - https://vk.com/svechin_a