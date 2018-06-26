одна статья

Отправлено Сегодня, 07:06

САМООНАЛИЗ ПСИХБОЛЬНОГО

Из всевозможных специалистов .из многообразия их опыта не хватает еще ,как я считаю и больных. А зря, ведь они могут описать болезнь изнутри . Описать свое состояние исходя из безумия .

Для этого надо показать , духовный ; стриптиз * как я его называю . Т.Е. сбросить не только одежду ,но и тело, оставив душу . Хочу написать о себе предельно откравенно ,не утаивая ничего как бы не было стыдно. Это гораздо тяжелее чем на площади раздется.

Я думаю это будет полезно хотя бы студентам или молодым специалистам , .которых еще не допустили к пациентам .Впрочем и для старых профессионалов надеюсь у меня есть что сказать интересное . В медицинской помощи не нуждаюсь Имею работу, достиг внутреннего равновесия Пока ничего не беспокоит .Мне кажется я из тех которые осознали свою болезнь и нашли способ замаскироваться под остальных людей ..

Много ли таких как я не знаю , Может и важно чтоб психбольные не беспокоили остальных . Проводить лечение, для этого и опускать подобные случаи значит многое потерять из понимания работы психики .

Может возникнуть вопрос ,, а почему вы считаете себя больным?

Я вижу свое отличие от других ,потому что при общении приходится перестраиваться, подстраиваться под других .

Для меня остальные отличные , , маглы , , выражаясь языком киногероя .

Впрочем если сочтете неуместным выступление прошу удалить .

Начну с детства.

В детстве родители до школы оставляли дома одного . Я очень мало ходил в детский сад . С тех пор комфортнее чувствую себя одним . Для кого мука одиночества , а я чувствую наоборот . Моим занятием были игрушки . Я игрался до первого курса и мене не надоедало .Правда потом когда об этом узнали сверстники меня засмеяли . Для меня это событие было самым стыдным в жизни . Еще я любил читать , Для меня книги были друзьями они мне заменяли живых людей . Именно из них я узнал а потом заинтересовался медитациями . Я перекопал все что напечатано по этой теме в ССС Р в одной из самых больших библиотек в то время в Библиотеке СГУ в Саратове . Помню радость когда удавалось найти страницу , главу или даже абзац посвященной этой теме в какой либо книге . Но в то время про это писали мало и моя медитация оказалась отличной от каких либо известных школ. Хотя например я точно также интересовался в то время идеями Фрейда и когда в перестройку уже начали печатать в оригинале я ничего уже нового не узнал из его взглядов.

Чему я научился.

Я добился того что закрывая глаза ( а потом с тренировками уже и не надо было закрывать глаза ) представлял себе что нахожусь в каком то другом городе, месте , времени . Научился это делать настолько ясно что как будто это происходят события в реальности . Таким способом я научился воплощать в жизнь свои фантазии . Я создал мир где возможно все . Где все сбывается . И главное на это не надо тратить средства этого мира . Впрочем ничего интересного в этом нет . Ну создал допустим какой то новый наркотик или то что его заменяет . Если бы не одно объстоятельство ..

Как то раз я попробовал вести себя так как ведут себя мои слуги в том мире . Результат меня удивил . Я уже писал про это . сейчас повторятся не буду , просто отошлю вас к уже написанному тексту . Правда писал я его для продавцов . Как создать очередь в магазине . Я им работаю Вот здесь (https://www.facebook...100007737122606)

Возникает вопрос «как можно чему то научится не в этом бытие находясь ?» Ответа может быть два либо тот мир где то существует , либо он одинаков для всех людей и на том основании реальный . А научился я там многому . Исходя из этого я предположил ,что это характерно не только для меня но и для остальных . Поэтому ниже я описал свой опыт . Тем кому некогда читать вкраце скажу о чем . Там я описал как заставить людей покупать . Действительно были очереди . Научился этому в своем мире . Все таки больше склонен считать что мир который я создавал медитацией на самом деле одинаков для всех людей . И что то в их душах отозвалось на мои посылы .

Вообще мне кажется что люди и живут в мире иллюзий и не замечают что действительность не такая какой они себе представляют .

Например; произведение Ницше « Так говорил Заратустра» Это крупное философское произведение на основе которого формировалась идеалогия фашизма и пр течения в Западной Европе . Но в жизни нет сверхчеловека . Как пишет сам Ницше в этой книге «Поистене ,нас всегда притягиваетк царству облаков , на них мы сажаем своих пестрых баловней и называем тогда богами и сверхчеловеками .

Они как раз достаточно легки для этих стульев - , все эти боги и сверхчеловеки .

Ах , как надоело все это недостижимое , что непременно должно быть событием !»

Действительно есть в жизни люди которые добились существенных успехов в какой либо области , но сделали они это за счет потери в чем то другом . Раз уж вспомнили Ницше то про них он так написал –

«И когда я я пришел из своего уединения и шел в первый раз через этот мост , то я не доверял своим глазам , смотрел , смотрел и сказал , наконец –Это ухо ! Ухо такое же большое , как человек ! Я присматривался , и действительно , над над ухом двигалось еще что –то , до жалости маленькое , бледное и тощее . И , поистене , чудовищное ухо сидело на маленьком , тонком стебле ,- но стебель этот был – человек ! Кто приближал к глазу лупу , тот мог даже разглядеть маленькое , завистливое личико , даже и то ,как качалась на стебле опухшая душонка . Но народ сказал мне , что будто великое ухо есть не только человек , но даже –великий человек , гений. Но я никогда не верил народу , когда он говорил о великих людях , и остался при вере в то , что это – извращенный калека , который всего имел слишком мало , а одного слишком много».

Зато сверхчеловек это главный персонаж фантазий . И каждый в своих снах это он и есть

В целом когда читаеш такие книги испытывается определенный эмоциональный подъем .

Но разве может быть эмоциональный подъем критерием истины?

Кто то скажет это исключение . Но если даже посмотреть не на Западную культуру а на все культуры мы встретим там тоже самое . Например мифы . Общее во всех мифах это то что события в них описанные не могут произойти в реальности . Например я уже не помню где читал про шаманов крайнего севера . Легенда гласит что один продвинутый шаман летал , мог приказать ветрам поменять направление и тд . Но такое невозможно . Да действительно есть самолеты , но откуда возьмутся они в тундре . Или вот отрывок из Китайского эпоса « Чжоуский царь Му». При чжоуском царе Му из страны на крайнем Западе явился человек , владевший (силой ) превращений . Входил в огонь и в воду , проходил через метал и камень , переворачивал горы , менял течение рек , передвигал обнесенные стенами города . Поднимался в пустоту и не падал , проходил сквозь твердое не встречая припятствий . , тысячами и десяткам тысяч его превращений не было конца . Он изменял и форму вещей и мысли людей .»

( Попутно приведу цитату из того же «Чжоуский царь Му».Это очень похоже с тем чем я занимался *:

Держась за его рукав , царь взлетел с ним ввысь на самое Серединное небо и очутился в его дворце , Дворец был построен из золота и серебра, усыпан жемчугом и нефритом .Возвышался он и над облаками и над дождем , а на чем покоился –неведомо. Издали он казался пушистым облаком . Все здесь для зрения и слуха , обоняния и вкуса было иным чем в мире людей .

………………………………………………………………….

И стал он уговаривать того человека вернутся обратно . Тот его толкнул , и царь камнем свалился в пустоту .

ОЧНУЛСЯ ОН НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ ,ЧТО И ПРЕЖДЕ …)

И разве когда поговориш с каким либо неизвестным человеком , и он это вам расскажет , разве не закрадется подозрение что этот человек больной . Зато в своих мирах человек так и живет

Вообще люди маниакально стараются попасть в миры , которые я открыл . Например транссексуал когда идет в женской одежде (тут я не беру в расчет западную Европу , где они добились переференций ) думаете не понимает , что он вызывает неприязнь , брезгливость у окружающих . Но он идет по своему виртуальному , фантастическому миру , где он женщина . И желание попасть в этот мир больше , чем тот позор который должен испытывать .

Я скажу больше . Часто видят например как маленькие девочки играют в куклы , а мальчики в машинки солдатиков . Дескать с каково возраста в детях заложено их поведение во взрослом состоянии и дети копируют взрослых . У меня сложилось мнение что все происходит с точностью до наоборот . Это взрослые продолжают играть . Просто пытаются приспособить свои игры к не подчиняющейся логике детских игр и законам реального мира .

Давайте порассуждаем вот на какую тему. Есть ли какой либо смысл в стремлении к власти исходя не из самого стремления .

Что имеется в виду . Например когда вы читаете (а сейчас это многие любят ) в желтой прессе истории из жизни звезд испытываете определенный позитивный настрой . Часто для этого и читают т к с рациональной точки зрения зачем вам они нужны . Вот я предлагаю рассмотреть вопрос исходя из ситуации хотя бы полезно – вредно а не из нравится не нравится . Впрочем то что я выше написал надо пояснить что бы было понятно что я имел ввиду что бы не было разночтений .

С одной стороны нахождение у власти полезно для индивида т к все ресурсы общества идут в первую очередь к верхушке . Но с другой стороны борьба за власть на верхах очень часто заканчивается плачевно . На эту сторону нахождения у власти как то не принято обращать внимания . А с другой стороны посмотрите в биографиях успешных деятелей по скольким головам им пришлось пройти , прежде чем взобраться на олимп . Когда у одного великого грека спросили ,» как он долго держится у власти ? « он привел вопрошающего на пшеничное поле и начал выдергивать колоски поднимающееся над остальным полем .

Самое безопасное место в обществе это как раз чуть выше середняков . Тот же Эпикур говорил: «Лучше не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге на золотом ложе.» Приведу по этому поводу мнение китайских мыслителей потому что что бы доказать этот тезис надо проделать научную работу .

Отрывок «среди людей»

Подбородок урода Ши касался пупка , плечи возвышались над макушкой , пучок волос на затылкеторчал прямо в небеса . Внутренности теснились в верхней части тела , бедренные кости походили на ребра .Склоняясь над иглой или стиркой , он зарабатывал достаточно что бы набить брюхо , провеевая и очищая зерно , мог прокормить десять человек .

Когда призывали воинов , среди них без опаски толкался этот калека . Когда объявляли общую повинность, его , всегда больного не назначали на работу. Когда же производилась раздача немощным, он получал три чжуна зерна и десять вязанок хвороста . Если способен прокормится и дожить до предельного срока тот , у кого искалечено тело , то тем более тот , у кого искалечена добродетель .

Плотник Кремень направлялся в Ци и на повороте дороги у алтаря Земли увидел дуб в сотню обхватов , такой огромный , что за ним могли бы укрыться много тысяч быков , . В восмидесяти локтях над землей возвышалась его крона с десятком таких толстых ветвей , что хватило бы на лодку . Зеваки толпились точно на ярмарке . А плотник не останавливаясь и не оборачиваясь, прошол мимо дерева .

Ученики вдоволь насмотревшись на дуб, догнали плотника и спросили :

-Почему вы прошли мимо , не останавливаясь , инее захотели взглянуть? Нам еще не приходилось видеть такого прекрасного материала с тех пор, как мы с топором ис секирой, последовали за вами .

_- Довольно! Замолчите!- ответил им плотник . –От него нету проку . Лодка , зделанная из него . – потонет , гроб или саркофаг быстро сгниют , посуда – расколется . Сделаеш ворота или двери – из них будет сочится сок , колонну – ее источат черви . это дерево не строевое , ни на что не годное от того и живет долго.

На земле у рода Терновника в Сунн хорошо принимаются орех , туя и шелковица , Вырастут они в одну – две пяди толщиной их срубают , что вытесать кол для привязи обезян , вырастут в три – четыре пяди _- их срубают , что бы сделать балки в доме знатного, вырастут в семь – восемь пядей- их срубают , чтобы сколотить гроб для человека благородногоили купца . Вот такие деревья и умерают под топором и секирой прежде времени, не прожив отведенного им срока . Они гибнут потому , что полезны .



Единственно может кто и выигрывает от приобретения власти –это как не странно с разрушенной наследственностью . Смотрите как происходит : Допустим есть особь с поврежденной генетикой . Что бы как то продолжить свой род оно должно спарится со здоровой особью . Но такое сделать ей не дадут , потому что она для других не привлекательна . Ее ни кто к себе не подпустит . Ей останится только с такой же спариваться неполноценной особью . Те вероятность выйти из борьбы за существовавние с каждым новым поколением увеличивается в геометрической прогрессии . Однако здесь природа оставляет человеку (сейчас рассуждаю только о людях ) еще одну возможность оставить свой род в бесконечной борьбе за существование . Приобретя власть можно подобрать себе пару независимо от степени повреждения генов своего организма .

Здесь надо вернутся на несколько абзацев назад и рассказать о том что я понимаю под выражением позитивный или вообще какой либо настрой . Это очень важно , но с другой стороны я не уверен получится ли у меня это сделать . Речь пойдет о состоянии в медитациях а для этого язык очень беден . Как говорится « дзен выше слов » .

Если попробовать помедетировать на любой предмет (просто сесть и сосредаточится на любом предмете , просто положив его перед собой ) то он оставляет в сознании какие либо ну если так можно выразится эмоции . При чем медитация должна быть не очень глубокой ,. это не когда уже окружающий мир исчезает для медитирующего , а когда еще остаются как бы так выразится фон . Т е когда внутренний диалог уже исчез , а какие то эмоции, настроения еще воспринимаютя сознанием . Я называю их программами по аналогии с компьютерными программами . Исходя из предположения что компьютер и сознание чем то может очень мало но похожи . Почему именно «программами» я позже объясню почему это явление у меня ассоциируется с программами . В современной литературе наиболее похожий термин для обозначения этого это « точка сборки» у К Кастанеды . Сразу попутно сделаю о его трудах свое замечание . Очень много в его работах с чем полностью согласен, но в целом бред . Я кажется догадываюсь почему . Он хотел свои книги подороже продать, и поэтому что бы они были популярны разбавил правду вымыслом . Честно говоря я тоже хотел со своим сочинением так поступить .

Поэтому пока не исчезли еще вся индейская культура надо кому то срочно идти и перенимать . А там действительно наверно можно узнать много интересного .

Какую при этом заметил особенность . Так называемых программ ограниченное количество т е разные предметы могут обозначатся одинаковыми программами . Попробуйте так по медитировать например на саблю и на палку . Предметы разные а чувства вызывают они похожие . Да и известный человеческий орган например тоже вызывает похожие эмоции или программы . И если еще при этом человек испытывает известное желание то внутренний диалог обретет определенное направление . Кстате слово «палка» это вульгарное обозначение мужских гениталий . Поэтому слова скорей всего обазначают на самом деле не предметы, а программы . Но сперва в жизни предметы обазначаются программами или эмоциями . . Как говорится каждый предмет несет определенную энергетику .

На основе этого в литературе используются образные сравнения . Например: «Губы твои – как маки .» Как пишут ученые, во время секса в кровь мужчины выбрасываются гормоны аналогичные опиатам . Поэтому эти два совершенно различных предмета в психике обозначаются одними программами .Особенно это поймут люди кто был в поле когда цветут маки .Ну а для тех кто видел маки только на картинке сравнение не покажется образным . Допустим если сравнить губы с кровью это будет не так образно . Сравнить образно это значит найти такие предметы , действия которые в психике обозначаются одними программами т е вызывают похожее переживания , внутренние состояния . Кстати и ассоциации работают точно так же . Например когда вы испытаете страх вам тут же вспомнятся все те случаи в жизни когда вы испытывали точно такой же вид страха . И механизм как вы вышли из подобной ситуации будет подобен как выйти из этой . Все это возможно , еще раз повторяю , потому что законы мироздания одинаковы , и для разных явлений события развиваютя одинаково . Но если смоделировать процесс можно быстрее , чем он идет , значит можно предсказать и результат .

Приведу еще один пример : Частица света фотон и биллиардный шар ничего общего между собой не имеют . Ровно ничего общего не имеют с волной в озере . Однако описываются одними и теми же уравнениями . И многие из учеников представляют себе свет как очень маленькие биллиардные шарики или как волны .

Одни и те же предметы у разных людей и в разных культурах обозначены разными программами . Например «гомосексуалист» в советской тюрьме и в западном обществе воспринимается по разному . Да и даже я когда не был продавцом например по другому воспринимал коробки с чаем или кофе , перекладывать которые приходится во время работы в течении всего дня .

Может возникуть вопрос « А почему так это утверждается безапиляционно ?»

Да я почти всю жизнь этим и занимался . Что бы закрыть глаза и перед твоим взором возник какой либо предмет надо сосредоточится на тех программах которые он вызывает во внутреннем мире . А потом можно этот предмет «утащить» в свои игры . Или фантазии . То есть для этого процесс должен быть обратный . Сперва закрыв глаза сконцентрироваться на тех программах , эмоциях которые вызывают например берег реки а потом попадаешь на этот берег . Причем отработал так что он становится даже ярче чем в реальности . И потом реальность и фантазии не путаются а наоборот видна четкая разница что от реальности ,а что люди путают со своими фантазиями .

Вот об этом я собственно и хотел поговорить .

Почему дал такое странное название « программа» . Потому что они динамичны те с течением времени меняются . Например вы помните такую скажем эмоцию как горе .

Горе имеет свою динамика . Одно дело когда вы впервые услыхали какую либо грустную весть . И совсем другое дело когда эта эмоция заканчивается у вас . И вы уже думаете «Да ничего страшного , сделать правда придется то- то и то- то и будем жить дальше . Горе это тоже разновидность программы . Все вещи окрашиваются в те или иные эмоции . Например в горе окрашивается похоронное бюро , если вам приходилось хоронить родственников . Или вам доводилось в лесу встречать громадную змею метра полтара .

Помню какой например у меня вызвал ужас при виде ее . Кстате меня никогда в жизни не кусала змея . Поэтому можно считать что многие программы передаются через культуру .

Еще одно свойство программ - это цикличность . То есть они через какое то время повторяются . Это значит что счастье в этом мире не может быть . В самом деле например богатые люди печалятся и радуются не меньше чем бедняки . А мы живем в эпоху когда у нас есть машины , телевизоры , самолеты , интернет что даже сто лет тому назад не было .

Повод например для плохого настроения на весь день может возникнуть если вас обманул бомж хотя бы на десятку . Но если разобраться в другое время вы теряете большые суммы и такого расстройства это не вызывает . По этому поводу у меня возникает гипотеза « А так ли неправы астрологи ?» Может все нашы успехи и провалы это какие то функции от времени ?

Для наглядной демонстрации приведу смену таких состояний как сон и бодрствование .Если надо человек может какое то время не спать , но это ему все тяжелее и тяжелее . Так же и спать сутки например невозможно .И очень тяжело переехать в другой часовой пояс .

Для примера рассмотрим еще общеизвестные всем ощущения вызываемые сексом . Секс это динамическое ощущение . Одно дело начало , которое называется прилюдия , другое дело оргазм . И каждая следующая секунда изменяет ощущения , постепенно их усиливая доходя до оргазма ., и через какое то время удавольствие прекращается . В литературе много пишут как продлить оргазм , но все равно испытывать его часами не возможно . Через какое то время наступает удовлетворение и повторять удовольствие становится невозможно . Хотя в литературе я встречал описание некоторых особ которые якобы как зависший компьютер ( Ето уже не мои слова а другой автор тоже сравнивает ощущение с программами ) останавливается на оргазме и таким образом может удовлетворить многих партнеров . Не знаю насколько это реально может быть . Скорей всего это лицо вообще не испытывает никаких удавольствий от секса , хотя раньше это и было . И просто вокруг себя возводит какой то ореол или миф .Сэксологи различают несколько стадий все более наростающего удовольствия . На самом деле даже каждая следующая секунда отличается от предидущей . Но после того как закончили заниматься сексом на самом деле программа не оканчивает свое действие . Хочу обратить внимание на следующий момент . Я например человек холостой и часто в жизни были воздержания . Кроме того одно время я практиковал аскетизм . Это не просто пытался отказаться от секса , но и даже отказаться пытался от мыслей от секса , И вообще от непристойных мыслей . Многим это знакомо как приходится при этом мучится .Но все это одна и та же на самом деле программа которая в одних случаях приносит удовольствие в других страдание.

Или еще один курьезный момент . Как то я решил в вертуальной реальности выпить водки . Я смоделировал все ощущения и их последовательность которые при этом возникают , при этом настоящей водки не принимая ни капли .Представил как будто много выпил водки , аж уснул на полу . Но на следующий день наступило похмелье . Как такое может быть ? Ведь химических веществ не потреблял ?

Как я уже писал одними и теми же программами могут обозначаться различные предметы , ситуации в жизни .(Этим часто пользуется реклама , когда товар изображается с голой женщиной . Тогда товар будет ассоциироваться с удовольствием ).Попробуйте этим заняться и вы на практике у себя увидите как развивается невроз . Вы постоянно будите пытаться делать то что у вас вызывает ассоциация с сексом . А какие при этом появляются яркие эротические сны ! Скорее всего назначение снов это закончить те программы которые в реальности не могут быть закончены . , но конечно сны заменить допустим секс не могут , их назначение облегчить страдания . Например , кто находился в концлагере пишут какая во сне снится вкусная еда . В своих трудах аскеты называют это искушением дьявола . Я называю это прграммами не потому что утверждаю что человеческая душа работает так же как и настольный компьютер . Хотя тут кто его знает ? А просто сравниваю с похожими объектами что бы вы поняли мою мысль . Никогда не надо забывать что человек и компьютер вообщем разные предметы материального мира . Можно это же явление описать в другой парадигме , например искушение дьявола . И труды аскетов вовсе не противоречат истине . Наоборот на самом деле они дополняют ее . Просто для демонстрации своих мыслей они выбирают другую модель . , другой язык . Ниже я воспользуюсь для описания этой другой ,ихней моделью . Например люди верят в бога . Не важно есть ли он на самом деле . Важно то что если люди будут действовать , как если бы кто то наказывал за плохие поступки , то они не будут совершать эти поступки , и для их жизни это будет польза .

Говорю это так уверенно потому –что в своем мире я могу позволить себе все что угодно .

Ни каких ограничений у меня нет . Более того если становишся счастлив в своем воображаемом мире, то горе приходит в реальности . Поэтому со временем даже отказался от удовольствий там . Механизм попробую сей час объяснить если получится .

Если становишся счастлив в чем то то как правило ослабляешь внимание к другим проблемам . И они возникают со временем из за недосмотра .

Например наркоманы зарабатывают на самом деле больше чем многие из нас (правда как правило воровством) . Почему бы им не выделить хотя бы процентов десять на одежду и уже было бы отношение к ним другое и многие проблемы свои они могли бы решить . Это не входит в круг их интересов они ищут счастье в другом месте . Значит в тот момент когда испытывается радость или счастье вы даете согласие что возникнет рано или поздно другая сторона этой программы горе . Это никак не связано с реальным положением дел .

А поводов всегда найдется предостаточно .

Программы которыми обозначаются например лист , дерево и лес различны . В целом я например до сих пор не понял в каком порядке взаимодействуют программы обозначающие разные предметы . В связи с этим представить себя в местности в которой никогда не бывал трудно . Встретится с человеком которого не знаешь невозможно . В целом в каждый конкретный момент человеческого существование определенный неповторимый «фон» ( эмоциональное состояние ) который трудно спутать с другими моментами жизни . Программами обозначаются не предметы , а именно моменты жизни . Для иллюстрации этого приведу пример опытов академика Павлова с собаками и их кормежкой . Загарающая лампочка воспринимается неразрывно с подаваемой едой . Это как бы одно целое . Если в этом примере мысленно заменить лампочку на звук то станет понятен механизм возникновения языка . Слова (звуки ) это если брать аналогию с компьютером это ярлыки тех программ которыми обозначаются предметы у нас в психике . Всякий раз произнося слово мы включаем те состояния (программы) которые у нас ассоциируются с данными вещами . При этом предметы можно обозначать не только звуками но например письмом (или как в опыте Павлова цветом ) . Существуют языки для глухонемых , слепых ( где слова обозначаются ощущением на пальцах ) Важно лиш то что эти знаки связываются с теми предметами которые они обозначают . Или взять такое письмо как генетика , где с помощью ДНК обозначаются белки , и на основании этого создается организм .

Так же как невозможно встретится в виртуальном мире с незнакомыми людьми (даже часто показываемым по телевидению ), знакомые оставляют очень яркое впечетление . Все вы наверно помните случаи когда во сне видели кого то . Как это образ говорит даже теми же словами что и сказал бы оригинал . Отсуда у меня давно закралось подозрение что моя душа существует отнюдь не в моем теле . Дело в том что те мысли , идеи которыми руководствуешся отнюдь принадлежат не мне . Например ту мысль высказал Иван Васильевич с работы , ту идею , которой руководствуешся , высказал филосо живший в девятнадцатом веке . Своих то идей у человека очень мало , если так разобратся в основном мы заимствуем у окружающих . Заимствуем и не только идеи , но и манеры поведения , отношения к событиям . Был у меня период в жизни когда я из среды интеллигенции попал в окружение , и вынужден был общатся с бомжами . За каой то период времени ,против своей воли , заметил что изменился . В литературе описаны случаи , что если здорового человека поселить в психбольницу , то он сходит с ума . Правда новое общество не изменило меня окончательно . Но в формировании моей личности оказали влияния все, и родители , и те с кем когда то учился , работал , и тот с кем разговаривал может тридцать минут всего . Смотрите какая ситуация выресовывается : одна часть нашей личности общая для всех нас (об этом писал ) , другая часть лишь вектор воздействия всевозможных других личностей с которыми общался . Т е по сути моей личности не существует . Существует лишь на самом деле какая то общая для всех душа , а я это лишь какой то голографический фрагмент этой общей души . Прибавить сюда еще что наше восприятие действительности очень сильно изначально искажено эгоцентризмом , и человек сидящей в одиночной камере быстро теряет рассудок .

Надо не забывать ,что и ты разбросан по головам , с кем приходится общаться .

Не принимайте близко к сердцу этот текст , я ведь больной а вы можете заразится .

Возникает вопрос : «Характарны ли эти программы только для человека ?»

Отнюдь нет . У меня была знакомая старушка которая общалась с котами и сабаками . Она во дворе кормила всех кошек и собак плюс в квартире у нее несколько жило . Когда с ней разговариваеш она могла часами рассказывать о своих питомцах . И с ее слов животные очень хорошо понимают человека . Да и я ,когда вспоминаю детство , полноправными членами нашей компании были дворовые собаки . Помню например когда рассказывали события прошлого дня говорили:» на речку ходили я , Женька , Славка и собака Айзбака « . Я считаю например это вовсе не странностью той старушки , а просто забытые формы существования людей . Например почитайте про культуры индейцев , там вполне люди общаются с природой ,с лесом например . Поэтому я предпологаю , что моя душа не только фрагмент общества , но и как сейчас говорят биосферы . Скажу еще пару слов почему , на мой взгляд , сейчас связь с остальной природой разорвана . Прежде всего человека от других живых существ отдяляет непомерный эгоцентризм ( об этом я еще скажу , это важно ) . Ну например кто обратит внимание если обидится кошка .Тем более если на твою жизнь она ни как повлиять не может . Я как то был свидетелем как не заметили бомжа . Никак не отреагировали на его невинную просьбу . А король Людовик в детстве сказавшей на прислугу «смотри ка у нее тоже пять пальцев на руке как и у меня». Если он сомневался в одинаковости строения тела , то сомневался ли он в наличии такой же души .? И как вообще элита во всех странах предпочитает платить большие деньги ., только для того что б посещать места где нет простолюдинов .Я не говорю о кабаках где шум и драки , такие места я тоже не люблю посещать . В основе вышеперечисленного я предполагаю лежит один и тот же психологический механизм . Мы не замечаем животный мир , а кто то не хочет замечать нас по тем же причинам . Но это не значит что мы адекватно понимаем мир .

Передать знания-это значит, передать программы которыми обозначается то или иное явление. Но вот тут возникают трудности , которые человечество до сих пор не решило .

Например слово стул . Оно передает только общие программы . Если закрыть глаза и сосредоточится только на них то изображение стула не появится . Необходимо к нему еще добавить множество оттенков . Но для обозначения этих оттенков в языке нету слов . Кроме того , я уже говорил , у каждого человека это индивидуальные программы , в зависимости от того с чем эта вещь у него ассоциируется и как она использовалась в жизни . Тут общая проблема как передать информацию от одного человека к другому , и она до сих пор у человечества плохо решена . Например: все знают что что бы овладеть специальностью недостаточно даже назубок выучить книги по предмету . Даже такая операция как забивание гвоздей молотком недостаточно даже показать наглядно , как это делается . Все равно первый раз ударишь по пальцам . Но зато когда научишься забивать – это я и называю овладения программами . Это и есть на самом деле знание . Вся та информация как должно быть расположено тело , в какую секунду должны сработать какие мышцы . Вот это на самом деле знание о том как забивать гвозди . Ну а если надо изготовить стол ? Когда я работал на конвеере то выполнял работу не думая даже о ней , как заведенный

Программами обазначаются не только предметы но и действие . Очень много значит расположение тела . Что бы это понять попробуйте помедетировать когда выполняете знакомую работу . Все то что вы почувствуете во время медитации это и есть программы для выполнения этой работы . Я до сих пор не уверен понимаете ли вы о чем я говорю . Также заметьте что когда кто либо о чем либо говорит понимание сказанного происходит как вспышка молнии , сразу, а не в конце предложения . Понимание –это понимание какие программы использовать надо .

Программы соответствуют работам законам природы . Мы имеем на практике дело не с миром , а с описанием мира , с программами . Объектов в природе очень много. НО несмотря на их разнообразие развиваются они по одним и тем же законам . Поэтому для того , что бы что то предсказать в этом мире достаточно посмотреть на то как развиваются события в похожих явлениях . На таких принцыпах основаны аналоговые вычислительные машины . Например напряжение на выходе из схемы вырастает пропорционально затекающей воды в бассейн . Но вода и ток в проводах это разные явления природы . Тем не мение они развиваются по одним законам и для того чтобы предсказать сколько воды нальется можно задав определенные напряжения на входе схемы . Можно при помощи аналоговых машин решать и более сложные задачи . например процессы которые протекают в микросхемах аналогичные при полете ракеты . И первые ракеты тоже давольно точно попадали в цель . Хотя сами понимаете полет ракеты и движение электронов в микросхемах это совершенно разные явления . В целом описание одного явление через другое может быть бесконечное множество .

Так создавалось искусственное наука матаматика . В ней числа изменяются по определенным порядкам . По законам синусов, косинусов , интегралов и других функций .

Для того что бы предсказать будущее состояние системы достаточно знать формулу , и в нее подставить числовые значения . Точно так же действует и наша нервная система . Наша задача только правильно обозначить программами окружающие события и предметы . Если мы не теми программами обозначим явления или предметы то набьем себе шишек . , и вынуждены будем рано или поздно обозначать другими программами . Есть такая поговорка «наступать на грабли» К стате это вовсе не значит что одни и те же предметы события могут обозначаться противоположными программами . В общем в мире законов нет , есть тенденции . Например все предметы падают вниз , но есть птицы и самолеты . И разных тенденций великое множество .Как вообще работает сознание .? Тысяч факторов действующие на предмет она отбрасывает и за место них рассматривает 5-6 . Это потому что такое количество факторов рассмотреть не возможно из за ограниченности мозга . Ясно что получается всегда убогая модель реальности . Удивительно что это вообще работает . Очень хорошо если мы добиваемся результата скажем с вероятностью шестьдесят процентов Так в разных культурах разных народов могут быть традиции для других кажутся нелепыми ,смешными вредными . Да и среди людей для одного украсть верх позора , другой воровством живет .Необходимо в каждом случае оценку события рассматривать целостно в контексте с полным способом житья . В данном случае тут программы являются частью более общей программы .

В целом эта система , имеющееся у каждого из нас довольно совершенная . Так например снайпер может попасть в цель с двух километров . Самый совершенный замок для сейфов оказывается создан не в наше время , а в прошлых веках , что б его открыть нужно изготовить ключ с точностью до несколько микрон . Тоже самое литературный персонаж , не знаю был ли прототип или нет, блоху подковал . Говорят что трудней всего подделать деньги царские из за того что там очень исскустно сделана матрица для печатание денег . Для того чтобы сделать эту работу человек должен до микрона , до микросекунды контролировать расположение своего тела , работу своих мышц . Даже то как человек ходит и не падает это большая загадка . С математической точки зрения очень трудно создать модель движения человека . Однако мы когда ходим не задумываемся . Проще сказать не обращаем на это внимание . Однако можно и обратить внимание . Попробуйте помедитровать при ходьбе, и вы увидите какие программы при этом работают . Однако это практически довольно сложно , нужна довольно глубокая медитация для тех действий которым обучились в детстве . Попутно тут скажу , что очень много мы перенимаем от своих родителей , а они от своих . Поэтому есть какая то правда о существовании родовых эгрегоров . Все это я говорю не чисто теоретически . Эту практику ходьбы нужно вспомнить что б перемещаться в виртуальном своем мире . Даже если мы перестаем обращать внимание на программы они не перестанут действовать – это и есть бессознательное . Однако чтоб в вертуальном мире картинка была яркой надо как можно четче прорисовывать детали .

Тут кто то скажет : «Постой, ты же раньше писал что мы генетически имеем ложную картину мира . Ведь для того что бы все это работало надо что бы мы имели изначально хоть какую то правильную картину мира » . Об этом я напишу позже . Да она сломана , но сломана определенным образом , для того что бы достичь некоторых эффектов .

Говоря о программах я подразумеваю всю совокупность субективных ощущений , хотя предназначения у многих из них разное .

Мы живем в эпоху когда многие явления описываются при помощи математики . Это действительно наиболее совершенный , современный инструмент . Это почти альтернативный язык описания действительности который есть у человека . Но до нее существовали хоть и примитивные но тоже языки описания .

Приведу для примера Японскую древнюю легенду как образовается цунами . По представлениям японцев это гиганская рыба плещется в океане . С сегодняшней точки зрения это полное заблуждение . Но давайте рассмотрим поближе . Если вы были на берегу озера во время полного штиля . И вдруг неожиданно прыгнула рыба . На берег через какое то время придет три волны, которые в миниатюре похожи на цунами . Поэтому не важно есть ли гигантская рыба на самом деле , важно то что события будут развиваться так , как если бы рыба такая была . Для чего привел этот пример ? Что бы наглядно показать что познать явление- это значит сравнить его с другим , развивающемся по таким же законам , которое как правило оставляет если не одинаковое но похожее эмоциональное внутреннее состаяние .

Необходимо также отметить схожесть виртуального мира со снами . Точно так же возникает желание во время нахождения в каком либо месте перепрыгнуть в другое . Это точно так же как и сны сперва находишся скажем в лесу , через мгновение оказываешся в подвале . Как я уже писал прграммы динамичны , с течением времени меняются . В снах отображаются события в которых наиболее ярко проявились части программы . Скажем хочется покататься на машине , а через секунду хочется уже лететь на самолете более быстро . И часто так поступал ведь ограничений ни в снах не в фантазиях нет . Тут я хочу остановится и описать этот момент более подробно . Очень часто ездея по ровной дороге на большой скорости мы представляем себя мчащимся в самолете . В реальном мире это не возможно , а вот в фантазиях в снах пожалуйста . В следующий раз рекомендую обратить внимание на свое внутреннее состояния . Его кратко можно охарактерезовать как наростание удовольствие от нарастание скорости движение . Но скорость движения автомобиля ограничена . Это попытка выйти работающей в данной момент программы за рамки ограничения . Как уже говорил программы динамичны они изменяются во времени . В данном случае речь идет о наростании удовольствия .

Теперь я хочу описать одно события которое произошло в вертуальном моем мире . До этого я воздерживался рассказывать о своих путешествиях приключениях в своих играх , так как считал , что они мало интересны . Но после этого я в корне изменился . Если есть , как пишут буддисты , состояние самадхи или сотории ,то это оно и было . После этого я уже не был таким как раньше . Вернее , если так можно выразится , пазлы сложились в новою картину мира . Из различных , отрывистых наблюдений возникла система .

Я вышел на свой балкон и спрыгнул вниз . Возникло ощущение которое можно сравнить с отключением компьютера , когда закрываются приложения и программы . Видел ли я за один миг всю пролетевшую жизнь .? Нет . Скорее происходящее как никогда казалось обыденным , как если бы это происходило часто . Затем я еще несколько раз пытался повторить этот опыт . Но ничего не получалось . Только один раз получилось включить программы выхода из жизни . Хотя у психики есть такая особенность , что какие тиории о ее деятельности не сочиняй, она будет действовать согласно сочиненным тобой теориям . Поэтому взломать системные программы крайне трудно . Действительно ли я умерал ? Вполне допускаю что нет . Потому что следов разложения тела в последствии не обнаружил . А какие то должны были бы быть если бы действительно умерал хоть не на долго. Скорей всего случайно включил механизм остановки сознания , подобно механизмам завершения работы компьютера . Но компьютер не остановился а включились как бы другие программы .

С этого периода я уже не мог контролировать происходящее т е по своему желанию перемистится в другое место или вернуться в реальный мир . По крайней мере берусь достоверно утверждать что картины загробной жизни человек может видеть когда подошел к границе разделяющую жизнь и смерть или представил себе это .

С этого момента описываю события ,опускаю вопрос реальны они были или нет . Это все равно что задавать вопрос в реальном ли мире живем или в матрице (по версии известной кинокартины ) .

Сперва я просто опишу события .

Оказался я лежашим в куче среди трупов , правда на какой то доске , как на какой то свалке . Трупов с каждой минутой оказывалось все больше и больше постепенно засыпая старых .Изображение было четкое яркое , гораздо яснее чем в бодрствующем состоянии . По трупам ходили какие то существа , как мне показалось « работники свалки» . Одна из них женским голосом мне крикнула « Иж какая особая личность подстилку себе подстелил . Ничего скоро мы тобой займемся ».

Я начал про себя читать молитву «Отче наш ». Хотел даже перекрестится , но руки

и тело были парализованы . В это время оторвался от земли и взлетел постепенно стал покидать место . В это время мне кто то сказал , что меня вызывает на аудиенцию хозяин этого места и того мира в который я нашел дорогу и считал своими фантазиями . Запомнился тусклый свет как ночью в кочегарки . Я уже понял где нахожусь . В процессе разговора насмелился попросить ответить на вопрос . Мне дали согласие ответить на любой , но только один .

«Зачем ты это сделал ? »Я подразумевал предательство Творца . Далее я перескажу содержание разговора вне зависимости от того согласен с этим или нет .

Мне ответил : «Великий подарок я сделал человечеству , яблоко познания добра и зла , тот кто знает добро и зло станет равным Богу . Не бойтись вас не накажут . Накажут меня . Я сам об этом попросил когда принял смерть на кресте за подаренное яблоко по одной легенде ,и за похищенный у богов огонь по другой , Греческой . За это меня приковали к скале , Я уже понес за вас наказание . ( Тут я просто точно воспроизвожу ,что было тогда услышано . Понимаю , что это богохульство . )

Сказал я ,вспомнив одно теологическое произведение .

- Да это все равно , что лопатой пытаться срыть гору , но у человека есть дети , внуки . У внуков будут еще дети и внуки а гора между тем за это время не выростит и на волосок .

Ты пока еще живой , поэтому отпускаю тебя .

Это был самый большой грех в моей жизни , ведь тот кто разговаривает с дьяволом рано или поздно оказывается в аду .

Теперь я должен разяснить , что означает эта беседа .

Тогда мне стало ясно , что наша цивилизация возникла и стала развиваться благодоря тому , что в разных религиях называют грехом .

Не все грехи а лишь некоторые у других другое предназначение .

Помните в начале повествования обещал объяснить почему бессознательные фантазии ложны . Восприятие действительности человеком сломано , но сломано определенным образом . Побочный продукт которого – цивилизация .

Со стороны кажется что цивилизация просто способствует выживанию нашего вида – но при ближайшем рассмотрении оказывается что это не так . Сейчас несмотря не на какие достижения по прежнему на планете голод . Голод при чем в таких местах как Индия и Африка ,где быстрей всего прирост населения . Однако бенифициарами благ цивилизации оказываются дегенераты как на уровне народов , так и на уровне отдельных особей в человеческом обществе . Т е те чей род вот -вот прервется . Может быть природа на последок решила подсластить горькую пилюлю ухода . Только в остальном я гуманизма в ней не замечал .

До сих пор бытует мнение что жизнь среди людей можно как то уладить . Что человека можно как то воспитать . Давайте посмотрим чем закончилась последняя попытка , свидетелем которой я был . Сейчас много идеалогических выдумок про ССС Р, но я его застал и видел все своими глазами . Казалось бы здесь все было сделано чтоб жизнь была справедливой для всех , чтоб не было угнетения , голода , безработицы , несчастий .

Но основная причина по которой прекратил свое существование – это то что имелся большой класс людей которые имели власть , но материально жили как и остальные . Это не только Горбачев , Это и все возможные деректора , функционеры . Даже я знаю рабочего который под шумок украл на заводе медный сляб и купил машину и квартиру . Не говоря уже о разных механиках цехов которые приватизировали себе кто автобус кто грузовик . Еще Александр Македонский говорил , что там где не пройдет войско легко пройдет осел груженный золотом . Не удивительно что основной наш враг воспользовался этим . Америка покупает и президентов миллиардеров как сей час на Украине . Наверно действительно невыгодно покупать только монарха , кому и так все принадлежит . Скорей всего в истории , в самом начале так и было , да только Ленин об этом забыл , или не знал . С другой стороны посмотрите что сделали с либерализмом . Сейчас это хорошее прикрытие , чтоб замаскировать то же самое рабство , а в эпоху просвящения за эти идеи люди отдавали жизни . Тогда казалось если воплотить их в жизнь , то на свете воцарится счастье . Вот мы видим что всякое борьба за идеалы кончаются либо их крахом , либо приспособлением этих идеалов для обмана народа . Кстати была попытка в позднем ССС Р и коммунистические идеалы приспособить под эксплуотацию населения .Под флагом борьбы с этим и начиналась перестройка .

С помощью нас, людей кто то просто пытается переформатировать вселенную , а мы лишь инструмент . На вопрос « А что хотят сделать ?» отвечу « не знаю».

Я когда нибудь напишу как при помощи искажения восприятия действительности на бессознательном уровне создается цивилизация , подберу образные примеры , если кому то будет интересно меня слушать . Но я и так уже отклонился от темы статьи .

Кто то скажет : « Ты имеешь ввиду только Западную цивилизацию , ведь цивилизаций много ». Их очень много но бессознательное у людей у всех одно . И все они решают одну и ту же проблему . Просто одни более успешно , другие менее успешно . Те которые решают менее успешно постепенно заменяются более успешными . Решение этой проблемы могу предложить и я . Выше уже описал . Так же выше я уже писал , что в легендах народа севера есть мифы , как шаман летал , покорял капризы природы . В современной Западной цивилизации человек тоже может летать в реальном мире .

Приведу еще интересные наблюдения .

Писал что человек не может проявлять сверхспособностей гораздо больше средних значений . Все это из разряда фантазий . Иногда я все таки их наблюдал . За свою жизнь я мало имел начальников потому что работал на себя . Но тем не мения когда у меня они были однажды проделал такой эксперемент . Я попытался , для того что бы правильно понимать его команды скопировать программы другого человека , которые у него в данный момент работают . Дело в том что для того что бы правильно выполнить работу недостаточно просто ее сделать , надо как бы сделать его руками , как бы он ее сделал . Точно так же взять допустим предмет , в такой же последовательности проделать все операции . Конечно для этого приходилось задавать много наводящих вопросов , и при этом возникал вопрос не дурак ли перед тобой , но зато потом очень доволен . Когда писал эту статью перичитал некоторые книги по психологии . Похожие методики сей час есть , называются НЛП . Но там пишут про копирования расположения тела Допустим рук , ног , туловища . В целом это правильно , эти программы расположения тела занимают очень много места в сознании . И скопировав эти программы уже не сложно скопировать и остальные . И при этом увидеть себя как бы со стороны глазами начальника . При этом раствориться в его сознании стать его частью . При этом он уже перестанет отдавать комады устно . Ты сам догадываешся как бы телепатически . При этом НЛП ставит совсем другую цель , подчинить себе другого человека . Но ни кто не использовал его для того что бы стать рабом другого человека . Все это следствия бессознательных желаний стать господином других (желательно всего мира ) которым запрограммирована наше сознание . Ведь дествительно НЛП использовалось уже миллионы раз , но никто не догадался использовать его таким образом ., как бы наоборот .

В результате получается как бы одна душа . И ты становишся как бы продолжением другого человека . При этом складывается и жизненный опыт . И действительно задачи выполняются быстрее . Конечно это из разряда гипотез , но если бы у такого начальника было бы еще с десяток а лучше с сотню таких подчиненных каких бы успехов добился бы он?

Конечно возникает вопрос А мне зачем это надо если сверхспособности возникают не у меня а у другого? Ответ прост : найди себе таких подчиненных или найми .

Еще одина мысль не покидает, хотя это больше на уровне интуиции . Постоянно кажется что сам находишся в чьих то фантазиях . Так например что бы преуспеть в этом мире нужно интуитивно понять куда он движется , т е интуитивно понять направление движения , и если встать по течению то тебя самого вынесет почти без твоих усилий .

Вот предварительно я познакомил со своими взглядами , и как к ним пришол . Ведь я с самого начала обещал рассказать о миропонимании одного из тех кого окружающие считают странными , а некоторые даже больными .

Однако таких как я не считаю ненужными , аморальными и пр типами .

Из за того что у таких как я не было ни малейшего шанса , по разным причинам , занять какое либо место , кроме самого последнего в обществе , осталось одна возможность найти какую ни будь свою дорогу в жизни ., не предусмотренной культурой .

Но это сделать практически невозможно потому что за плечами остальных людей тысячилетний опыт предшествующих покалений , даже в среде воров и алкашей .

Поэтому мы создаем какие либо модели , но они как правило не адекватны реальности , и ничего желаемого не достигаем , а со стороны выглядим дураками . Иной раз просто не хватает времени т е жизни что бы закончить начатое дело . Ведь надо быть сразу пройти путь к примеру и Платона ,и Вольтера, и Канта , и Маркса за одну жизнь , что бы создать что то стоящее , иными словами создать свою культуру . При этом нельзя опираться на опыт предшественников , необходимо именно начинать с чистого листа . Но даже тот кто пройдет этот путь скорей всего вынырнет в среде старых , просто забытых уже богов. Неизвестных богов уже не осталось . Вот и у меня получились какие то Библейские и буддийские мотивы . Скорей всего кто то из ранее живших людей прошол путь похожий на мой , и пришел к похожим выводам, а я просто изобрел вилосипед . При этом путешествие в сконструированную реальность я не считаю полезной , скорей всего это какой то вид наркомании . Сперва я думал –это только моя судьба , но Григорий Климов считает это общей судьбой гениев и сумашедших .

Нехватило времени (жизни ) и мне . Возникла такая идея раз существует сейчас два известных способа описания реальности математика и то что выше называл программами , то нельзя ли попробовать перевести один язык на другой . Иными словами попробовать оцифровать программы . Выше я уже писал что программы во времени не статичны .Внутреннее ощущения с течением времени меняются . Хорошо бы понять в соответствии с какими математическими законами меняются . Тогда это будет искусственный интеллект который можно загрузить в обычный компьютер . Вот увидите, если доживете, что на этих принцыпах он и будет построен .Даже если найти объяснение почему это невозможно , и в этом случае можно считать что жизнь прошла не даром . Но в 50 лет поздно начинать изучать математику .

Итак какой вывод из всего вышесказанного можно сделать ?

Для того что бы легче жилось можно попытаться «отключить» программы ответственные за грех . Сразу скажу сделать это не возможно , они как бы записаны на «жесткий диск » . Их только можно временно приостановить . Но потом они все равно включатся даже в том случае когда кажется что от них избавился раз и на всегда . Как это делается ? Здесь я отсылаю вас к практикам все возможных святых как христянских так и буддийских . Вернее к их наставлениям и трудам . Сразу подчеркну что этот жизненный путь ведет к бедности т к отключаются программы создающие эту цивилизацию . Но зато вы познаете истину . Выше я уже писал что первоначальная картина мира , которая заложена генетически , у человека ложная . Сразу сделаю заметку что ничего на подобе саторий или просветлений я никогда не испытывал . Для этого надо молится лет сорок (я не преувеличиваю ) . И есть ли сейчас среди живущих такие люди большой вопрос . Если где то такой человек и есть он сидит где нибудь среди нищих скажем в Индии и просит подаяния . Ему все равно какой модели у тебя машина или айфон . Ему не нужна твоя слава , твое почитание . У него нет мотивов распространять свое учение, пропагандировать свои идеи. В этом плане права китайская поговорка « знающий молчит , а говорящий не знает » . К стате о говорящих . Сейчас очень много все возможно обезъяничаих под святых , которые преследуют корыстные цели . Им как раз и нужна кому слава , кому деньги , кому власть над паствой . У них научится как раз ничему нельзя ,они просто подстраиваются под твое представление о том какими должны быть святые .

Хотя из за дифецита таких подвижников в православии например существует методика , когда любого священника наперед , при любых обстаятельствах считают святым . Вообще всех людей считают святыми только себя грешником . Такая тактика на самом деле оказывается оправданной , особенно если учитель берет свои поучения из правильных книг .

Но бедность , и даже нищета , на самом деле не приносят несчастье человеку .как тут не вспомнить Евангелье : «Взгляните на птиц небесных Они не сеют , ни жнут , ни собирают в житницы , и Отец ваш Небесный питает их . Вы не гораздо ли лучше их . ? Да и кто из вас , заботясь , может прибавить себе росту хотя на один локоть ? И об одежде что заботитесь ? Посмотрите на полевые лилии , как они растут , не трудятся , ни прядут . Но говорю вам , что и Соломон во всей своей славе не одевался так , как каждая из них . Если же траву полевую , которая сегодня есть , а завтра будет брошена в печь , Бог так одевает , кольми паче вас , маловеры ! Итак не заботтесьи не говорите « что нам есть ?» или « во что одется?» »

Дело в том что все необходимое для жизни цивилизация уже создала давно , может быть несколько тысяч лет назад . В самом деле еще сто лет назад не было ни интернета , ни телевидения , ни электричества , и даже газеты были роскошью . И тем не менее люди жили . Даже по жизнеописанию многие святые жили долго , несмотря на отсутствие медицины . Многие скажут « А как же самовыражение, как же предназначение человека изменить мир к лучшему ?» . Но у этого мира уже есть хозяин , и зачем нам это навязчивое желание встать на место Бога . Но тогда жизнь ни чем не будет отличатся от жизни животных ? . Да человек когда то и был частью животного мира , просто кто то в своих целях изменил программу его поведения , и теперь он ищет цель в своей жизни пытаясь не упустить один раз данный шанс , что бы что то сделать хорошое . Но ведь всякая цель которая по его мнению хорошая на самом деле заранее запрограмированна . Выше я высказал мысль , что кто то много веков назад пришел к таким же выводам что и я . Но дело может обстаять по другому . Вдруг это на самом деле откровение Божье . Допустим вероятность этого один , полпроцента и даже еще ниже . Тогда даже, если исходить из человеческих законов , попытка присвоить чужое всегда серьезно наказывалась .

Тут я должен сделать на всякий случай важную вставку . Я понимаю что сказанное всегда каждый человек поймет по своему , иногда даже исказив смысл на противоположный , когда неумышленно , когда приследуя какую либо для себя выгоду . Все вышесказанное следует понимать как лично мой путь к пониманию религии , но не в коем разе ни как какое то отдельное учение . Если вышесказанное вас заинтересовало , то лучше обратится к первоисточнику . Я вполне допускаю что во многом неправ . Поэтому тем более следует исследовать первоисточник , хотя он можно так сказать написан не на современном языке .

Хотя если взять лично мой опыт то не обязательно это дорога в нищиту . Например я работал два дня в неделю и жил можно сказать как все . Дело в том что « маглы » очень тупы . Вернее у них неадекватное представление о действительности . Еще раз я советую заниматься например торговлей . Об этом уже тоже писал статью . А работал так мало потому что на жизнь хватало . А становится богатым не видел смысла . Что бы остальные относились к тебе так как я относился к клиентам на работе ? И тем более относится будут не искренне . Рано или поздно вокруг меня собирутся такие же как и я профессиональные льстецы . Ради этого стоит гробить жизнь ? Так начинаеш рассуждать когда освобождаешся от гунны страсти , как сказали бы индусы . Поясню свою мысль другими словами . На протяжении веков никакого прогресса для жизни БЕДНЫХ слоев общества нет . Все блага цивилизации сосредотачиваются наверху . Я бы сказал сомнительные блага . Низам всегда дается ровно столько что бы им хватило на удовлетворение крайних нужд при тяжолой работе . Но если добровольно выбрать нищету , то таже система умереть не даст .

Кто то скажет « Ты предлагаеш жить без Интернета , без театров , без электричества ? »

На это отвечу – Интернет придуман не для того что бы просвещать людей , а скорее что бы вводить в заблуждение . Психиаторы скажут что это идеалогия шизофрении . Но в такаом случае такими идеологами были Христос , будда .

Конечно наверно с большем удавольствием читали если бы писал как получить власть над другими или как разбогатеть . Но эта дорога не приносит счастье . Во первых любые человеческие страсти будь то власть , богатство , наслаждение это лестница ведущая вверх в бесконечность . Едва удовлетворив какое то свое желание тут же на горизонте возникает новое . Выше уже писал что это циклические программы т е соглашаясь на любой вид удовольствий вы автоматически соглашаетесь на страдание . Это касается всего даже таких экзотических вообщем не свойственных человеку удавольствий как наркотическое удавольствие . За кайфом всегда последует ломка .

Но знание этого факта мало кого останавливает ! Тогда попробуйте помедитировать на свои страсти . Многие удивятся «какие могут быть страсти без объекта ? Это все равно что может быть любовь без женщины (любовь тоже страсть )( имею ввиду не гомиков а нормальных людей )» . Да может быть . Я пишу сдесь о внутренних состаяниях . Программами я называю совокупность ощущений когда человек допустим закрыл глаза или полностью вырван из реальности . Весь вопрос только адекватны ли его состояния реальности . И это разные вещи и они могут существовать отдельно . И это я описываю дальше не теоретические рассуждения а проверенные факты которые я испытал на себе .

И так вас начнет раздирать всепоглащающая какая либо страсть . Она начнет преследовать вас когда вы ходите , едите , смотрите телевизор . Для ее удовлетворения вы забудите обо всем другом , даже о собственной безопасности . Здесь я полностью согласен с роликом в Интернете Александра Охрименко « Как стать миллиардером (практические советы )» , который и помог мне сформулировать эту мысль .

Любой риск , даже связанный с жизнью , будет ничто по сравнением с муками которые приченяет страсть . Сдесь я всетаки очень кратко перескажу содержание этого ролика .

Автор приводит в пример своего знакомого , который был на майдане в Киеве . А это большой риск ,неизвестно вдруг бы его решились разогнать или расстрелять , тогда бы сидел в тюрьме . Однако сейчас майдан победил и он помошником депутата устроился во власть . Другой пример его знакомый занимается контрабандой . Могут его поймать , посадить ? Могут . Однако сейчас процветает . А сколько таких кто рискнул и проиграл ? История это скрывает . На это никакой статистики нет . Хотя их явно гораздо больше , чем тех кому улыбнулась удача . Приводит пример валютного спекулянта , тоже его знакомого , который сперва было разбогател , а сей час скрывается .

От себя добавлю . Что движет всеми этими людьми ? Страсть . Как она у них появилась ? Толи природа их заложила . Толи в процессе жизни они как то были ущемлены .Это не известно . Возьмем таких людей как наркоманы , тут механизм действия более менее понятен . Кстате страсть к наркотикам и другие страсти это явления одного порядка . Эти люди морально одинаково безобразны . Просто скажем бизнесмены , политики могут быть иногда полезны для остальных , и поэтому они обозначаются в психике другими программами , положительными . К стате знаете сколько должен заробатывать наркоман ? Вы знаете сколько стоят тяжелые наркотики на черном рынке , и плюс то что по сравнению с нормальным человеком наркоману нужна тройная доза . А последние события в нашей стране показали что политики такие же преступники . Да я подазреваю что и бизнесмены тоже .

Тут я еще раз повторю что безопасно медитировать можно только на одну доминирующую у человека страсть . (Я уже писал про это в эссе « Как создать очередь в магазине » ) У каждого человека существует иерархия страстей . ( Что для него важнее : власть , удавольствие или пр ) . Во круг этой страсти строится вся личность . Это как демон покровитель . Медитация на второстепенную страсть неминуемо разрушит всю структуру личности . Если психологи делят виды психики по разным критериям , я бы делил людей еще на то какой тип страсти в нем доминирует , кто его демон покровитель . Так например человеку стремящийся к богатству нельзя никогда попадать под действия страсти удовольствия . За всю жизнь он выработал тысячи механизмов как скопить деньги и вдруг начнет их безудержно тратить? Впрочим это тема для отдельного эссе .

Вот в принципе и все , с самого начала я обещал в краце описать свой взгляд на мир.

Что меня беспокоит? Пожалуй момент когда придется умерать . Современная культура полностью отворачивается от этого момента . Пытается его не замечать .