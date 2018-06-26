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Инвестиционная идея!

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 01:07

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 740 сообщений
8 230
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 01:07

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26 июня 2018 года произойдет размещение на московской бирже пятилетних облигаций ООО  «Пионер-Лизинг».
Инвестиционное предложение - высокодоходные рублёвые облигации!
     
Данные бумаги носят уникальный характер:
 
• Ставка купона 12,25% годовых
• Ежемесячная выплата купона
• Доход не облагается НДФЛ
• Предусмотренное право инвестора в любой месяц реализовать ценные бумаги самому эмитенту по номинальной стоимости (цене размещения)
• Номинал 1000 рублей
   
Долговые бумаги ООО «Пионер-Лизинг» подойдут как начинающим, так и опытным инвесторам.
   
Более подробная информация:
   
Сайт эмитента со всеми необходимыми отчётностями: https://pioneer-leasing.ru/investor/
Сайт андеррайтера со всеми необходимыми отчётностями: https://nfksber.ru/
Информация, подлежащая раскрытию эмитентом: https://disclosure.s...sure/2128702350

   
     
     

 


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