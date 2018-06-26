Инвестиционная идея!

26 июня 2018 года произойдет размещение на московской бирже пятилетних облигаций ООО «Пионер-Лизинг».
Инвестиционное предложение - высокодоходные рублёвые облигации!
Инвестиционное предложение - высокодоходные рублёвые облигации!
Данные бумаги носят уникальный характер:
• Ставка купона 12,25% годовых
• Ежемесячная выплата купона
• Доход не облагается НДФЛ
• Предусмотренное право инвестора в любой месяц реализовать ценные бумаги самому эмитенту по номинальной стоимости (цене размещения)
• Номинал 1000 рублей
Долговые бумаги ООО «Пионер-Лизинг» подойдут как начинающим, так и опытным инвесторам.
Более подробная информация:
Сайт эмитента со всеми необходимыми отчётностями: https://pioneer-leasing.ru/investor/
Сайт андеррайтера со всеми необходимыми отчётностями: https://nfksber.ru/
Информация, подлежащая раскрытию эмитентом: https://disclosure.s...sure/2128702350