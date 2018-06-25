Чемпионыбизнеса от Visa (приз 10.000$)

Отправлено Сегодня, 00:44

Visa запускает программу поддержки малого бизнеса по переходу на безналичные платежи.

#Чемпионыбизнеса – это конкурс, мастер-классы и полезные материалы для российских предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес, используя преимущества электронных платежей.

У вас есть свой бизнес и годовой оборот не превышает 40 млн рублей?

Присылайте видеозаявки, и, возможно, именно вы станете одним из десяти победителей, кто получит десять тысяч долларов на реализацию своей идеи и технологическое обновление бизнеса для приема электронных платежей!

Подробности здесь: https://www.visa.com...a/cashless.html

P.S. Увы, сам - в пролете, так как обороты сильно больше за 40 лямов в год...