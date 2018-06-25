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#Чемпионыбизнеса от Visa (приз 10.000$)

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:44

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 00:44

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Visa запускает программу поддержки малого бизнеса по переходу на безналичные платежи.

 

#Чемпионыбизнеса – это конкурс, мастер-классы и полезные материалы для российских предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес, используя преимущества электронных платежей.

 

У вас есть свой бизнес и годовой оборот не превышает 40 млн рублей?

Присылайте видеозаявки, и, возможно, именно вы станете одним из десяти победителей, кто получит десять тысяч долларов на реализацию своей идеи и технологическое обновление бизнеса для приема электронных платежей!

 

Подробности здесь: https://www.visa.com...a/cashless.html

 

 

 

 

P.S.  Увы, сам - в пролете, :( так как обороты сильно больше за 40 лямов в год... 

 


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