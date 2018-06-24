Партнерская программа Betsstore

Отправлено Сегодня, 07:59

Здравствуйте уважаемые пользователи сайта.

Хочу посоветовать вам партнерскую программу сайта BETSSTORE.

Перейдя по ссылке вас перекинет на страницу сайта.

betsstore.net

Нажав на кнопку регистрации вас встретит такая форма:

Вводим свои данные и завершаем регистрацию.

После проделанных действий переходим на главную страницу сайта.

Листаем вниз и видим там:

Нажимаем на кнопку партнерская программа.

Вас переправит на другую страницу.

Там выбираете предпочтительный вид заработка и соглашаясь с условиями партнерской программы регистрируетесь как партнер.

После у вас появится личный кабинет партнера.

Там можно отслеживать всю статистику по заработку.

Выводить деньги можно при наборе минимальной суммы в размере 100 рублей.

Выводить можно на:

Повторить запрос на вывод можно по истечению 10 дней после последнего вывода.

Партнерка платит, советую попробовать.

Если возникнут какие-либо вопросы то обращайтесь по контактам:

Всем больших заработков!