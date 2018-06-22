OrdaSoft.com - Заработок на Продвижении Софта до 55% коммисии

Отправлено Сегодня, 10:49

Ordasoft создает профессиональные темы Drupal, шаблоны и расширения Joomla, темы WordPress для первоклассных сайтов недвижимости, веб-сайты транспортных средств, онлайн-библиотеки книг и многое другое.

Очень просто начать нашу партнерскую программу. Вам нужно просто зарегистрироваться, и вы получите множество баннеров и текстовых ссылок. Вы можете разместить их на своем сайте или использовать другой способ продвижения (электронная почта, социальные сети и т. д.).

Когда пользователи нажимают на одну из ваших ссылок, они переходят на наш сайт, и их деятельность отслеживается нашим партнерским программным обеспечением. Когда пользователь покупает что-то, вы получаете от 25% до 55% комиссионных от каждой продажи.

Комиссия:

25% от 1 до 20 продаж

35% от 21 до 40 продаж

45% от 41 до 60 продаж

55% от 61+

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