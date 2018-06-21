Интернет-магазины, лендинги, сайты-визитки от 10000 руб на MODx

Отправлено Сегодня, 03:38

Разработаю под ключ любой сложный проект на MODx!

Цены на адаптивные сайты (для ПК и мобилок):

Интернет-магазины с шаблонным дизайном от 10000 рублей

Интернет-магазины с уникальным дизайном от 20000 рублей

Продающие лендинги с шаблонным дизайном от 5000 рублей

Продающие лендинги с уникальным дизайном от 10000 рублей

Сайт визитки с шаблонным дизайном от 5000 рублей

Сайт визитки с уникальным дизайном от 10000 рублей

На себя беру всю работу которая включает: обсуждение нюансов с дизайнером, верстка, интеграция с CMS.

В работе, если это необходимо, использую такие технологии как PHP, MODx, HTML5, CSS3, less, sass, БЭМ, js, jquery, node.js, gulp, pug, react.

Опыт в разработке крупных интернет-магазинов и порталов более 6 лет.

Разработаю любой проект качественно и максимально быстро .

Всегда на связи, готов браться за самые сложные проекты.

Свяжитесь со мной:

skype: ca6ootag

mail: ca6otag@gmail.com