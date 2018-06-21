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Интернет-магазины, лендинги, сайты-визитки от 10000 руб на MODx

Автор темы RevoStudio, Сегодня, 03:38

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#1 RevoStudio

RevoStudio

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 03:38

Разработаю под ключ любой сложный проект на MODx!
 
Цены на адаптивные сайты (для ПК и мобилок):
Интернет-магазины с шаблонным дизайном от 10000 рублей
Интернет-магазины с уникальным дизайном от 20000 рублей
Продающие лендинги с шаблонным дизайном от 5000 рублей
Продающие лендинги с уникальным дизайном от 10000 рублей
Сайт визитки с шаблонным дизайном от 5000 рублей
Сайт визитки с уникальным дизайном от 10000 рублей
 
На себя беру всю работу которая включает: обсуждение нюансов с дизайнером, верстка, интеграция с CMS.
В работе, если это необходимо, использую такие технологии как PHP, MODx, HTML5, CSS3, less, sass, БЭМ, js, jquery, node.js, gulp, pug, react.
Опыт в разработке крупных интернет-магазинов и порталов более 6 лет.
Разработаю любой проект качественно и максимально быстро.
Всегда на связи, готов браться за самые сложные проекты.
 
Портфолио: http://revo.pro
 
Свяжитесь со мной:
skype: ca6ootag
mail: ca6otag@gmail.com

 


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