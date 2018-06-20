Госдума повышает пошлины за загранпаспорт и водительские права

Отправлено Вчера, 23:32





Госдума приняла законопроект, согласно которому в России повысятся госпошлины на получение загранпаспортов и водительских прав нового образца.

Подорожание оформления документов составит, в зависимости от типа «корочки», от 50% до 300%.

Новые расценки начнут действовать, ориентировочно, в августе 2018 года.

Для получения заграничного паспорта нового поколения, оснащенного электронным носителем информации, россиянам придется заплатить 5 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей.

В случае, если паспорт оформляется для ребенка младше 14 лет, госпошлина будет составлять 2,5 тыс. рублей. Аналогичные сборы будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации ТС нового формата повышается с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

В полтора раза выросла госпошлина за выдачу пластикового водительского удостоверения нового поколения: с 2 тыс. руб. до 3 тыс. рублей.