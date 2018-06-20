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Госдума повышает пошлины за загранпаспорт и водительские права

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:32

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 23:32

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Госдума приняла законопроект, согласно которому в России повысятся госпошлины на получение загранпаспортов и водительских прав нового образца
Подорожание оформления документов составит, в зависимости от типа «корочки», от 50% до 300%
Новые расценки начнут действовать, ориентировочно, в августе 2018 года.
 
Для получения заграничного паспорта нового поколения, оснащенного электронным носителем информации, россиянам придется заплатить 5 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей. 
В случае, если паспорт оформляется для ребенка младше 14 лет, госпошлина будет составлять 2,5 тыс. рублей. Аналогичные сборы будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.
 
Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации ТС нового формата повышается с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.
В полтора раза выросла госпошлина за выдачу пластикового водительского удостоверения нового поколения: с 2 тыс. руб. до 3 тыс. рублей.
 
Подробнее здесь: gazeta.ru

 

 


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