Линкбилдинг. Вечные ссылки. Низкий спам, жирный тИЦ.

Всем желающим предлагаю ручное размещение качественных вечных ссылок.
Обратившись ко мне, вы можете купить вечные ссылки с самых качественных площадок. Такие ссылки увеличивают доверие к вашему сайту со стороны поисковых систем. Улучшаются позиции по НЧ и СЧ запросам.
Заказать услугу можно здесь: vk.com/add_links
Преимущества работы со мной:
- все вечные ссылки размещаются вручную и навсегда;
- вы сэкономите средства и время;
- все заказы выполняются оперативно;
- у меня большое количество площадок для размещения, постоянно расширяю базы;
- предоставлю бесплатные бонусы каждому клиенту;
Узкая специализация позволяет гарантировать высокое качество всех площадок, на которых размещаются ваши ссылки.
Также можете писать здесь в личку, если по каким-то причинам неудобно в вк.
На данный момент доступно:
- 25 жирных ссылок. Спам до 8 по чектраст. тИЦ доноров более 150000
- 25 вечных ссылок с тИЦ от 20 до 900. Спам до 8 по чектраст.
- 10 трастовых ссылок (траст от 90 по чектраст). Спам до 8.
- Соцсигналы (50 ссылок с вк)
Скриншоты чектраста прикреплю по запросу здесь или в вк. Пишите, буду рад сотрудничеству!