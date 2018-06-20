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Линкбилдинг. Вечные ссылки. Низкий спам, жирный тИЦ.

Автор темы znayuseo, Сегодня, 13:20

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#1 znayuseo

znayuseo

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Отправлено Сегодня, 13:20

Всем желающим предлагаю ручное размещение качественных вечных ссылок.

 

Обратившись ко мне, вы можете купить вечные ссылки с самых качественных площадок. Такие ссылки увеличивают доверие к вашему сайту со стороны поисковых систем. Улучшаются позиции по НЧ и СЧ запросам.
 
Заказать услугу можно здесь: vk.com/add_links
 
Преимущества работы со мной:
- все вечные ссылки размещаются вручную и навсегда;
- вы сэкономите средства и время;
- все заказы выполняются оперативно;
- у меня большое количество площадок для размещения, постоянно расширяю базы;
- предоставлю бесплатные бонусы каждому клиенту;
 
Узкая специализация позволяет гарантировать высокое качество всех площадок, на которых размещаются ваши ссылки.

 

Также можете писать здесь в личку, если по каким-то причинам неудобно в вк. 

 

На данный момент доступно:

- 25 жирных ссылок. Спам до 8 по чектраст. тИЦ доноров более 150000
- 25 вечных ссылок с тИЦ от 20 до 900. Спам до 8 по чектраст.

- 10 трастовых ссылок (траст от 90 по чектраст). Спам до 8.

- Соцсигналы (50 ссылок с вк)

 

Скриншоты чектраста прикреплю по запросу здесь или в вк. Пишите, буду рад сотрудничеству!


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