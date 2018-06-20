Хватит переплачивать!Экономия до 100%

1 Кэшбек больше в разы, чем у других сервисов;
2 Кэшбэк начисляется постепенно в течение срока возврата;
3 По некоторым товарам кэшбек может быть даже больше суммы покупки;
4До 10 уровневней реферальной программы – возможность заработать;
5 Вывод наличными всего от 1$;
6 Каталог не только магазинов, но и товаров;
7 Есть свои магазины;
8 Телефонная «горячая линия» в Москве;
9 Подарок до 50$ наличными за регистрацию!
10 Возможность покупки в некоторых магазинах с оплатой прямо с баланса сервиса!
11 Новая математическая модель распределения кэшбека и взаимодействия с магазинами, которая делает возможным многократно увеличить кэшбэк.