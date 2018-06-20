Заработок+реклама!Соц. сети.

На этой страничке я расскажу каким образом можно заработать в социальных сетях таких как КОНТАКТ, ОДНОКЛАССНИКИ, ФЭЙСБУК и т.д.
Зарабатывать в соц.сетях очень легко и просто.
Наверняка Вы в какой-нибудь соц. сети зарегистрированы, если нет, то обязательно зарегистрируйтесь и начните зарабатывать прямо сейчас. Вам понадобится лайкать фотки, вступать в группы, просто посещать друзей и группы )))
Заработок зависит только от Вас и вашего свободного времени. Вот смотрите, к примеру лайкнуть фотку вконтакте стоит 30 копеек. У нас на это уйдёт ну возьмём максимум - 10 секунд тоетсь за минуту - 6 лайков это почти 2 рубля в минуту, получается в час Вы сможете зарабатывать 120 рублей. А Сколько зарабатываете вы сидя каждый день на работе ?
http://vktarget.ru/?ref=3662810 (от 48 копеек за клик)
https://socialtools....2160901c067ea2e (от 2.5 рублей за клик)
http://cashbox.ru.co...bb87427a8b6bb6e (от 26 копеек за клик)(от 10.5 руб.)
http://forumok.com/p/3ed31a04/ (от 2.5 рублей за клик) (задания от 10 руб.)
http://vprka.com/?re...50867458915838 (от 50 копеек за клик)(задания от 5 рублей)
https://vipip.ru/?refid=1462569 (платит в $)
На этих сайтах вы не только сможете заработать,но и раскрутить свою страницу или группу!!!
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