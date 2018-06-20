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Заработок+реклама!Соц. сети.

Автор темы ledi888, Сегодня, 12:57

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#1 ledi888

ledi888

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Обычный

Отправлено Сегодня, 12:57

  На этой страничке я расскажу каким образом можно заработать в социальных сетях таких как КОНТАКТ, ОДНОКЛАССНИКИ, ФЭЙСБУК и т.д.
Зарабатывать в соц.сетях очень легко и просто.
 
 Наверняка Вы в какой-нибудь соц. сети зарегистрированы, если нет, то обязательно зарегистрируйтесь и начните зарабатывать прямо сейчас. Вам понадобится лайкать фотки, вступать в группы, просто посещать друзей и группы )))
Заработок зависит только от Вас и вашего свободного времени. Вот смотрите, к примеру лайкнуть фотку вконтакте стоит 30 копеек. У нас на это уйдёт ну возьмём максимум - 10 секунд тоетсь за минуту - 6 лайков это почти 2 рубля в минуту, получается в час Вы сможете зарабатывать 120 рублей. А Сколько зарабатываете вы сидя каждый день на работе ?   
 
http://vktarget.ru/?ref=3662810 (от 48 копеек за клик)
 
https://socialtools....2160901c067ea2e (от 2.5 рублей за клик)
 
http://cashbox.ru.co...bb87427a8b6bb6e (от 26 копеек за клик)(от 10.5 руб.)
 
 
http://forumok.com/p/3ed31a04/  (от 2.5 рублей за клик) (задания от 10 руб.)
 
http://vprka.com/?re...50867458915838  (от 50 копеек за клик)(задания от 5 рублей)
 
 
На этих сайтах вы не только сможете заработать,но и раскрутить свою страницу или группу!!!
 
Все сайты проверенны лично,выплаты 100%%
 

 


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