Заработок+реклама!Соц. сети.

Отправлено Сегодня, 12:57

На этой страничке я расскажу каким образом можно заработать в социальных сетях таких как КОНТАКТ, ОДНОКЛАССНИКИ, ФЭЙСБУК и т.д.

Зарабатывать в соц.сетях очень легко и просто.

Наверняка Вы в какой-нибудь соц. сети зарегистрированы, если нет, то обязательно зарегистрируйтесь и начните зарабатывать прямо сейчас. Вам понадобится лайкать фотки, вступать в группы, просто посещать друзей и группы )))

Заработок зависит только от Вас и вашего свободного времени. Вот смотрите, к примеру лайкнуть фотку вконтакте стоит 30 копеек. У нас на это уйдёт ну возьмём максимум - 10 секунд тоетсь за минуту - 6 лайков это почти 2 рубля в минуту, получается в час Вы сможете зарабатывать 120 рублей. А Сколько зарабатываете вы сидя каждый день на работе ?

http://forumok.com/p/3ed31a04/ (от 2.5 рублей за клик) (задания от 10 руб.)

http://vprka.com/?re...50867458915838 (от 50 копеек за клик)(задания от 5 рублей)

На этих сайтах вы не только сможете заработать,но и раскрутить свою страницу или группу!!!

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