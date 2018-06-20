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Бесплатный вебинар «Ключи к Дизайну Человека»

Автор темы АннаДмитриевна, Сегодня, 10:50

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#1 АннаДмитриевна

АннаДмитриевна

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Отправлено Сегодня, 10:50

Для кого?

 

▪ Для всех, кто интересуется Дизайном Человека и Генными Ключами

▪ Для тех, кто уже начал изучать эти системы и хочет систематизировать свои знания

▪ Для тех, кто хочет лучше узнать себя и своих близких

▪ Для тех, кто уже работает с людьми (психоголог, астролог, коуч и пр.)

 

 

Что вы узнаете на вебинаре?

 

 Каков ваш энергетический потенциал

 Как принимать решения, опираясь на мудрость тела, а не ум

 В чем ваше предназначение и как вам корректно двигаться по жизни

 Секрет взаимодействия с вашими близкими людьми

 

И много другой полезной и важной информации о вас и вашей уникальности!

 

 

Кто ведет вебинар?

 

Анна Ролева

Проектор 3/5, Крест 4х путей

 

 Автор и ведущая тренигов по предназначению

 Сертифицированный регрессолог 

(погружение в прошлые жизни)

 Проводит индивидуальные консультации и обучение по Механике Человека

 Лидер и создатель проекта Cosmos

 

 

Вероника Юрина

(Проектор 3/5, Крест Чаша Любви)

 

 Профессиональный тренер и преподаватель

 Дипломированный психолог

 Опыт работы с людьми и консультирования - 10 лет

 Создатель авторской методики личностного роста 

 

Видеоприглашение: https://youtu.be/3jUBcaCtXJM

 

Эти знания могут существенно улучшить качества вашей энергии и жизни, дать ответы на вопрос, какие противоречия в вас сокрыты, какой потенциал в вас заложен и как его раскрыть!

 

 

Вебинар «Ключи к механике человека» состоится 24 июня в 13:00 (по Мск)

 

Ссылка на регистрацию: 

http://cosmos18.ru/h...edium=infoforum

 

 

 

 

Количество мест ограничено!

 


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