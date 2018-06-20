Бесплатный вебинар «Ключи к Дизайну Человека»

Отправлено Сегодня, 10:50

Для кого?

▪ Для всех, кто интересуется Дизайном Человека и Генными Ключами

▪ Для тех, кто уже начал изучать эти системы и хочет систематизировать свои знания

▪ Для тех, кто хочет лучше узнать себя и своих близких

▪ Для тех, кто уже работает с людьми (психоголог, астролог, коуч и пр.)

Что вы узнаете на вебинаре?

▸ Каков ваш энергетический потенциал

▸ Как принимать решения, опираясь на мудрость тела, а не ум

▸ В чем ваше предназначение и как вам корректно двигаться по жизни

▸ Секрет взаимодействия с вашими близкими людьми

И много другой полезной и важной информации о вас и вашей уникальности!

Кто ведет вебинар?

Анна Ролева

Проектор 3/5, Крест 4х путей

▪ Автор и ведущая тренигов по предназначению

▪ Сертифицированный регрессолог

(погружение в прошлые жизни)

▪ Проводит индивидуальные консультации и обучение по Механике Человека

▪ Лидер и создатель проекта Cosmos

Вероника Юрина

(Проектор 3/5, Крест Чаша Любви)

▪ Профессиональный тренер и преподаватель

▪ Дипломированный психолог

▪ Опыт работы с людьми и консультирования - 10 лет

▪ Создатель авторской методики личностного роста

Видеоприглашение: https://youtu.be/3jUBcaCtXJM

Эти знания могут существенно улучшить качества вашей энергии и жизни, дать ответы на вопрос, какие противоречия в вас сокрыты, какой потенциал в вас заложен и как его раскрыть!

Вебинар «Ключи к механике человека» состоится 24 июня в 13:00 (по Мск)

Ссылка на регистрацию:

Количество мест ограничено!