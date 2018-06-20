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Бесплатный вебинар «Ключи к Дизайну Человека»

Автор темы АннаДмитриевна, Сегодня, 09:32

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#1 АннаДмитриевна

АннаДмитриевна

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Отправлено Сегодня, 09:32

Эта система позволяет вам: понять себя, разобраться в отношениях с близкими и получить практический инструмент для работы с людьми. 


Для кого? 

 Для всех, кто интересуется Дизайном Человека и Генными Ключами 
 Для тех, кто уже начал изучать эти системы и хочет систематизировать свои знания 
 Для тех, кто хочет лучше узнать себя и своих близких 
 Для тех, кто уже работает с людьми (психоголог, астролог, коуч и пр.) 


Что вы узнаете на вебинаре? 

Каков ваш энергетический потенциал 
Как принимать решения, опираясь на мудрость тела, а не ум 
В чем ваше предназначение и как вам корректно двигаться по жизни 
Секрет взаимодействия с вашими близкими людьми 

И много другой полезной и важной информации о вас и вашей уникальности! 


Кто ведет вебинар? 

Анна Ролева 
Проектор 3/5, Крест 4х путей 

 Автор и ведущая тренигов по предназначению 
 Сертифицированный регрессолог 
(погружение в прошлые жизни) 
 Проводит индивидуальные консультации и обучение по Механике Человека 
 Лидер и создатель проекта Cosmos 


Вероника Юрина 
(Проектор 3/5, Крест Чаша Любви) 

 Профессиональный тренер и преподаватель 
 Дипломированный психолог 
 Опыт работы с людьми и консультирования - 10 лет 
 Создатель авторской методики личностного роста 

Видеоприглашение: https://youtu.be/3jUBcaCtXJM 

Эти знания могут существенно улучшить качества вашей энергии и жизни, дать ответы на вопрос, какие противоречия в вас сокрыты, какой потенциал в вас заложен и как его раскрыть! 


Вебинар «Ключи к механике человека» состоится 24 июня в 13:00 (по Мск) 

Ссылка на регистрацию: 

http://cosmos18.ru/h...edium=infoforum

 

 


Количество мест ограничено! 

 

 

 


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