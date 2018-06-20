Бесплатный вебинар «Ключи к Дизайну Человека»

Эта система позволяет вам: понять себя, разобраться в отношениях с близкими и получить практический инструмент для работы с людьми.
Для кого?
Для всех, кто интересуется Дизайном Человека и Генными Ключами
Для тех, кто уже начал изучать эти системы и хочет систематизировать свои знания
Для тех, кто хочет лучше узнать себя и своих близких
Для тех, кто уже работает с людьми (психоголог, астролог, коуч и пр.)
Что вы узнаете на вебинаре?
▸ Каков ваш энергетический потенциал
▸ Как принимать решения, опираясь на мудрость тела, а не ум
▸ В чем ваше предназначение и как вам корректно двигаться по жизни
▸ Секрет взаимодействия с вашими близкими людьми
И много другой полезной и важной информации о вас и вашей уникальности!
Кто ведет вебинар?
Анна Ролева
Проектор 3/5, Крест 4х путей
Автор и ведущая тренигов по предназначению
Сертифицированный регрессолог
(погружение в прошлые жизни)
Проводит индивидуальные консультации и обучение по Механике Человека
Лидер и создатель проекта Cosmos
Вероника Юрина
(Проектор 3/5, Крест Чаша Любви)
Профессиональный тренер и преподаватель
Дипломированный психолог
Опыт работы с людьми и консультирования - 10 лет
Создатель авторской методики личностного роста
Видеоприглашение: https://youtu.be/3jUBcaCtXJM
Эти знания могут существенно улучшить качества вашей энергии и жизни, дать ответы на вопрос, какие противоречия в вас сокрыты, какой потенциал в вас заложен и как его раскрыть!
Вебинар «Ключи к механике человека» состоится 24 июня в 13:00 (по Мск)
Ссылка на регистрацию:
Количество мест ограничено!