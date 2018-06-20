Бесплатный вебинар «Ключи к Дизайну Человека»

Отправлено Сегодня, 09:32

Эта система позволяет вам: понять себя, разобраться в отношениях с близкими и получить практический инструмент для работы с людьми.





Для кого?



Для всех, кто интересуется Дизайном Человека и Генными Ключами

Для тех, кто уже начал изучать эти системы и хочет систематизировать свои знания

Для тех, кто хочет лучше узнать себя и своих близких

Для тех, кто уже работает с людьми (психоголог, астролог, коуч и пр.)





Что вы узнаете на вебинаре?



▸ Каков ваш энергетический потенциал

▸ Как принимать решения, опираясь на мудрость тела, а не ум

▸ В чем ваше предназначение и как вам корректно двигаться по жизни

▸ Секрет взаимодействия с вашими близкими людьми



И много другой полезной и важной информации о вас и вашей уникальности!





Кто ведет вебинар?



Анна Ролева

Проектор 3/5, Крест 4х путей



Автор и ведущая тренигов по предназначению

Сертифицированный регрессолог

(погружение в прошлые жизни)

Проводит индивидуальные консультации и обучение по Механике Человека

Лидер и создатель проекта Cosmos





Вероника Юрина

(Проектор 3/5, Крест Чаша Любви)



Профессиональный тренер и преподаватель

Дипломированный психолог

Опыт работы с людьми и консультирования - 10 лет

Создатель авторской методики личностного роста



Видеоприглашение: https://youtu.be/3jUBcaCtXJM



Эти знания могут существенно улучшить качества вашей энергии и жизни, дать ответы на вопрос, какие противоречия в вас сокрыты, какой потенциал в вас заложен и как его раскрыть!





Вебинар «Ключи к механике человека» состоится 24 июня в 13:00 (по Мск)



Ссылка на регистрацию:



Количество мест ограничено!