Перейти к содержимому

Фотография

Дизайн на аутсорс

Автор темы Lincoln012015, Вчера, 20:53

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Lincoln012015

Lincoln012015

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 20:53

Друзья! Нужен ваш совет. У меня есть команда: дизайнер, проект-менеджер, верстальщик, менеджер по продажам. Толковые люди, каждый занят на наемных работах. У нас уже есть некоторый опыт командной работы и создании различного дизайна - полиграфия, лендинги.

У меня есть идея создать студию дизайна, которая будет специализироваться на упаковке инфобизнеса. Насколько вам было бы интересно воспользоваться услугами такой студии? Мы можем разрабатывать полиграфию(визитки, афиши и так далее), банер, сайт(визитка, лендос, блог), оформлять соц. сети, youtube канал, делать презентации для вебинаров и т.д. Ставку делаем на удобство восприятия информации и надежность нас, как исполнителей.

Что для вас важно, если бы вы обратились к услугам такой студии?

Что важнее, цена или надежность исполнителя?

 

Буду очень благодарен за ответы! При желании могу предоставить наши услуги по низкой цене. Для портфолио пригодится.


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Обсуждение дизайна и копирайтинга


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Обсуждение дизайна и копирайтинга
  4. Правила форума