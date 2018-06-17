Дизайн на аутсорс

Отправлено Вчера, 20:53

Друзья! Нужен ваш совет. У меня есть команда: дизайнер, проект-менеджер, верстальщик, менеджер по продажам. Толковые люди, каждый занят на наемных работах. У нас уже есть некоторый опыт командной работы и создании различного дизайна - полиграфия, лендинги.

У меня есть идея создать студию дизайна, которая будет специализироваться на упаковке инфобизнеса. Насколько вам было бы интересно воспользоваться услугами такой студии? Мы можем разрабатывать полиграфию(визитки, афиши и так далее), банер, сайт(визитка, лендос, блог), оформлять соц. сети, youtube канал, делать презентации для вебинаров и т.д. Ставку делаем на удобство восприятия информации и надежность нас, как исполнителей.

Что для вас важно, если бы вы обратились к услугам такой студии?

Что важнее, цена или надежность исполнителя?

Буду очень благодарен за ответы! При желании могу предоставить наши услуги по низкой цене. Для портфолио пригодится.