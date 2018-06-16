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ДТП в центре Москвы

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:47

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:47

 

В центре Москвы произошло крупное ДТП. Водитель такси на улице Ильинка въехал в толпу, в которой были мексиканские болельщики.
Восемь человек госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Граждане Мексики госпитализированы не были.
 
За рулем находился 28-летний уроженец Киргизии. ЦОДД опубликовал права водителя, сбившего людей:
 
Df01N5tXkAAfXmo.jpg
 
 
Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением
В СМИ же появились версии о том, что он мог быть сильно уставшим.
 
По словам гендиректора транспортной компании «Геннадий такси-сервис» Геннадия Смагоринского, такое вполне может быть. Желая хорошо заработать во время чемпионата мира, некоторые таксисты стараются работать почти круглые сутки:
 
Image201806170321221529191283.png
 
 
Автомобиль, которым управлял нарушитель, принадлежит компании «Чекпоинт».
Business FM попыталась связаться с этой компанией, но номер, указанный на официальном сайте, оказался неверным.
 
Согласно СПАРК, «Чекпоинт» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, уставный капитал — 80 000 рублей.
Как уточняет ЦОДД, аккредитации на чемпионат мира у компании не было.
 
 
 
P.S.  И от себя лично добавлю: уверен, сейчас либерастня и xоxлы начнут (уже активно начали!) гнать инфо-волну о теракте или что-то подобное. Так вот, не ведитесь на этот бред! Терактом здесь и близко не пахнет! Вполне себе стандартное ДТП с работающим без отдыха водителем-азиатом. Нет не только погибших, но даже тяжело пострадавших нет! А по этому, не лейте воду на мельницу провокаторов, не перепощивайте и не лайкате БРЕД о якобы теракте! Повторяю, это 100% самое банальное ДТП.

 

 

 

:excl:


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