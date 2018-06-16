ДТП в центре Москвы

Отправлено Вчера, 23:47

В центре Москвы произошло крупное ДТП. Водитель такси на улице Ильинка въехал в толпу, в которой были мексиканские болельщики.

Восемь человек госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Граждане Мексики госпитализированы не были.

За рулем находился 28-летний уроженец Киргизии. ЦОДД опубликовал права водителя, сбившего людей:

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением.

В СМИ же появились версии о том, что он мог быть сильно уставшим.

По словам гендиректора транспортной компании «Геннадий такси-сервис» Геннадия Смагоринского, такое вполне может быть. Желая хорошо заработать во время чемпионата мира, некоторые таксисты стараются работать почти круглые сутки:

Автомобиль, которым управлял нарушитель, принадлежит компании «Чекпоинт».

Business FM попыталась связаться с этой компанией, но номер, указанный на официальном сайте, оказался неверным.

Согласно СПАРК, «Чекпоинт» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, уставный капитал — 80 000 рублей.

Как уточняет ЦОДД, аккредитации на чемпионат мира у компании не было.