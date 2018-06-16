Письмо Николая

Отправлено Сегодня, 13:21

Возраст около пятьдесят, Колька единственный из мужиков которые круглый год проживают в деревеньке в лачуге, отапливаемой исключительно дровами. У него есть супруга, имеет 4 детей, мужик вполне ладный, редко бухающий и руки растут из того места.

Весь сарай и двор у него завален различными безделушками, разными приспособлениями, включая созданное им детище, сильно напоминающее трактор. С большим интересом читаешь истории таких пользователей интернет бизнеса. Особенно меня встряхнула исповедь Николая, малограмотного самородка из станицы, напоминающего нашего Левшу, Кулибина, и всех самоделкиных.

Эту статью не мешало бы прочитать для поднятия настроения особенно, чего стоят его Хочу!!!!!! Надо!!!!