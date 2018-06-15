Готовый востребованный бизнес с доходом от 300 000 и окупаемостью 1 ме

Отправлено Вчера, 12:52

Это уникальный продукт для компаний в сфере оказания услуг и логистики, который позволит им заработать на 35% больше денег.



Прочтите до конца – там есть супер предложение по помощи в развитии данного бизнеса!



Это IT платформа, которая позволяет экономить сотни тысяч рублей компаниям в более, чем десятке сфер бизнеса:



- логистики (такси, грузоперевозки, курьерская доставка);



- ремонта (муж на час, мелкие ремонтные работы и т.д.);



- операторский центр и т.д.



платформа легко копируется под множество видов услуг.



Вы получаете бизнес, в который вложено более 5 000 000 рублей. Долю в 7% которого сейчас готовы выкупить за 2 700 000 рублей, не требующий специальных навыков и знаний.



Что из себя представляет бизнес: платформа, которая позволит автоматизировать работу компаний – (служб такси, грузоперевозок, курьерских доставок, ремонта, доставки продуктов и др.), а так же операторский центр(колл-центр) с возможностью обработки до 30 000 000 входящих звонков в месяц из любой страны мира, организации удаленных рабочих мест.



Преимущества данного бизнеса и возможности платформы:



• Доступ к платформе из любой точки мира



• Вы, ваши сотрудники, а так же клиенты могут находиться в любом городе России (в третьем квартале подключение Казахстана и Беларуси)



• Неограниченное количество точек (машин, людей, курьеров, операторов и т.д.) в программе – подключите хоть 10000 авто, курьеров или иных сотрудников к платформе



• Неограниченное количество городов – ваши клиенты могут находиться в каждом городе страны



• Не требует специальных знаний – мы уже вложили более 5 000 000 рублей в платформу, осуществляем полную техническую поддержку 24/7



• Полное обучение работы с платформой, подключение ваших клиентов осуществляется нашими сотрудниками



• Неограниченный доход – работайте в десятках различных направлений с сотнями клиентов. Которые платят вам ежемесячно.



• Высокий средний чек и маржинальность. От 90 000 рублей, чистая прибыль от 40 000



• Лучшие сочетание цены и функционала на рынке.



• Платформа постоянно развивается, подключаются новые направления



• Всю техническую составляющую бизнеса мы берем на себя. Ваша задача – только продавать, с чем мы вам поможем (скрипты, обучение и т.д.)



• Брендинг – личный кабинет будет под вашим брендом, для ваших клиентов вы – создатели системы.



На данный момент платформа адаптирована к таким направлениям, как:



- логистические компании – таксомоторные парки, грузоперевозки, курьерские службы и т.д



- «муж на час» - строительные и бытовые услуги



- операторский центр – все, кому нужны услуги колл-центра



- открытие нового направления по запросу требует всего 3-14 дней. (адаптация приложений, функционала)



Почему будет легко продавать данную систему:



1. Система по возможностям превосходит все предложения на рынке



2. Вы экономите вашим клиентам время обработки заказа в 4 раза



3. Увеличите им количество заказов в среднем на 35%



4. Исключите человеческий фактор в работе диспетчерской.



5. Как следствие – существенно увеличиваете прибыль предприятия.



Итого:



Вы получаете готовый бизнес востребованных услуг, ваша задача продавать!



ХОТИТЕ ЭТОТ БИЗНЕС, НО НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ЕГО РАЗВИТЬ? Мы сделаем это за вас!



Мы сами разовьем ваш бизнес, доведем его до результата (вы будете зарабатывать с него в процессе развития), а затем отдадим Вам. Спрашивайте про данную МЕГАвозможность по нижеуказанным контактам. На данный пакет можем взять лишь 2 компании.



Стоимость от 340 000 рублей в зависимости от пакета.



Чтобы узнать подробности, а так же получить видео обзор платформы, напишите в личные сообщения, на почту biznes546338@gmail.com или позвоните по телефону 89261912616