Продвигай себя и свой бизнес с помощью историй!
КУРС СТОРИТЕЛЛИНГА: 5 ПРАКТИЧЕСКИХ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ
КУРС СТОРИТЕЛЛИНГА: 5 ПРАКТИЧЕСКИХ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ
Научитесь привлекать клиентов, развивать личный бренд и бренд компании, выделитесь среди конкурентов
- Автор курсов "Сторителлинг За Семь Дней", "Практический Сторителлинг" и "Сторителлинг Для Бизнеса"
- Ведущая клуба историй из жизни Story Club (Do you love a good story? Join our popular club, TRUE STORY CLUB: COME & TELL.)
- Организатор Шоу "Открытый Микрофон Историй (На заданную тему вечера 10 участников делятся 10 историями из своей жизни. Жюри выбирает чемпиона историй)
- Спикер TEDx Екатеринбург
Чему вы научитесь на курсе?
Каждый участник получит навык и рабочий инструмент создания продающих историй
Инструмент для маркетинговой компании
Научитесь писать тексты, которые продают
Овладеете навыком вдохновляющей речи
Курс состоит из 5 блоков
Каждый блок - это концентрированная фундаментальная информация, примеры
1. Введение в мир сторителлинга.
2. Герой истории.
3. Детали.
4. Мораль.
5. Аудитория.
Ваши результаты после прохождения курса:
Поймете как развить личный бренд, как выделиться из толпы конкурентов.
Научитесь привлечению и удержанию внимания клиентов, сотрудников, инвесторов
Ведение соц сетей, создание рекламы - больше не придется ломать голову над контентом!
Подробности по ссылке http://storytelling-kit.ru/kurs