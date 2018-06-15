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Курс сторителлинга: 5 практических онлайн занятий

Автор темы Екатерина Ткач, Вчера, 11:16

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#1 Екатерина Ткач

Екатерина Ткач

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Отправлено Вчера, 11:16

Продвигай себя и свой бизнес с помощью историй!
КУРС СТОРИТЕЛЛИНГА: 5 ПРАКТИЧЕСКИХ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ
Научитесь привлекать клиентов, развивать личный бренд и бренд компании, выделитесь среди конкурентов
Екатерина Ткач
автор и ведущая курса
  • Автор курсов "Сторителлинг За Семь Дней", "Практический Сторителлинг" и "Сторителлинг Для Бизнеса"
  • Ведущая клуба историй из жизни Story Club (Do you love a good story? Join our popular club, TRUE STORY CLUB: COME & TELL.)
  • Организатор Шоу "Открытый Микрофон Историй (На заданную тему вечера 10 участников делятся 10 историями из своей жизни. Жюри выбирает чемпиона историй)
  • Спикер TEDx Екатеринбург
     

Чему вы научитесь на курсе?

Каждый участник получит навык и рабочий инструмент создания продающих историй

Инструмент для маркетинговой компании

Научитесь писать тексты, которые продают

Овладеете навыком вдохновляющей речи

Курс состоит из 5 блоков

Каждый блок - это концентрированная фундаментальная информация, примеры

1. Введение в мир сторителлинга.

2. Герой истории.

3. Детали.

4. Мораль.

5. Аудитория.

Ваши результаты после прохождения курса:
Поймете как развить личный бренд, как выделиться из толпы конкурентов.
Научитесь привлечению и удержанию внимания клиентов, сотрудников, инвесторов
Ведение соц сетей, создание рекламы - больше не придется ломать голову над контентом!

 

 

Подробности по ссылке http://storytelling-kit.ru/kurs


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