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Купить аккаунт ВТОПЕ vto.pe Купить поинты Втопе от 12руб за 1000 Vtope

Автор темы Berkyt100, Сегодня, 16:16

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#1 Berkyt100

Berkyt100

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Отправлено Сегодня, 16:16

ПРОДАЖА АККАУНТОВ ВТОПЕ VTO.PE КУПИТЬ ПОИНТЫ ВТОПЕ ОТ 12РУБ ЗА 1000 VTOPE

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА ВО ВСЕМ ИНТЕРНЕТЕ!

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Screenshot_1.png Накрутка лайков (сердечек), друзей, подписчиков, участников сообществ, опросов, репостов во Вконтакте
Screenshot_1.png Накрутка подписчиков, ретвитов, добавлений в избранное в Twitter
Screenshot_1.png Накрутка друзей, подписчиков и классов в Одноклассниках
Screenshot_1.png Накрутка подписчиков и просмотров в Телеграм
Screenshot_1.png Накрутка подписчиков и лайков в Instagram
Screenshot_1.png Накрутка подписчиков и лайков на Ask.fm
Screenshot_1.png Накрутка лайков и подписчики в Youtube
Screenshot_1.pngАвтоматическая накрутка без участия пользователя
 
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Цена снижена! Успей урвать по очень выгодной цене!
 
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ОБЫЧНЫЕ ЦЕНЫ! ЕСТЬ МНОГО АККАУНТОВ!
 
* Аккаунт Втопе на 100 поинтов / Цена за аккаунт всего 7 рублей
* Аккаунт Втопе на 500 поинтов / Цена за аккаунт всего 20 рублей
* Аккаунт Втопе на 1000 поинтов / Цена за аккаунт всего 40 рублей
* Аккаунт Втопе на 3000 поинтов / Цена за аккаунт всего 120 рублей
* Аккаунт Втопе на 5000 поинтов / Цена за аккаунт всего 150 рублей
* Аккаунт Втопе на 7000 поинтов / Цена за аккаунт всего 200 рублей
* Аккаунт Втопе на 10 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 300 рублей
* Аккаунт Втопе на 20 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 600 рублей
* Аккаунт Втопе на 50 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 1500 рублей
* Аккаунт Втопе на 100 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 2500 рублей
* Аккаунт Втопе на 200 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 4300 рублей
* Аккаунт Втопе на 500 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 10000 рублей
* Аккаунт Втопе на 1 000 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 19000 рублей
 
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СУПЕР АКЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО, ПОСПЕШИ КУПИТЬ!
 
1f48e.pngАккаунт Втопе на 400 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 5200 рублей / Цена 13 рублей за 1000 поинтов
1f48e.pngАккаунт Втопе на 500 000 поинтов / Цена за аккаунт всего 6000 рублей / Цена 12 рублей за 1000 поинтов
 
Если покупать в официальном магазине Втопе, цена будет 25 000 рублей за 500 000 поинтов!
На данный момент это самая низкая цена во всем интернете! Если найдете дешевле – пишите мне, получите скидку!
 
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phone: 380632367563 (Viber, Telegram, WhatsApp)
email: sustemmma@gmail.com
skype: ivan.berkyt
icq: 748603
 
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MasterCard/Maestro/Visa/МИР банковские карты
Bitcoin и другие криптовалюты
Яндекс.Деньги
WebMoney
Приват24
Qiwi
 
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Все поинты заработаны честным трудом, поинты не спишут, аккаунт не забанят
Персональный аттестат WebMoney, BL 50+
Идентифицированный Яндекс.Кошелек
Возможна личная встреча в Киеве
Возможна работа через гарант
Есть отзывы на форумах

Сообщение отредактировал Berkyt100: Сегодня, 16:17

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