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Погода на июль 2018

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 01:00

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 722 сообщений
8 219
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 01:00

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В Москве в июле среднесуточная температура воздуха составит 18,2 градуса. По ночам будет 11-16 градусов, а днем 20-25 градусов.
В центральных областях европейской части России температура будет около нормы. На севере 20-25 градусов, на юге, к примеру, в центральном Черноземье, 21-26 градусов.
       
Теплым июль будет на северо-западе: в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Днем здесь около 20-25 градусов. При похолодании температура может понижаться днем до 12-17 градусов. 
Также тепло будет в некоторых районах Смоленской и Тверской областей, на севере Архангельской области, в Ненецком округе, Карелии и Мурманской области.
       
Теплее нормы середина лета будет в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края. На юге июль будет дождливым, что на руку агрономам, ведь сейчас на юге засушливый период.
Теплее обычного погода в июле и в Сибири. В Красноярском крае температура на пару градусов превысит норму, в центре 20-25 градусов, в южных районах края 22-27 градусов.
       
Жарче обычного в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и на Алтае. Тепло распространится на Иркутскую область и юг Бурятии.
В зоне тепла расположены острова побережья Дальнего Востока, юг Приморья и Хабаровского края, запад Амурской области и побережье Магаданской области, Чукотка, Камчатка и Курильские острова.
         
Холоднее обычного июль будет в Поволжье, от Кировской до Волгоградской областей. Но по средним российским меркам это все равно очень даже тепло. Днем здесь от 20 до 26 градусов. 
Правда, середина лета ожидается дождливой. Также в "прохладную зону" попадет восток Тамбовской области.
      
Источник: "РГ".

     
      
        

 


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