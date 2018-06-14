Погода на июль 2018

Отправлено Сегодня, 01:00





В Москве в июле среднесуточная температура воздуха составит 18,2 градуса. По ночам будет 11-16 градусов, а днем 20-25 градусов.

В центральных областях европейской части России температура будет около нормы. На севере 20-25 градусов, на юге, к примеру, в центральном Черноземье, 21-26 градусов.



Теплым июль будет на северо-западе: в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Днем здесь около 20-25 градусов. При похолодании температура может понижаться днем до 12-17 градусов.

Также тепло будет в некоторых районах Смоленской и Тверской областей, на севере Архангельской области, в Ненецком округе, Карелии и Мурманской области.



Теплее нормы середина лета будет в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края. На юге июль будет дождливым, что на руку агрономам, ведь сейчас на юге засушливый период.

Теплее обычного погода в июле и в Сибири. В Красноярском крае температура на пару градусов превысит норму, в центре 20-25 градусов, в южных районах края 22-27 градусов.



Жарче обычного в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и на Алтае. Тепло распространится на Иркутскую область и юг Бурятии.

В зоне тепла расположены острова побережья Дальнего Востока, юг Приморья и Хабаровского края, запад Амурской области и побережье Магаданской области, Чукотка, Камчатка и Курильские острова.



Правда, середина лета ожидается дождливой. Также в "прохладную зону" попадет восток Тамбовской области.



Источник: "РГ". Холоднее обычного июль будет в Поволжье, от Кировской до Волгоградской областей. Но по средним российским меркам это все равно очень даже тепло. Днем здесь от 20 до 26 градусов.Правда, середина лета ожидается дождливой. Также в "прохладную зону" попадет восток Тамбовской области.





