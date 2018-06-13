Партнерка беттинг 1win

Отправлено Сегодня, 12:03

Партнерка букмекерской компании 1Win

• Партнер зарабатывает от 40% до 70% c прибыли компании, с приведенных игроков .

• Разрешены почти все виды привлеченного трафика, кроме почтовых и прочих спам-рассылок, кликандеров, попандеров.

• В нашем распоряжении 10 различных платёжных систем.

• Партнерские отчисления выплачиваются в срок и стабильно.

• Чтобы завоевать доверие наших партнеров , мы предлагаем самые прозрачные условия сотрудничества.

• Уникальные решения нашей компании способны привлекать и удерживать игроков долгое время, соответственно приносить вам доход.

http://1win-partner.com/user/register

Сообщение отредактировал Ваге: Сегодня, 12:04