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Партнерка беттинг 1win

Автор темы Ваге, Сегодня, 12:03

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#1 Ваге

Ваге

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Отправлено Сегодня, 12:03

Партнерка букмекерской компании 1Win

 

 Партнер зарабатывает от 40% до 70% c прибыли компании, с приведенных игроков .

• Разрешены почти все виды привлеченного трафика, кроме почтовых и прочих спам-рассылок, кликандеров, попандеров.

 В нашем распоряжении 10 различных платёжных систем.

 Партнерские отчисления выплачиваются в срок и стабильно.

 Чтобы завоевать доверие наших партнеров , мы предлагаем самые прозрачные условия сотрудничества.

• Уникальные решения нашей компании способны привлекать и удерживать игроков долгое время, соответственно приносить вам доход. 

 

http://1win-partner.com/user/register


Сообщение отредактировал Ваге: Сегодня, 12:04

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