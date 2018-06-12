Выживание в первые минуты аварии

Отправлено Сегодня, 08:08

Первое, что должен сделать человек, попавший в беду,— это постараться успокоиться и здраво оценить обстановку. Многочисленные случаи аварий показывают, что очень часто наибольшую угрозу для потерпевших представляет не само происшествие, а его ближайшие и отдаленные последствия, запрограммированные неправильными действиями самих потерпевших.

Даже самые быстрые, но бездумные действия и поступки могут не только не облегчить, но и усугубить создавшееся положение. Например, люди, попавшие в лавину и чудом выбравшиеся из снега, суетой и шумом могут вызвать еще большую лавину. Паническое бегство из очага лесного пожара может спровоцировать травмы и, как следствие, снижение двигательной активности.

Очень важно в момент аварии изжить чувство страха, оценить ситуацию, наметить наиболее безопасную линию поведения. Эмоции в чрезвычайных обстоятельствах диктуют прямолинейные решения, так как основываются на инстинкте самосохранения! Поэтому неизбежны частые ошибки.

Любую опасность надо воспринимать не в целом, а постараться расчленить на составные части: что угрожает людям в первую очередь, что во вторую, что в ближайшем будущем? После этого нередко становится очевидным делать то, что собирались потерпевшие, не только бесполезно, но и вредно.

Эвакуацию из зоны бедствия следует проводить поэтапно. Вначале возможно более быстро достичь условно-безопасного места, где в течение нескольких минут отдышаться, обсудить положение, определить наиболее безопасные зоны, наметить маршрут движения, проверить наличие снаряжения и имущества. Затем совершить переход в гарантированно безопасную зону.

Для пресечения возможной паники и неразберихи в зоне аварии ответственные решения на себя берет руководитель группы. Он должен ставить конкретные и понятные для всех задачи, приказы отдавать короткими, однозначно толкуемыми фразами. Затевать дискуссии в зоне бедствия, как это часто делают неопытные люди, недопустимо.

После того, как непосредственная угроза для жизни людей миновала, следует внимательно осмотреть своих товарищей и себя. Всем нуждающимся оказать немедленную медицинскую помощь. Следует помнить, что в аварийной ситуации к трагическим результатам могут привести не только серьезные раны, кровотечения, но и запущенные легкие телесные повреждения.

Одновременно с оказанием первой медицинской помощи необходимо построить простейшее убежище, которое защитит потерпевших от ветра, снега, осадков, брызг прибоя, в пустыне — от прямой солнечной радиации и других неблагоприятных факторов. В аварийных условиях переохлаждение, равно как и перегрев организма, может развиваться со стремительным нарастанием. Если вовремя не защитить нуждающихся от воздействия неблагоприятных климатических факторов, то через 30 — 40 мин, возможно, придется заниматься устранением последствий переохлаждения или перегрева (обморожений, общего переохлаждения, тепловых, солнечных ударов), что потребует значительных трудовых затрат и времени. Кроме того, может случиться так, что запоздалая помощь уже не спасет людей.

Особенно важно защитить от непогоды ослабевших участников группы, раненых, детей, женщин. Очень распространена ошибка, когда крепкие, сильные, хорошо экипированные мужчины, недооценивая климатические опасности, слишком поздно вспоминают о нуждающихся в их помощи и опеке людях. Именно поэтому, повторю еще раз, первое, что должны сделать люди, покинувшие опасную зону, это соорудить простейшее ветро-снего-солнцезащитное убежище, вне зависимости от субъективной оценки состояния погоды.

В холодную, ветреную погоду наряду с временным нужно начать строительство капитального убежища типа пещеры, иглу, домика. Проще и быстрее всего соорудить ветрозащитную стенку-навес, для чего между двумя глубоко воткнутыми в снег или грунт под углом 45 — 70° к земле лыжами, лыжными палками или жердинами растянуть кусок полиэтиленовой пленки, ткани, в крайнем случае спальный мешок или одеяло.

Из трех-пяти и более палок можно сделать навес треугольной формы, направленный острым углом на ветер. Такое убежище лучше противостоит ветру и в нем теплее. При штормовом ветре навес делается более низким, а стойки закрепляются с помощью привязанных к ним двух-трех оттяжек. Чтобы ветер не задирал ткань, ее нижний край можно прижать камнями, рюкзаками или, просто подвернув край, посадить на него людей.

Более прочно закрепить навес можно, проткнув его нижний край в нескольких местах острием лыжной палки или заостренной жердью с выступающим в сторону сучком. Кольцо лыжной палки или выступающий сучок накрепко прижмут нижний край навеса к земле. Соответственно верхний край материала привязывается к темляку лыжной палки или комелю жерди. Оттяжки стоек закрепляются на земле с помощью вбитых в грунт колышков, камней или привязываются к веткам кустов, собранной в пучок траве.

В пустыне солнцезащитный навес-тент сооружается из любого светлого непрозрачного материала, растянутого между кустами или над естественным углублением в грунте. Оттяжки тента привязываются к кустам или к песчаным якорям — вкопанным в песок на глубину нескольких десятков сантиметров мешочкам, носкам или частям одежды, плотно набитым грунтом. Следующий шаг попавших в беду людей — осмотр и, как говорят в армии, оправка одежды. В тот момент, когда произошла авария, важнейшей задачей потерпевших становится сохранение теплоресурсов своих организмов в холодную погоду и внутренних водных запасов — в жаркую. Поэтому абсурдная на первый взгляд рекомендация — привести в порядок свой внешний вид, диктуется жестокой необходимостью.

Если одежда сильно пострадала, ее, не откладывая, надо переменить или починить на скорую руку, использовав любые подручные материалы — нитки, проволоку, тонкую веревку, ткань, клей, смолу, соскобленную со стволов деревьев хвойных пород. При этом руководитель должен лично проверить, чтобы каждый человек в группе был обеспечен теплой одеждой в равной мере. Экипировка руководителя не должна отличаться (по крайней мере, в лучшую сторону) от экипировки остальных потерпевших, в противном случае он не сможет реально оценивать состояние людей.

В холодную погоду необходимо самым тщательным образом заправить одежду "по-штормовому": застегнуть все молнии, манжеты, воротники и любые другие "отверстия", сквозь которые холодный воздух может добраться до тела; закрыть карманы, чтобы туда не попал снег, накинуть, затянуть капюшон. Шею обмотать шарфом или, в крайнем случае, попробовать заменить его запасными штанами, полотенцем или другой, по возможности шерстяной, тканью. Обязательно надеть сухие варежки, при их отсутствии натянуть на руки запасные шерстяные носки или отрезанные от свитера, куртки рукава.

При недостатке теплой одежды, но наличии свободного материала (спальников, кусков палаток и пр.) следует под штормовой курткой обмотать им тело. От мороза и сильного ветра желательно защитить лицо с помощью шарфа или импровизированной маски, изготовленной из куска любого плотного материала, в крайнем случае даже картона.

При минусовых температурах все перечисленные действия должны быть обязательными даже в случае кажущегося температурного комфорта. Необходимо стремиться защитить как можно большую площадь тела от воздействия холодного воздуха и ветра. Обогревание открытых и продуваемых участков тела требует дополнительных энергозатрат, а значит, и дополнительных пищевых калорий, восстановить потерю которых в аварийных условиях бывает невозможно. Сохраняя внутреннее тепло, человек в первую очередь экономит запасы продовольствия!

Конечно, при выполнении тяжелой физической работы лишнюю одежду лучше временно снять. Особое внимание надо обратить на утепление и защиту от снега ног.

В месте, где произошла авария, следует провести тщательный поиск. Необходимо собрать потерянное снаряжение и случайные предметы, которые могут пригодиться в аварийной ситуации. Все вещи собрать в одно место и рассортировать.' Ненужные предметы разложить на хорошо просматриваемом с воздуха и земли месте. Прочее имущество упаковать в рюкзаки или сложить в безопасном, легкодоступном месте, где его не могут уничтожить лавины, камнепады, прибой, приливы, хищные животные.

Все вещи, одежда, снаряжение и другое личное имущество, вплоть до предметов личной гигиены, в условиях аварийной ситуации переходят в разряд общественного достояния и используются согласно нуждам группы, а не желаниям владельцев. Их следует передать руководителю, даже если представляется, что в аварийной ситуации они пригодиться не могут. Кажущаяся бесполезность вещи чаще всего бывает ошибочна. Любая карманная мелочь в критической ситуации может найти применение и даже сыграть решающую роль в спасении людей.

Вся еда, а в пустыне вода, спасенные продукты, а также конфеты, шоколад, сухари, завалявшиеся в карманах, собираются в один рюкзак для их дальнейшего перераспределения и целенаправленного использования. Все собранные продукты образуют неприкосновенный продуктовый запас.

Вещи, снаряжение и продукты закрепляются персонально за каждым участником аварийной группы.

Их самовольное использование должно быть категорически запрещено!

В ближайшие после аварии часы следует определить, какой тактики придерживаться потерпевшим бедствие — активного или пассивного выживания. От принятия решения зависят все дальнейшие действия группы. В любом случае выживание не должно приобретать стихийных форм, диктуемых разнородными желаниями спасающихся.

Конечно, данные здесь рекомендации очень схематичны и не могут претендовать на абсолютную универсальность. Каждая авария по-своему уникальна, каждая имеет свои особенности, отличия, логику развития. В наибольшей степени описанная схема первоочередных действий применима в условиях аварийных происшествий катастрофического масштаба — землетрясений, наводнений, селей, оползней, ураганов, пожаров, лавин, аварий коллективных транспортных средств, групповых чрезвычайных происшествий и других случаев, когда в критическом положении оказывается целая группа людей и когда авария развивается стремительно.

В заключение конспективно повторю первоочередные действия людей, попавших в аварийную ситуацию.

П О Т Е Р П Е В Ш И Е Б Е Д С Т В И Е Д О Л Ж Н Ы:

1. Оценить обстановку с точки зрения реальной угрозы и как можно быстрее покинуть опасную зону;

2. Оказать первую медпомощь нуждающимся;

3. Переменить, отремонтировать одежду, в холодную погоду утеплиться;

4. Защититься от неблагоприятных климатических воздействий, соорудив временное убежище;

5. Провести инвентаризацию и поиск снаряжения и вещей;

6. Перераспределить теплую одежду;

7. Сформировать продуктовый и вещевой НЗ;

8. Определить тактику дальнейших действий.

В П Е Р В Ы Е М И Н У Т Ы А В А Р И И Н Е Д О П У С Т И М О:

1. Действовать, подчиняясь эмоциональной оценке событий;

2. Уходить с места аварии, не убедившись, что опасную зону покинули все участники группы;

3. Предпринимать попытки индивидуальной эвакуации;

4. Заниматься второстепенными делами до оказания первой помощи пострадавшим и сооружения убежища.