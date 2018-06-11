Создание сайтов и SEO оптимизация - основы.

Отправлено Сегодня, 17:18

Создание сайтов красивыми и удобными, но с первых строчек кода SEO начинаем оптимизацию. Поисковая оптимизация сайтов-на самом деле не все страшно Может быть, слышали термин время разговора в офисе или, быть, видели ссылку на него в интернете. Может быть, знаете достаточно связано с маркетингом сайта в поисковых системах. Для большинства людей SEO означает выполнение, какой-то сумасшедшей juju на сайте с амбициозной целью ранжирования сайта на верхних позициях. Позвольте мне сказать не должно сложно, и здесь мало вуду. Есть целая индустрия, построенная вокруг SEO и бесчисленные, бесконечные дискуссии о тонкости практики. Но основные "лучшие практики" SEO легко узнать и реализовать, знаете конкретно делаете. Мое определение SEO: SEO является сокращением и официально переводится поисковая оптимизация. Поисковая оптимизация-это практика "оптимизации" элементов на сайте и связанных с сайтом, поэтому поисковые системы рассматривать контент релевантным поискового запроса пользователя. Основные элементы SEO: Практика поисковой оптимизации состоит из основных элементов. Если чувствуете, получить технические и тратить бодрствующий момент говорить о тонкостях, трюки, и новые теории и разработки, безусловно, может. Есть много замечательных сайтов, посвященных SEO и тонкостям.

Основные вещи сосредоточиться на оптимизации сайта в поисковых системах. Исследование ключевого слова: SEO бесполезен без исследований. Если знаете люди ищут специально, будете имеет гораздо лучшее время и найти себя, гораздо успешным в долгосрочной перспективе. Потратьте время на изучение конкретных слов и фраз клиенты и клиенты использовать, найти. Данные доступны многих формах бесплатно (Google keyword tool) и из многих доступных сервисов (Keyword), поэтому нет оправдания пропуска критического шага. Один поиск имеет 10 Запросов в месяц, другой-1000. Сделайте домашнюю работу, прежде, чем начать сайт, и он окупаться сторицей, сайт растет. Оптимизация содержимого страницы поисковых систем: Используйте конкретные ключевые слова и фразы в контенте и писать естественно. Просто. Не пытайтесь наполнять страницу одним и тем же словом снова и снова почти гарантирует получите запрет от Google. Самый основной Тип спама поисковой системы, и ненавидят. Поисковые системы умны и становятся умнее с каждым днем. Они хотят хороший контент имеет отношение к поисковому запросу пользователя, и становится все труднее и труднее обмануть их. Потратьте время и написать большой, соответствующий контент вращается вокруг целевой теме и развернуться и написать несколько. Использовать ключевые слова раз и в сочетаниях по всему документу и использовать правильный английский язык, пунктуацию и проверить орфографию. Все отражает мнение Google о том представляете высококачественный, полезный, релевантный контент. Оптимизация кода поисковых систем: Если не технический человек показаться сложной задачей, и дать другому веб-сайту ногу, пренебрегли шляпой-выродком в задней части шкафа. Я говорю "не бойся кода", мой друг! Есть много вещей сделать, не будучи компьютерным ученым, знаете самое важное. Например, используйте ключевые слова в заголовке страницы. Он находится в самом верху каждой HTML-страницы и начинается с <title>.

По понятным причинам поисковые системы уделяют пристальное внимание заголовку страницы, он суммирует конкретно тема страницы. Убедитесь тема страницы закодирована тегом H1. Довольно легко понять, и нужна помощь, безусловно, есть кто-то, кто поможет в этом легком задании. По сути, все сделать пометить название статьи <H1>Тема статьи</H1>. Теги H1 используют один раз на странице, сообщают поисковым системам, чем страница. Используйте тактику с умом, и служат хорошо. Убедитесь назвали изображения с помощью тега alt, имеют отношение к содержимому. Везде есть изображение на странице, включить код "alt=" image-name-here", пауки seach engine могли узнать больше о контенте. Вполне понятно у есть страница с названием "типы Apple", и страница содержит изображений с именем alt= "Apple"и alt="Apple", Google найдет полезным и актуальным. учитывать называете все появляется в адресной строке, включая адрес сайта, каталоги и имена файлов. Страница живет в genericname. Html намного способ представить страницу. Ссылка на других, получить другие ссылки на и ссылку на протяжении собственного сайта Ссылки важны SEO на многих уровнях. Ссылка по существу говорит думаете важно. Направление, предложение, рекомендация и директива, посмотреть на имеет отношение и связано с содержанием представляете. Видео блог по созданию сайтов - http://sozdat-sait.my1.ru/blog/ Ссылки по существу сделать и сломать конкурентную SEO кампанию не торопитесь, связать с другими и получить ссылки высокого качества обратно на сайт. Кроме ссылка на другие соответствующие разделы сайта из Контента, имеет смысл и улучшит опыт читателей. Резюме: Как видеть, SEO не сложно в теории. Трудность возникает не знаете основы в интимных деталях, и не тратите время, сделать правильно. Если взять время, продумать вещи, сделать небольшое исследование и следовать простым рекомендациям, я думаю, обнаружите будете приятно довольны своим непосредственным успехом.



Сообщение отредактировал leopold91: Сегодня, 17:19