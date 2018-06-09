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Чистые, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ индивидуальные IPv4 прокси от 55 р

Автор темы octoproxy, Сегодня, 09:34

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#1 octoproxy

octoproxy

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:34

Приветствуем Вас любители прокси!

Мы предлагаем Вам качественные индивидуальные прокси IPv4 под любые цели и задачи.
Наши прокси работают под любым известным протоколом: http, https, SOCKS5, SOCKS4.

Наш продукт подходит для:
- Работы с социальными сетями;
- Онлайн-игр;
- Парсинга сайтов;
- Работы с букмекерскими конторами;
- Работы с досками объявлений.

Почему Вам стоит остановить свой выбор на нас?
- Полная автоматизация выдачи прокси;
- Лучшее соотношение цены и качества;
- Все популярные протоколы подключения - http, https, SOCKS5, SOCKS4
- Мы постоянно наращиваем количество оборудования и ширину используемых нами каналов;
- Нагрузка распределяется по серверам;
- Круглосуточная техническая поддержка в формате 24/7;
- Гарантия бесперебойной работы прокси (мы всегда можем вернуть денежные средства в течение 24 часов после покупки, если Вас не устроит наш сервис).

На сегодняшний день мы являемся единственным на рынке сервисом который предоставляет "чистые", нескомпрометированные IP-адреса.
Мы арендуем сети у магистральных провайдеров и эти сети еще НИКОГДА не были в использовании.
Сервис развернут на собственном серверном оборудовании на собственных площадках.
Мы не зависим от дата-центров и их технической поддержки (часто абсолютно некомпетентной в технических вопросах).

Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете задать их здесь, в онлайн-чате на нашем сайте octoproxy.ru, либо по контактам:
skype: octoproxy.ru
e-mail: support@octoproxy.ru

 


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