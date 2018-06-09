Чистые, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ индивидуальные IPv4 прокси от 55 р

Отправлено Сегодня, 09:34

Приветствуем Вас любители прокси!



Мы предлагаем Вам качественные индивидуальные прокси IPv4 под любые цели и задачи.

Наши прокси работают под любым известным протоколом: http, https, SOCKS5, SOCKS4.



Наш продукт подходит для:

- Работы с социальными сетями;

- Онлайн-игр;

- Парсинга сайтов;

- Работы с букмекерскими конторами;

- Работы с досками объявлений.



Почему Вам стоит остановить свой выбор на нас?

- Полная автоматизация выдачи прокси;

- Лучшее соотношение цены и качества;

- Все популярные протоколы подключения - http, https, SOCKS5, SOCKS4

- Мы постоянно наращиваем количество оборудования и ширину используемых нами каналов;

- Нагрузка распределяется по серверам;

- Круглосуточная техническая поддержка в формате 24/7;

- Гарантия бесперебойной работы прокси (мы всегда можем вернуть денежные средства в течение 24 часов после покупки, если Вас не устроит наш сервис).



На сегодняшний день мы являемся единственным на рынке сервисом который предоставляет "чистые", нескомпрометированные IP-адреса.

Мы арендуем сети у магистральных провайдеров и эти сети еще НИКОГДА не были в использовании.

Сервис развернут на собственном серверном оборудовании на собственных площадках.

Мы не зависим от дата-центров и их технической поддержки (часто абсолютно некомпетентной в технических вопросах).



Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете задать их здесь, в онлайн-чате на нашем сайте octoproxy.ru, либо по контактам:

skype: octoproxy.ru

e-mail: support@octoproxy.ru