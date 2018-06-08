Отправлено Сегодня, 15:55

Здравствуйте!

Подскажите какой выбрать ОКВЭД при регистрации ИП через сервис "Мое дело"? Хочу сделать документы для регистрации ИП через сервис "Мое дело". Дмитрий Зверев посоветовал код 8042(Образование для взрослых...). Сейчас делаю документы через сервис "Мое дело", и о боже там появился раздел "Информационный бизнес":

Информационный бизнес

Бизнес по созданию информационных продуктов, их упаковке и продаже, а также оказанию сопутствующих услуг.

18.12Прочие виды полиграфической деятельности

18.20Копирование записанных носителей информации

47.91.1Торговля розничная по почте

47.91.2Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

47.91.3Торговля розничная через Интернет-аукционы

62.02Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.91Деятельность информационных агентств

82.99Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

85.42.9Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

У меня скромный видеокурс, продавать буду онлайн, какой выбрать из перечисленных пунктов? Или вставить 8042?

И еще какую систему налогообложения лучше выбрать, какая выгоднее, сервис "Мое дело" предлагает 3 вида:

1. УСН с дохода 6%;

2. УСН доходы минус расходы 5-15%;

3. Основная система налогообложения с НДС.

Сообщение отредактировал Methodman: Сегодня, 16:01