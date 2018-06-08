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Доступ по паролю и логину к видеокурсу

Автор темы Methodman, Сегодня, 15:12

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#1 Methodman

Methodman

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Отправлено Сегодня, 15:12

Здравствуйте!

 

Хочу записать один короткий видеокурс.

Подскажите как и с помощью каких сервисов организовать доступ к видеокурсу по паролю и логину?

 

1. Зарегистрировался в сервисе JustClick, там пока такой возможности нет. Посоветовали выкладывать видеокурс на YouTube, и раздавать видеокурс по ссылке. Подскажите если раздавать видеокурс по ссылке и размещать на YouTube, эта ссылка будет работать везде? Т.е. если ее выложить где-нибудь на форуме, она будет работать?

 

2. Зарегистрировался в Bizon 365, там вроде это как-то возможно по логину и парою, но при этом надо настраивать кассу там же в Бизоне, а я хочу кассу настроить в JustClick т.к. там и CRM и сервис рассылок. В связи с этим хочется следующий вариант: работать с JustClick и иметь страничку с видеокурсом с доступом по паролю и логину. Подскажите есть ли готовый вариант такой странички с доступом по паролю и логину к видеокурсу, где купить или с помощью какого плагина сделать? Купил плагин OptimizePress, cделал с помощью него продающую страничку, там есть плагин OptimizeMember на английском, пока разбираюсь.


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