Социальная сеть jugl из Германии

Здравствуйте!
Jugl.net - работает с января 2018 года. РЕГИСТРАЦИЯ
Это платформа для рекламы, общения, заработка, форум. поисковик ...
Все расчеты проводятся в Евро. Валюта сайта Jugls (Юглы) 100 Jugls = 1 Евро.
Минималка для вывода 5000 Jugls = 50 Евро. Вывод суммами кратными 50 Евро. Регламент выплаты 4 дня.
Выплаты банковским переводом и PAYPAL. Комиссия 14 Евро.
Основные способы заработка:
№ 1 - Просмотр рекламы.
№ 2 - Платят за лайки по вашим постам на форуме. Разрешено размещать не более одного поста в 24 часа.
№ 3 - Апгрейды двух видов. Цена 4,99 и 45 Евро. Позволяют увеличить прибыль с вышеперечисленных действий.
№ 4 - Партнерская программа!!! На стандартном аккаунте +0,60 Евро за активного реферала. Многоуровневая.
Моя регистрации на jugl.net с 29 мая.
Сегодня 6 июня получил выплату на карту Тинькофф black
Эти же действия должен выполнить ваш реферал, что бы вы получили за него минимальный бонус от +0,60 Евро.
№ 1 - Регистрация на JUGL.NET
ВАЖНО!!! При регистрации не включайте переводчик и не переключайте сайт на русскоязычную версию! Вы можете попасть к другому человеку. После регистрации, смотрите "Мой профиль", там указан ваш реферер.
ВАЖНО!!! Если вы попали не к тому человеку, не делайте НИ-ЧЕ-ГО!!! Сразу отправьте ему запрос на добавление в его команду и ждите подтверждения. Так он гарантированно получит за вас бонус!
№ 2 - Заполните Ваш профиль
№ 3 - Обязательно подтвердить номер телефона (это бесплатно).
№ 4 - Установите аватар. Желательно, ваше реальное фото.
№ 5 - Просмотрите одну (минимум) рекламу, забрать вознаграждение в валюте сайта
и выбрать членство "Стандарт"!!! Это 1 минута по времени.
В меню слева выберите Купить/продать/указать интересы затем выбрать пункт Купить/результаты поиска/читать рекламные объявления (скрин-пример: Ссылка).
В этом окне нужно выбрать рекламные объявления, перейти нажав по картинке, перейдя по объявлению нужно не покидать вкладку 30 - 40 секунд. (скрин-пример: Ссылка)
Затем появится таймер, нужно успеть до окончания таймер (10 секунд) забрать вознаграждение в валюте сайта и выбрать членство "Стандарт" - это все обязательные условия.
Вы прошли обязательный минимум и можете зарабатывать несколькими способами.
Очень выгодно приглашать рефералов!
Когда ваш реферала сделает такие же действия, вы получите 0,60 ЕВРО = 45 рублей.
Jugl.net - работает с января 2018 года. РЕГИСТРАЦИЯ
Это платформа для рекламы, общения, заработка, форум. поисковик ...
Все расчеты проводятся в Евро. Валюта сайта Jugls (Юглы) 100 Jugls = 1 Евро.
Минималка для вывода 5000 Jugls = 50 Евро. Вывод суммами кратными 50 Евро. Регламент выплаты 4 дня.
Выплаты банковским переводом и PAYPAL. Комиссия 14 Евро.
Основные способы заработка:
№ 1 - Просмотр рекламы.
№ 2 - Платят за лайки по вашим постам на форуме. Разрешено размещать не более одного поста в 24 часа.
№ 3 - Апгрейды двух видов. Цена 4,99 и 45 Евро. Позволяют увеличить прибыль с вышеперечисленных действий.
№ 4 - Партнерская программа!!! На стандартном аккаунте +0,60 Евро за активного реферала. Многоуровневая.
Моя регистрации на jugl.net с 29 мая.
Сегодня 6 июня получил выплату на карту Тинькофф black
КАК ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ и НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Эти же действия должен выполнить ваш реферал, что бы вы получили за него минимальный бонус от +0,60 Евро.
№ 1 - Регистрация на JUGL.NET
ВАЖНО!!! При регистрации не включайте переводчик и не переключайте сайт на русскоязычную версию! Вы можете попасть к другому человеку. После регистрации, смотрите "Мой профиль", там указан ваш реферер.
ВАЖНО!!! Если вы попали не к тому человеку, не делайте НИ-ЧЕ-ГО!!! Сразу отправьте ему запрос на добавление в его команду и ждите подтверждения. Так он гарантированно получит за вас бонус!
№ 2 - Заполните Ваш профиль
№ 3 - Обязательно подтвердить номер телефона (это бесплатно).
№ 4 - Установите аватар. Желательно, ваше реальное фото.
№ 5 - Просмотрите одну (минимум) рекламу, забрать вознаграждение в валюте сайта
и выбрать членство "Стандарт"!!! Это 1 минута по времени.
Для просмотра рекламы подсказка:
В меню слева выберите Купить/продать/указать интересы затем выбрать пункт Купить/результаты поиска/читать рекламные объявления (скрин-пример: Ссылка).
В этом окне нужно выбрать рекламные объявления, перейти нажав по картинке, перейдя по объявлению нужно не покидать вкладку 30 - 40 секунд. (скрин-пример: Ссылка)
Затем появится таймер, нужно успеть до окончания таймер (10 секунд) забрать вознаграждение в валюте сайта и выбрать членство "Стандарт" - это все обязательные условия.
Вы прошли обязательный минимум и можете зарабатывать несколькими способами.
Очень выгодно приглашать рефералов!
Когда ваш реферала сделает такие же действия, вы получите 0,60 ЕВРО = 45 рублей.
РЕГИСТРАЦИЯ (РЕФ)
РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ РЕФ)
Сообщение отредактировал eugrt1982: Сегодня, 15:57