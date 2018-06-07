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Социальная сеть jugl из Германии

Автор темы eugrt1982, Сегодня, 15:55

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#1 eugrt1982

eugrt1982

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 15:55

Здравствуйте!

Jugl.net - работает с января 2018 года. РЕГИСТРАЦИЯ

Это платформа для рекламы, общения, заработка, форум. поисковик ...

Все расчеты проводятся в Евро. Валюта сайта Jugls (Юглы) 100 Jugls = 1 Евро.

Минималка для вывода 5000 Jugls = 50 Евро. Вывод суммами кратными 50 Евро. Регламент выплаты 4 дня. 
Выплаты  банковским переводом и PAYPAL. Комиссия 14 Евро.


Основные способы заработка:

№ 1 - Просмотр рекламы.

№ 2 - Платят за лайки по вашим постам на форуме. Разрешено размещать не более одного поста в 24 часа. 

№ 3 - Апгрейды двух видов. Цена 4,99 и 45 Евро. Позволяют увеличить прибыль с вышеперечисленных действий. 

№ 4 - Партнерская программа!!! На стандартном аккаунте +0,60 Евро за активного реферала. Многоуровневая.



Моя регистрации на jugl.net с 29 мая. 

Сегодня 6 июня получил выплату на карту Тинькофф black
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КАК ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ и НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ?

Эти же действия должен выполнить ваш реферал, что бы вы получили за него минимальный бонус от +0,60 Евро.


№ 1 - Регистрация на JUGL.NET

ВАЖНО!!! При регистрации не включайте переводчик и не переключайте сайт на русскоязычную версию! Вы можете попасть к другому человеку. После регистрации, смотрите "Мой профиль", там указан ваш реферер.

ВАЖНО!!! Если вы попали не к тому человеку, не делайте НИ-ЧЕ-ГО!!! Сразу отправьте ему запрос на добавление в его команду и ждите подтверждения. Так он гарантированно получит за вас бонус!



№ 2 - Заполните Ваш профиль



№ 3 - Обязательно подтвердить номер телефона (это бесплатно).



№ 4 - Установите аватар. Желательно, ваше реальное фото.



№ 5 - Просмотрите одну (минимум) рекламу, забрать вознаграждение в валюте сайта

и выбрать членство "Стандарт"!!! Это 1 минута по времени.


Для просмотра рекламы подсказка:


В меню слева выберите Купить/продать/указать интересы затем выбрать пункт Купить/результаты поиска/читать рекламные объявления (скрин-пример: Ссылка).

В этом окне нужно выбрать рекламные объявления, перейти нажав по картинке, перейдя по объявлению нужно не покидать вкладку 30 - 40 секунд. (скрин-пример: Ссылка)

Затем появится таймер, нужно успеть до окончания таймер (10 секунд) забрать вознаграждение в валюте сайта и выбрать членство "Стандарт" - это все обязательные условия.



Вы прошли обязательный минимум и можете зарабатывать несколькими способами.

Очень выгодно приглашать рефералов!

Когда ваш реферала сделает такие же действия, вы получите 0,60 ЕВРО = 45 рублей.



 


 
РЕГИСТРАЦИЯ (НЕ РЕФ)
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Сообщение отредактировал eugrt1982: Сегодня, 15:57

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