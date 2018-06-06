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О наших негативных эмоциях. Бесплатный вебинар для женщин.

Автор темы Tomalogy, Сегодня, 17:54

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#1 Tomalogy

Tomalogy

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Отправлено Сегодня, 17:54

Эксперты в области практики самопознания и развития осознанности расскажут как работать со своими негативными эмоциями и состояниями без вреда для себя и окружающих.

 

В ПРОГРАММЕ:

— о трех уровнях интеллекта;
— о правильном переживании эмоций;
— о ссорах по пустякам;
— о нашей привычной схеме «кто виноват и что делать?»;
— о подавлениях и компенсациях, или как не заедать стресс;
— о влиянии будущего на наши эмоции, или «наше подсознание шуток не понимает»;
— о самоотрицании и его последствиях;
— об очарованиях и разочарованиях;
— об открытости чувств;
— о женской провокационности, или «на каком свете я нахожусь»?;
— об осознании наших ран, или «все мужики сволочи»;
— и о многом другом, что нас волнует повседневно.
 
В результате вы получите новое понимание того как работают эмоции, как правильно с ними обращаться, а также новые подходы к работе с негативными эмоциями.
 

Вебинар пройдет на  YouTube, по этой ссылке: https://youtu.be/3WFchEJKl_c

 

Если вы хотите получить напоминание о вебинаре, вы можете зарегистрироваться на нашем сайте: https://tomalogy.com...dlya-zhenshchin

 

 

 

 

 

 

 

 


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