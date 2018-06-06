О наших негативных эмоциях. Бесплатный вебинар для женщин.

Отправлено Сегодня, 17:54

Эксперты в области практики самопознания и развития осознанности расскажут как работать со своими негативными эмоциями и состояниями без вреда для себя и окружающих.

В ПРОГРАММЕ:

— о трех уровнях интеллекта;

— о правильном переживании эмоций;

— о ссорах по пустякам;

— о нашей привычной схеме «кто виноват и что делать?»;

— о подавлениях и компенсациях, или как не заедать стресс;

— о влиянии будущего на наши эмоции, или «наше подсознание шуток не понимает»;

— о самоотрицании и его последствиях;

— об очарованиях и разочарованиях;

— об открытости чувств;

— о женской провокационности, или «на каком свете я нахожусь»?;

— об осознании наших ран, или «все мужики сволочи»;

— и о многом другом, что нас волнует повседневно.

В результате вы получите новое понимание того как работают эмоции, как правильно с ними обращаться, а также новые подходы к работе с негативными эмоциями.