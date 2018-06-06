ПП LeadCrew – возможность зарабатывать от 5500 р. за покупателя!

Уважаемые арбитражники и веб-мастера! Рады представить Вашему вниманию партнерскую программу LeadCrew.
LeadCrew - это Ваш счастливый шанс стать партнером именитых бутиков элитных аксессуаров Bags Boutique и Vip-Time уже сейчас, и как следствие, получать стабильно высокий доход в сегменте мужских и женских модных аксессуаров.
Коротко о нас:
1. 7 лет безупречной репутации;
2. 100% выполнение любых договоренностей с партнерами;
3. Элитный сегмент -> Высокая ценовая категория -> Высокий доход наших партнеров;
4. Стабильные еженедельные выплаты без задержек;
5. Превосходная конверсия независимо от времени года;
6. География наших потенциальных клиентов – РФ;
7. Профессиональная своевременная поддержка и помощь по любым вопросам 24/7 (Skype, Telegram, E-mail);
8. Мы работаем с сегментом, на котором продукция имеет регулярный спрос;
9. Если счастливы Вы, счастливы и мы. LeadCrew предлагает своим партнерам гибкую систему вознаграждений и поощрений за стабильность и высокие рабочие показатели.
Коротко о главном или условия работы с LeadCrew:
1. Повышенный бонус к первой выплате;
2. Прайс постоянных поощрений:
-> 25% от стоимости первичной покупки клиентом, которого Вы привели;
-> 5% от стоимости вторичной и последующих покупок клиентом, которого Вы привели.
3. Основные категории аксессуаров:
-> Сумки премиум-сегмента - средний чек – 22000р. (Ваш доход с 1 продажи – 5500р.);
-> Часы премиум-сегмента - средний чек - 60000р. (Ваш доход с 1 продажи – 15000р.);
4. Индивидуальные акции (увеличенный процент поощрений, скидки в бутиках Bags Boutique и Vip-Time Club) для эффективных партнеров;
5. Выплаты производятся на WebMoney (WMR и WMZ), частота вывода - еженедельно по четвергам;
6. Рассмотрим все Ваши варианты привлечения трафика;
7. Предоставим необходимые промо-материалы.
Коротко о Вас:
1. Вы умеете эффективно работать с трафиком?
2. Вы мечтаете, чтобы Ваши знания и умения приносили высокий доход?
3. Вы инициативны, честны и открыты перед новыми задачами?
Если Вы утвердительно ответили на эти три вопроса, тогда Вы именно тот, кто нам нужен!
LeadCrew - команда профессионалов, которые любят и ценят свое дело. Мы рады амбициозным, ответственным и смелым в своих решениях, людям. Если ты готов идти вместе с нами к новым вершинам и достигать невиданных ранее горизонтов, тогда мы ждем тебя, чтобы творить новую, чудесную историю эффективного и процветающего партнерства.
Наши контакты:
Skype - bags.boutique
Telegram - @leadcrew
E-mail - info@leadcrew.ru
Сайт ПП LeadCrew:
С Уважением, команда LeadCrew.