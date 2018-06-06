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Телеграмм - Бот "Конструктор лавок"

Автор темы Konstruktorlavok, Сегодня, 09:39

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#1 Konstruktorlavok

Konstruktorlavok

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Отправлено Сегодня, 09:39

Коллеги. Представляем наш Телеграмм - Бот "Конструктор лавок" - http://t.me/OOO_1_Bot . Если Вы ищете определенную фирму, с определенным ОКВЭД, банком и т.д., то наш бот это то, что Вам нужно! Просто запускаете его http://t.me/OOO_1_Bot , вводите критерии, по которым бот должен найти для Вас фирму и ожидаете тех регистраторов, у которых данный товар есть в наличии. Если Вы являетесь регистратором или занимаетесь открытием расчетных счетов, и хотите стать нашим партнером, напишите, пожалуйста на наш Email - konstruktorlavok@gmail.com

Это чат в котором ежедневно продают и покупают готовые фирмы. Воспользуйтесь предложением или разместите свое: https://t.me/oookupiproday

С уважением, http://t.me/OOO_1_Bot

 

 

 


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