LuckyPartners - вкусная Gambling партнерка

Отправлено Сегодня, 08:35

LuckyPartners - гемблинговая партнёрка, ориентированная на конвертацию игорного трафика для онлайн-казино.

Работает с начала 2000-ых, раньше была известна как GGS Affiliates. Работают с крупными казино и покер-румами, среди них:

Вулкан Делюкс

Лотору

Вабанк

Вулкан Казино

Вулкан Клуб

Эльдорадо

Вулкан 24

Анонимус

Твист Казино

Модели оплаты:

RevShare - до 60% от доходов казино CPA - 70$ СРА/RevShare - гибридная модель Sub-Affiliate (реф система) - 5% от доходов

Принимают все страны СНГ, кроме украинского трафика.

Рекламные площадки с которых принимается трафик:

тематические (гемблинг) и не тематические (адалт, киношники, развлечение) сайты

баннерные и тизерный сети

буксы

социальные сети

youtube

контекстная реклама в Google AdWords и Яндекс.Директ

почтовые рассылки (не спам)

дорвейный трафик

Средняя по системе конверсия из регистрации в игрока:

тематический трафик ~25%

мейнстримный трафик (адалт, кино, развлечение) ~10%

Заработанное выплачивают на: WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, Skrill, Банковские переводы, Neteller, ePayments, ecoPayz. Автоматические выплаты происходят 2 раза в месяц. В течении 5 рабочих дней, после 1 и 16 чисел. Минимальная сумма выплаты - $20. Также для получения выплаты перед первой выплатой необходимо сообщить свой источник трафика.

Рекламные материалы доступные в ПП:

Баннеры (GIF, HTML5, статика)

Демо игры от производителя игрового ПО

Лендинги

Брендирование

Текстовые обзоры для всех наших брендов

Есть возможность бесплатно заказать персонализированный графический промо контент

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