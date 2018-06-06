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LuckyPartners - вкусная Gambling партнерка

Автор темы Holden, Сегодня, 08:35

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#1 Holden

Holden

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Отправлено Сегодня, 08:35

LuckyPartners - гемблинговая партнёрка, ориентированная на конвертацию игорного трафика для онлайн-казино. 

Работает с начала 2000-ых, раньше была известна как GGS Affiliates. Работают с крупными казино и покер-румами, среди них:

  • Вулкан Делюкс
  • Лотору
  • Вабанк
  • Вулкан Казино
  • Вулкан Клуб
  • Эльдорадо
  • Вулкан 24
  • Анонимус
  • Твист Казино

Модели оплаты:

  1. RevShare - до 60% от доходов казино
  2. CPA - 70$
  3. СРА/RevShare - гибридная модель
  4. Sub-Affiliate (реф система) - 5% от доходов

 

Принимают все страны СНГ, кроме украинского трафика.

Рекламные площадки с которых принимается трафик:

  • тематические (гемблинг) и не тематические (адалт, киношники, развлечение) сайты
  • баннерные и тизерный сети
  • буксы
  • социальные сети
  • youtube
  • контекстная реклама в Google AdWords и Яндекс.Директ
  • почтовые рассылки (не спам)
  • дорвейный трафик

Средняя по системе конверсия из регистрации в игрока:

  • тематический трафик  ~25%
  • мейнстримный трафик (адалт, кино, развлечение) ~10%

Заработанное выплачивают на: WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, Skrill, Банковские переводы, Neteller, ePayments, ecoPayz. Автоматические выплаты происходят 2 раза в месяц. В течении 5 рабочих дней, после 1 и 16 чисел. Минимальная сумма выплаты - $20. Также для получения выплаты перед первой выплатой необходимо сообщить свой источник трафика.

Рекламные материалы доступные в ПП:

  • Баннеры (GIF, HTML5, статика)
  • Демо игры от производителя игрового ПО
  • Лендинги
  • Брендирование
  • Текстовые обзоры для всех наших брендов
  • Есть возможность бесплатно заказать персонализированный графический промо контент

 

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