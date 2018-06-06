LuckyPartners - вкусная Gambling партнерка

LuckyPartners - гемблинговая партнёрка, ориентированная на конвертацию игорного трафика для онлайн-казино.
Работает с начала 2000-ых, раньше была известна как GGS Affiliates. Работают с крупными казино и покер-румами, среди них:
- Вулкан Делюкс
- Лотору
- Вабанк
- Вулкан Казино
- Вулкан Клуб
- Эльдорадо
- Вулкан 24
- Анонимус
- Твист Казино
Модели оплаты:
- RevShare - до 60% от доходов казино
- CPA - 70$
- СРА/RevShare - гибридная модель
- Sub-Affiliate (реф система) - 5% от доходов
Принимают все страны СНГ, кроме украинского трафика.
Рекламные площадки с которых принимается трафик:
- тематические (гемблинг) и не тематические (адалт, киношники, развлечение) сайты
- баннерные и тизерный сети
- буксы
- социальные сети
- youtube
- контекстная реклама в Google AdWords и Яндекс.Директ
- почтовые рассылки (не спам)
- дорвейный трафик
Средняя по системе конверсия из регистрации в игрока:
- тематический трафик ~25%
- мейнстримный трафик (адалт, кино, развлечение) ~10%
Заработанное выплачивают на: WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, Skrill, Банковские переводы, Neteller, ePayments, ecoPayz. Автоматические выплаты происходят 2 раза в месяц. В течении 5 рабочих дней, после 1 и 16 чисел. Минимальная сумма выплаты - $20. Также для получения выплаты перед первой выплатой необходимо сообщить свой источник трафика.
Рекламные материалы доступные в ПП:
- Баннеры (GIF, HTML5, статика)
- Демо игры от производителя игрового ПО
- Лендинги
- Брендирование
- Текстовые обзоры для всех наших брендов
- Есть возможность бесплатно заказать персонализированный графический промо контент