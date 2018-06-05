Перейти к содержимому

Фотография

Ищу руководителя для партнерской программы

Автор темы Василий Медведев, Вчера, 16:47
партнерская программа работа

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Василий Медведев

Василий Медведев

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 17 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Уфа
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 16:47

Возможно, Вы уже не первый год занимаетесь партнерским маркетингом, знаете эту «кухню» вдоль и поперек, участвовали во многих партнерках, привлекали трафик из соцсетей и может быть даже вели свою рассылку.

 

Если Вы чувствуете себя компетентным специалистом в области партнерского маркетинга и уверены, что запросто могли бы возглавить нашу Партнерскую программу, буду рад познакомиться с Вами лично.

 

Нужен человек, который возглавит нашу партнерскую программу и будет получать процент со всех партнерских заказов, которые идут сейчас и будут в будущем.

 

Преимущество в том, что у нас уже есть целая линейка информационных продуктов, а также множество уроков для воронок и большое количество зарегистрированных партнеров.

 

Необходимо проработать материалы для партнеров, организовать приток новых, обеспечить условия для их эффективной работы и наслаждаться денежным потоком.

 

Что имеем…

 

Видеокурсы и тренинги

 

- «С компьютером на ты за один день» - http://1day.clubprofi.com/new/index.php

- «Турбокомпьютер» - http://turbocomputer.ru/coursenew14/index_start.php

- «Антикатастрофа» - http://anticatastrophe.clubprofi.com/start1404/start.php

- «Суперкомпьютер за один день» - http://superpc.clubprofi.com/start14/start.php

- «Гений смартфона» - http://smartphone.clubprofi.com/start/

 

Это наши курсы по компьютерной грамотности. Также сейчас в партнерку добавляются курсы по договорам роялти. Например курс Норбекова по зрению, курс про лечение гипертонии и т.п. В будущем будут курсы по заработку и многие другие.

 

У руководителя партнерской программы есть прямой доступ не только к партнерам, но и к авторам курсов, с которыми можно согласовать выпуск новых промо-материалов, курсов и т.п.

 

Бесплатные материалы

 

Помимо коммерческих курсов есть множество бесплатных уроков и даже целые миникурсы, которые используются в рассылках, воронках и т.п. Их много, ссылки на 7 подобных уроков размещены на этой странице - http://smart.clubprofi.com/savepc_all/

Партнеры

 

В базе числится около 5500 партнеров, скриншот: https://monosnap.com/file/HlegJM0scbQ7IXNb4XXjMcYX5hRzgq.png

 

Однако крупных, работающих партнеров, конечно, единицы. При этом есть много владельцев ресурсов и рассылок, с которыми нужно работать и прорабатывать совместные релизы, размещение баннеров и т.п.

Задачи на старте

 

- Досконально изучить все наши проекты, воронки, условия партнерской программы для участников, технические настройки и т.п.

 

- Проработать имеющихся стратегических партнеров на предмет совместных релизов

 

- Доработать рекламные материалы для партнеров (тексты писем, посты, статусы для соцсетей, баннеры и т.п.)

 

- Протестировать и доработать все воронки и подписные страницы, объединить воронки разных продуктов между собой

 

- Доработать стратегию взаимодействия с новыми стратегическими партнерами (учет, письма, скриншоты результатов и т.п.)

 

- Протестировать стратегию поиска и взаимодействия с новыми партнерами и внедрить менеджеров, которые возьмут эту работу на себя

 

- Разработать воронку с уроками для новых партнеров

 

- Разработать рекламную кампанию и все необходимые материалы для эффективного привлечения новых партнеров

 

Условия труда

 

1. Удаленная деятельность, еженедельное совместное планирование и постановка целей, и ежедневная отчетность по проделанной работе.

 

2. Возможность найма дополнительных сотрудников и фрилансеров, если это обосновано и экономически целесообразно.

 

3.  Оплата труда – доля от всего чистого дохода, который идет с партнерских заказов, от 7% до 20% в зависимости от объема прибыли.

 

4. Официальное оформление в качестве постоянного партнера и оплата услуг на расчетный счет.

 

 

Требования

 

- Патологическая честность и порядочность,

 

- Дисциплинированность и пунктуальность,

 

- Способность к самомотивации и планированию,

 

- Высокая компетентность в области партнерского маркетинга,

 

- Четкое понимание основ привлечения трафика и аналитики,

 

- Навык написания качественных текстов / писем, грамотность,

 

- Минимальные знания html, навыки сборки страниц в конструкторах сайтов, работа с FTP.

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Бизнес-партнерства и права перепродажи на инфопродукты



Темы с аналогичным тегами партнерская программа, работа

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Бизнес-партнерства и права перепродажи на инфопродукты
  4. Правила форума