Ищу руководителя для партнерской программы

Отправлено Вчера, 16:47

Возможно, Вы уже не первый год занимаетесь партнерским маркетингом, знаете эту «кухню» вдоль и поперек, участвовали во многих партнерках, привлекали трафик из соцсетей и может быть даже вели свою рассылку.

Если Вы чувствуете себя компетентным специалистом в области партнерского маркетинга и уверены, что запросто могли бы возглавить нашу Партнерскую программу, буду рад познакомиться с Вами лично.

Нужен человек, который возглавит нашу партнерскую программу и будет получать процент со всех партнерских заказов, которые идут сейчас и будут в будущем.

Преимущество в том, что у нас уже есть целая линейка информационных продуктов, а также множество уроков для воронок и большое количество зарегистрированных партнеров.

Необходимо проработать материалы для партнеров, организовать приток новых, обеспечить условия для их эффективной работы и наслаждаться денежным потоком.

Что имеем…

Видеокурсы и тренинги

- «С компьютером на ты за один день» - http://1day.clubprofi.com/new/index.php

- «Турбокомпьютер» - http://turbocomputer.ru/coursenew14/index_start.php

- «Антикатастрофа» - http://anticatastrophe.clubprofi.com/start1404/start.php

- «Суперкомпьютер за один день» - http://superpc.clubprofi.com/start14/start.php

- «Гений смартфона» - http://smartphone.clubprofi.com/start/

Это наши курсы по компьютерной грамотности. Также сейчас в партнерку добавляются курсы по договорам роялти. Например курс Норбекова по зрению, курс про лечение гипертонии и т.п. В будущем будут курсы по заработку и многие другие.

У руководителя партнерской программы есть прямой доступ не только к партнерам, но и к авторам курсов, с которыми можно согласовать выпуск новых промо-материалов, курсов и т.п.

Бесплатные материалы

Помимо коммерческих курсов есть множество бесплатных уроков и даже целые миникурсы, которые используются в рассылках, воронках и т.п. Их много, ссылки на 7 подобных уроков размещены на этой странице - http://smart.clubprofi.com/savepc_all/

Партнеры

В базе числится около 5500 партнеров, скриншот: https://monosnap.com/file/HlegJM0scbQ7IXNb4XXjMcYX5hRzgq.png

Однако крупных, работающих партнеров, конечно, единицы. При этом есть много владельцев ресурсов и рассылок, с которыми нужно работать и прорабатывать совместные релизы, размещение баннеров и т.п.

Задачи на старте

- Досконально изучить все наши проекты, воронки, условия партнерской программы для участников, технические настройки и т.п.

- Проработать имеющихся стратегических партнеров на предмет совместных релизов

- Доработать рекламные материалы для партнеров (тексты писем, посты, статусы для соцсетей, баннеры и т.п.)

- Протестировать и доработать все воронки и подписные страницы, объединить воронки разных продуктов между собой

- Доработать стратегию взаимодействия с новыми стратегическими партнерами (учет, письма, скриншоты результатов и т.п.)

- Протестировать стратегию поиска и взаимодействия с новыми партнерами и внедрить менеджеров, которые возьмут эту работу на себя

- Разработать воронку с уроками для новых партнеров

- Разработать рекламную кампанию и все необходимые материалы для эффективного привлечения новых партнеров

Условия труда

1. Удаленная деятельность, еженедельное совместное планирование и постановка целей, и ежедневная отчетность по проделанной работе.

2. Возможность найма дополнительных сотрудников и фрилансеров, если это обосновано и экономически целесообразно.

3. Оплата труда – доля от всего чистого дохода, который идет с партнерских заказов, от 7% до 20% в зависимости от объема прибыли.

4. Официальное оформление в качестве постоянного партнера и оплата услуг на расчетный счет.

Требования

- Патологическая честность и порядочность,

- Дисциплинированность и пунктуальность,

- Способность к самомотивации и планированию,

- Высокая компетентность в области партнерского маркетинга,

- Четкое понимание основ привлечения трафика и аналитики,

- Навык написания качественных текстов / писем, грамотность,

- Минимальные знания html, навыки сборки страниц в конструкторах сайтов, работа с FTP.