[LTE прокси с бесплатным тестом] iproxy. Мобильные прокси нового покол

Отправлено Сегодня, 19:50

Простыми словами, Вы получаете один адрес и порт (пример 134.12.56.32:3212) где подставляя его, на выходе будете получать каждые 2-3 минуты новый айпи-адрес, т.е это можно сравнить с динамической айпишкой, которую Вам предоставляет Ваш провайдер, где Вы после перезагрузки интернета получаете новый айпи-адрес. По такому же принципу работают и наши прокси.

На скрине выше видно, как это примерно работает (снизу статический айпи отображается, а на сайте показывает исходящий) что клиент получает при покупке (пример) и спустя пару минут обновляем страничку, смотрим и что мы видим? Используя ту же проксю, мы получаем совсем новый айпи-адрес на выходе.

Такие айпи-адреса сотовых операторов очень "жирные" и отлично подходят как для социальных сетей, так и для месседжеров.​





Подробности:

- Высокая анонимность: без логов, ваш IP нигде не светится, поддержка удаленных DNS запросов, что обеспечивает 100% анонимность данных прокси.

- Привязка по IP

- Количество IP равно пулам провайдеров ОСС (десятки тысяч).

- Продаём от 1 порта (одной динамической прокси)

- Идеально подходят для любого взаимодействия с ресурсами: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Google, Яндекс, Instagram, Авито, YouTube, Auto.ru, Badoo, Mail.ru, Rambler.ru, Viber, WhatsApp, Telegram, Periscope и др..

- Реализована динамическая смена IP адреса корневых серверов раз в 300 секунд. Сервисами типа YouTube это допускается и можно ожидать стабильной сессии в период использования.

- По поводу того как сервисы относятся к такой смене IP:

То что меняются эти IP - для большинства ресурсов это нормально, например в VK сидят 50% через телефоны (3G/4G), и у них также меняются IP, особенно когда они в дороге и телефон переключается между сотами, так что это повлиять на ваши шаблоны и сервисы типо VK никак не должно.

- Цена окупается за счет трастовых IP, например: если регистрировать почты с одних IP, а отправлять письма с других IP (подсети), то аккаунты быстро банят, а с наших IP не банят, и так касательно любого сервиса, VK, Авито, Instagram и т.д.

- Трафик неограничен.

- Предложение ограничено.



Стоимость:

2 часа - 200 рублей за 1 порт (за одну динамическую прокси)

1 неделя - 1000 рублей за 1 порт (за одну динамическую прокси)

1 месяц - 1500 рублей за 1 порт (за одну динамическую прокси)



В 2ip все выглядит так:

Наш сайт: http://iproxy.biz

Мы в ВК: https://vk.com/iproxybiz

Наш скайп: live:pzdmaker



p.s если совсем проще, то арендуя один такой порт (порт = модем), Вы получаете модем, который перезагружается каждые 5 минут, в следствии чего меняется айпи адрес.