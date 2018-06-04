Отправлено Сегодня, 16:25

Socialkit программа для продвижения в Инстаграм

Описание:

Программное обеспечение, которое полностью помогает автоматизировать ваши действия в instagram. Кому нужна эта программа? Всем, кто ведет свой бизнес в instagram или только планирует этим заняться. Многим уже давно известно, что социальная сеть instagram самая лучшая для продажи различного рода товаров. Так же программа может быть полезна тем, кто хочет раскрутить свой личный аккаунт, стать более известным и популярным.

Приобрести программу можно на сайте: http://socialkit.ru

Функционал программы:

- Работать одновременно с безграничным числом аккаунтов.

- Выполнять массовую расстановку заданий.

- 7500 подписок без ручной остановки для каждого аккаунта.

- 7500 отписок без ручной остановки до 0 для каждого аккаунта.

- Можно выставить самостоятельно любые задержки, перерывы и задать расписание.

- Использовать рекомендованные шаблоны продвижения.

- Сбор целевой аудитории по огромному спектру критериев.

- Мощный алгоритм фильтрации с десятками критериев: 100% фильтрация от магазинов и ботов, 99% точность при фильтрации по полу, забудьте про арабов и мужской пол, при фильтрации на женский, как в других программах!

- Возможность сверхскоростной многократной повторной фильтрации в режиме offline по всем критериям.

- Анализ личных данных: сбор персональных страниц ВКонтакте, мобильных телефонов, адресов электронной почты.

- Сохраняется история всех действий для всех аккаунтов! Не надо постоянно выставлять настройки и списки для работы.

- Умный лог файл! Можно вызвать по каждому аккаунту отдельно, можно посмотреть только одни ошибки, а не все действия, а также расширенные сообщения от сервера для лучшего взаимодействия со нашей службой технической поддержки. Можно сохранить из лог-файла ID аккаунтов, на которых не удалось подписаться в один клик и заново сделать по ним работу.

- Интерактивные списки с моментальной загрузкой больших объёмов и мгновенной фильтрацией по основным критериям.

- Автоматический обход защитных механизмов Instаgram: работа с SMS-сервисами, антикапча, подтверждение через e-mail, а также обход других защитных механизмов

- Продуманный до мелочей приятный графический интерфейс с массой индикаторов и расчётом времени.

- Полное редактирование профилей в одиночном и массовом режимах: смена пароля, логина, аватарки, почты, телефонного номера, текстовой информации профиля, привязка к Facebook.

- Отложенная публикация изображений и видео с автоматической синхронизацией с остальными задачами по аккаунту.

- Конвертирование публикуемых изображений с наложением фильтров, согласно требованиям Instаgram.

- Возможность запуска шпионов для выбранных профилей с выполнением определённых заданий от имени выбранного списка ботов.

- Регистрация инстаграм аккаунтов.

ScrinShot программы:

Приобрести программу для инстаграм

Наш официальный сайт: http://socialkit.ru