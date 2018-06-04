Hobit.cc- Онлайн покупка и обмен криптовалюты

Отправлено 04 Июнь 2018 - 15:00

Особенности обмена криптовалют на нашем сервисе https://hobit.cc/

На нашем сайте можно переводить средства как в руб лях, так и в долларах. Также доступны криптовалютные операции, с фиксированием курса при составлении заявки.

В список валют, с которыми мы работаем, входит: Perfect Money USD; QIWI RUB; AdvCash USD; YANDEX MONEY RUB, BTC, PKT, RPX, TRX, ETH, LTC, NEM, DASH.

В сервисе всегда доступны большие резервы для обмена электронных денег, как в долларовой валюте, так и в рублевой для разных направлений. При этом

распределение лимитов между типами электронных денег осуществляется с учетом их востребованности. Здесь вы всегда можете заказать за один раз большую сумму, но все же максимальный порог на один платеж существует, и мы просим это учитывать при оформлении заявки. Минимальная сумма для вывода также имеется, но обычно она не очень велика, поэтому для обмена средств не нужно ждать, пока они накопятся на счету в достаточном объёме.

Что же касается сроков, то все операции выполняются круглосуточно, время на их проведение уходит от 5 до 15 минут. Транзакции осуществляет свободный оператор, но очередей, несмотря на это, у нас не возникает, заявки обрабатываются очень оперативно.

Для обмена электронной валюты потребуется всего лишь сделать следующее:

1. Выбрать нужное направление. Здесь потребуется открыть выпадающий список и кликнуть на валюту, которую вы собираетесь продать, а потом то же самое проделать с другим меню.

2. Заполнить форму заявки. Для этого необходимо указать сумму для перевода или получения, в первом случае, при разнице валют, система автоматическая

пересчитает ее по текущему курсу. Далее вам нужно будет убедиться, что она не превышает доступный лимит. Затем следует ввести реквизиты с которых совершаете перевод и реквизиты на который хотите отправить средства, а так же указать адрес электронной почты.

3. Оплатить заявку. Средства следует перечислить на реквизиты, выведенные

на экран после выбора опции «Обменять». Для этого Вам необходимо перейти на сайт Ваше платежной системы и произвести перевод по реквизитам, предоставленным Вам при составлении заявки. Далее, нажимаете на кнопку «Я оплатил». До этого момента заявку можно удалить, если же этого не было сделано, и средства в течение 15 минут так и не поступили на счет системы, она будет удалена.

Как теперь понятно, чтобы вывести электронные деньги на кошельки других

платежных систем, наиболее удобным способом будет использование обменных

сервисов. Именно это мы и предлагаем Вам сделать с помощью нашего сервиса, причём на самых выгодных для Вас условиях!

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