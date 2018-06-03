Влюбляются не в лица, не в фигуры...

Хорошо очень актер прочитал...
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Отправлено Сегодня, 17:28
Хорошо очень актер прочитал...
Любовь это наше Всё...
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1 июня - День защиты детей
Автор Алексей Шемшурин, 01 Июн 2015 россия, детство, любовь, нежность
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Эния - Ангел...
Автор Алексей Шемшурин, 11 Окт 2014 celtic, мелодия, романтика и 1 еще...
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Автор Алексей Шемшурин, 06 Апр 2014 ненависть, любовь, бандеровцы и 1 еще...
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