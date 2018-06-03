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Влюбляются не в лица, не в фигуры...

Автор темы Алексей Шемшурин, Сегодня, 17:28
стихотворение романтика любовь

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#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 543 сообщений
6 580
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 17:28

Хорошо очень актер прочитал...

 

 


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