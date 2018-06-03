VKAccountsManager — лучшая БЕСПЛАТНАЯ программа рассылка-продвижение

VKAccountsManager — целый комбайн для аккаунтов ВКонтакте
Почему именно VKAccountsManager, чем лучше других?
- Ни у одной из других бесплатных программ Вы не найдете столько возможностей, сколько предоставляет бесплатная версия VKAccountsManager.
- Возможности даже многих платных программ не сравнятся с возможностями бесплатной версии VKAccountsManager, а с возможностями платной версии - тем более!
- Очень удобное управление, одновременная работа совершенно разных заданий, в любой момент можно остановить любой конкретный аккаунт и запустить его в другой задаче, изменить его прокси и т.д.
- Достаточно хорошо продуманная и оптимизированная многопоточность
- Подробные логи отдельно каждому аккаунту и отображение в программе последней записаной строчки в лог
- Поддержка прокси https, socks4, sosks5 (ipv4 и ipv6), продуманная настройка, ограничение кол-ва аккаунтов на 1 прокси, логи - видно когда какой аккаунт что делал на конкретном прокси
- Встроенный браузер. Можно открыть любой аккаунт с его прокси, cookies и user agent
- Поддержка работы на vps/vds
- Намного шире и проработанней функционал
- Работа через WEB версию вк (https://vk.com/), имитация реального человека
- Поддержка, авто обновления, рост функционала и устранение поломок в связи с изменениями ВК
Большой плюс программы в ее задачах, а именно — можно создать неограниченное количество задач, внутри которых будут отдельные аккаунты, каждая задача может выполнять весь имеющий функционал программы, стоит только внутри нужной задачи отметить нужные функции, настроить их и запустить аккаунт, указав ему его задачу.
Одновременно разные аккаунты могут выполнять совершенно разные задачи!
Несколько скриншотов
Нужна рассылка по пользователям? Есть!
А может нужна рассылка по сообществам? Разумеется!
Краткое описание функционала:
- Мультипоточность. Одновременно могут работать разные аккаунты в разных задачах.
- Создание и ведение страницы. Регистрация, разморозка, активация, смена пароля, очистка, заполнение аккаунтов.
- Создание и ведение сообществ. Заполнение сообществ, инвайтинг, очистка инвайтов.
- Рассылка по пользователям. Мне нравится, Репост, Личное сообщение, Добавление в друзья, Пост на стену, Комментарий.
- Рассылка по сообществам. Мне нравится, Репост, Личное сообщение, Вступление в сообщество, Пост на стену, Комментарий.
- Поддержка ввода капчи. Antigate, ruCaptcha, ручной режим, CapMonster, xEvil.
- Поддержка прокси. HTTPS, SOCKS4, SOCKS5. Мобильные прокси. Бекконект прокси.
- Встроенный браузер. Можно быстро открыть любой аккаунт в встроенном браузере через Proxy аккаунта, UserAgent и Cookies.
- Рандомизация текста с помощью фигурных скобок, поддержка прикреплений, в том числе из компьютера.
- Отдельное расписание работы каждой задачи.
- Подробная статистика работы программы, задачи и отдельного аккаунта на сайте в режиме реального времени.
https://perfect-stud...AccountsManager
Цена программы: 20 $ / месяц
Перепривязка:
При оплате использования предоставляетя 5 бесплатных перепривязок, умноженных на количество месяцев продления.
При исчерпании бесплатных перепривязок, последующая перепривязка: 1 $
Скачать бесплатную версию программы на 1 аккаунт:
https://perfect-stud...AccountsManager