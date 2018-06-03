VKAccountsManager — лучшая БЕСПЛАТНАЯ программа рассылка-продвижение

Отправлено Сегодня, 16:40

VKAccountsManager — целый комбайн для аккаунтов ВКонтакте



Почему именно VKAccountsManager, чем лучше других?

Ни у одной из других бесплатных программ Вы не найдете столько возможностей, сколько предоставляет бесплатная версия VKAccountsManager.

Возможности даже многих платных программ не сравнятся с возможностями бесплатной версии VKAccountsManager, а с возможностями платной версии - тем более!

Очень удобное управление, одновременная работа совершенно разных заданий, в любой момент можно остановить любой конкретный аккаунт и запустить его в другой задаче, изменить его прокси и т.д.

Достаточно хорошо продуманная и оптимизированная многопоточность

Подробные логи отдельно каждому аккаунту и отображение в программе последней записаной строчки в лог

Поддержка прокси https, socks4, sosks5 (ipv4 и ipv6), продуманная настройка, ограничение кол-ва аккаунтов на 1 прокси, логи - видно когда какой аккаунт что делал на конкретном прокси

Встроенный браузер. Можно открыть любой аккаунт с его прокси, cookies и user agent

Поддержка работы на vps/vds

Намного шире и проработанней функционал

Работа через WEB версию вк (https://vk.com/), имитация реального человека

Поддержка, авто обновления, рост функционала и устранение поломок в связи с изменениями ВК

Несколько скриншотов

Нужна рассылка по пользователям? Есть!

А может нужна рассылка по сообществам? Разумеется!

Краткое описание функционала:

Мультипоточность. Одновременно могут работать разные аккаунты в разных задачах.

Создание и ведение страницы. Регистрация, разморозка, активация, смена пароля, очистка, заполнение аккаунтов.

Создание и ведение сообществ. Заполнение сообществ, инвайтинг, очистка инвайтов.

Рассылка по пользователям. Мне нравится, Репост, Личное сообщение, Добавление в друзья, Пост на стену, Комментарий.

Рассылка по сообществам. Мне нравится, Репост, Личное сообщение, Вступление в сообщество, Пост на стену, Комментарий.

Поддержка ввода капчи. Antigate, ruCaptcha, ручной режим, CapMonster, xEvil.

Поддержка прокси. HTTPS, SOCKS4, SOCKS5. Мобильные прокси. Бекконект прокси.

Встроенный браузер. Можно быстро открыть любой аккаунт в встроенном браузере через Proxy аккаунта, UserAgent и Cookies.

Рандомизация текста с помощью фигурных скобок, поддержка прикреплений, в том числе из компьютера.

Отдельное расписание работы каждой задачи.

Подробная статистика работы программы, задачи и отдельного аккаунта на сайте в режиме реального времени.

Страница программы на официальном сайте:

Цена программы: 20 $ / месяц

Перепривязка:

Скачать бесплатную версию программы на 1 аккаунт:

При оплате использования предоставляетя 5 бесплатных перепривязок, умноженных на количество месяцев продления.При исчерпании бесплатных перепривязок, последующая перепривязка: 1 $