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VKAccountsManager — лучшая БЕСПЛАТНАЯ программа рассылка-продвижение

Автор темы perfectstudio, Сегодня, 16:40

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#1 perfectstudio

perfectstudio

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Отправлено Сегодня, 16:40

VKAccountsManager — целый комбайн для аккаунтов ВКонтакте

Почему именно VKAccountsManager, чем лучше других?

  • Ни  у одной из других бесплатных программ Вы не найдете столько  возможностей, сколько предоставляет бесплатная версия VKAccountsManager.
  • Возможности  даже многих платных программ не сравнятся с возможностями бесплатной  версии VKAccountsManager, а с возможностями платной версии - тем более!
  • Очень  удобное управление, одновременная работа совершенно разных заданий, в  любой момент можно остановить любой конкретный аккаунт и запустить его в  другой задаче, изменить его прокси и т.д.
  • Достаточно хорошо продуманная и оптимизированная многопоточность
  • Подробные логи отдельно каждому аккаунту и отображение в программе последней записаной строчки в лог
  • Поддержка прокси https, socks4, sosks5 (ipv4 и ipv6),  продуманная настройка, ограничение кол-ва аккаунтов на 1 прокси, логи -  видно когда какой аккаунт что делал на конкретном прокси
  • Встроенный браузер. Можно открыть любой аккаунт с его прокси, cookies и user agent
  • Поддержка работы на vps/vds
  • Намного шире и проработанней функционал
  • Работа через WEB версию вк (https://vk.com/), имитация реального человека
  • Поддержка, авто обновления, рост функционала и устранение поломок в связи с изменениями ВК

Большой плюс программы в ее задачах, а именно — можно создать  неограниченное количество задач, внутри которых будут отдельные  аккаунты, каждая задача может выполнять весь имеющий функционал  программы, стоит только внутри нужной задачи отметить нужные функции,  настроить их и запустить аккаунт, указав ему его задачу.
Одновременно разные аккаунты могут выполнять совершенно разные задачи!


Несколько скриншотов

689368926aadd29.jpg
50092775e996a00.jpg

Нужна рассылка по пользователям? Есть!

beb5e325e64deed.jpg


А может нужна рассылка по сообществам? Разумеется!

3e85ec259cb6047.jpg


promo_vkam.gif

Краткое описание функционала:
 
  • Мультипоточность. Одновременно могут работать разные аккаунты в разных задачах.
  • Создание и ведение страницы. Регистрация, разморозка, активация, смена пароля, очистка, заполнение аккаунтов.
  • Создание и ведение сообществ. Заполнение сообществ, инвайтинг, очистка инвайтов.
  • Рассылка по пользователям. Мне нравится, Репост, Личное сообщение, Добавление в друзья, Пост на стену, Комментарий.
  • Рассылка по сообществам. Мне нравится, Репост, Личное сообщение, Вступление в сообщество, Пост на стену, Комментарий.
  • Поддержка ввода капчи. Antigate, ruCaptcha, ручной режим, CapMonster, xEvil.
  • Поддержка прокси. HTTPS, SOCKS4, SOCKS5. Мобильные прокси. Бекконект прокси.
  • Встроенный браузер. Можно быстро открыть любой аккаунт в встроенном браузере через Proxy аккаунта, UserAgent и Cookies.
  • Рандомизация текста с помощью фигурных скобок, поддержка прикреплений, в том числе из компьютера.
  • Отдельное расписание работы каждой задачи.
  • Подробная статистика работы программы, задачи и отдельного аккаунта на сайте в режиме реального времени.
Страница программы на официальном сайте:

https://perfect-stud...AccountsManager
Цена программы: 20 $ / месяц

Перепривязка:
При оплате использования предоставляетя 5 бесплатных перепривязок, умноженных на количество месяцев продления.
При исчерпании бесплатных перепривязок, последующая перепривязка: 1 $

Скачать бесплатную версию программы на 1 аккаунт:
https://perfect-stud...AccountsManager

 


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