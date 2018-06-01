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Vulkanpartner - Новая гемблинг партнерка рунета!

Автор темы deluxe vulkanpartner, Сегодня, 15:11

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#1 deluxe vulkanpartner

deluxe vulkanpartner

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Отправлено Сегодня, 15:11

В семье знаменитого бренда «Вулкан» новинка – встречайте, долгожданный Вулкан Делюкс!
Это единственный клуб, который открывает свои двери перед Россией и всеми странами СНГ ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ (чем мало кто может похвастаться)!!!
Всем новым партнерам сразу ставим RevShare 50% через месяц новичкам будет 40%
 
Еженедельные автоматические выплаты, без холдов
Новая база игроков, конверсия с 10 рег 4-5 депов убедитесь сами.
Успейте собрать сливки, на новых игроках.
 
SKYPE: deluxe vulkanpartner
MAIL: contact@vulkanpartner.club

 


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