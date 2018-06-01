Партнерское предложение для сайтов эзотерики от LiveExpert.ru

Отправлено Сегодня, 13:20

Описание:

Партнерская программа от LiveExpert.ru создана для владельцев сайтов заинтересованных в эффективной монетизации за счет виджета LiveExpert. Оплата производится за каждый подтвержденный посетителем E-mail.

Для кого это подойдет?

для сайтов эзотерики

для астрологических сайтов (в т.ч. сайтов с гороскопами)

для сайтов о любви, отношениях мужчины и женщины (психология отношений)

Как это работает?

Вы размещаете рекламу, наш виджет, у себя на сайте. Это займет не более 5-ти минут.

Ваш посетитель видит всплывающий виджет, который предлагает задать вопрос консультанту.

Посетитель задает вопрос и переходит к консультации специалиста на нашем сайте, или сворачивает виджет.

Вы получаете доход от 50 рублей за каждый подтвержденный посетителем E-mail.

Почему Вам это будет выгодно?

Вы сможете видеть прозрачную статистику по своему доходу в личном кабинете,

вывод заработанного дохода происходит каждые 2 недели,

выбор дизайна виджета,

управление диалогом с посетителями и другими настройками продукта,

клиент с виджета переходит прямо в чат к эксперту и получает ответ на свой вопрос, что повышает уровень доверия к Вашему ресурсу.

Детали партнерского предложения http://www.liveexpert.ru/partner

LiveExpert.ru - ведущий сервис онлайн консультаций в рунете

8 лет успешной работы;

более 1 000 000 клиентов в 168 странах мира;

более 100 экспертов всегда онлайн 24 часа в сутки;

Контакт для партнеров:

Менеджер по работе с партнерами, Алена

E-mail: partner@liveexpert.ru

Отвечу на все дополнительные вопросы!