Партнерское предложение для сайтов эзотерики от LiveExpert.ru

Описание:
Партнерская программа от LiveExpert.ru создана для владельцев сайтов заинтересованных в эффективной монетизации за счет виджета LiveExpert. Оплата производится за каждый подтвержденный посетителем E-mail.
Для кого это подойдет?
для сайтов эзотерики
для астрологических сайтов (в т.ч. сайтов с гороскопами)
для сайтов о любви, отношениях мужчины и женщины (психология отношений)
Как это работает?
Вы размещаете рекламу, наш виджет, у себя на сайте. Это займет не более 5-ти минут.
Ваш посетитель видит всплывающий виджет, который предлагает задать вопрос консультанту.
Посетитель задает вопрос и переходит к консультации специалиста на нашем сайте, или сворачивает виджет.
Вы получаете доход от 50 рублей за каждый подтвержденный посетителем E-mail.
Почему Вам это будет выгодно?
Вы сможете видеть прозрачную статистику по своему доходу в личном кабинете,
вывод заработанного дохода происходит каждые 2 недели,
выбор дизайна виджета,
управление диалогом с посетителями и другими настройками продукта,
клиент с виджета переходит прямо в чат к эксперту и получает ответ на свой вопрос, что повышает уровень доверия к Вашему ресурсу.
Детали партнерского предложения http://www.liveexpert.ru/partner
LiveExpert.ru - ведущий сервис онлайн консультаций в рунете
8 лет успешной работы;
более 1 000 000 клиентов в 168 странах мира;
более 100 экспертов всегда онлайн 24 часа в сутки;
Контакт для партнеров:
Менеджер по работе с партнерами, Алена
E-mail: partner@liveexpert.ru
Отвечу на все дополнительные вопросы!